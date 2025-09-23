Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τεσσάρων σταθμών την Τετάρτη
Οι σταθμοί στο Μετρό Θεσσαλονίκης «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» κλείνουν λόγω κινητοποίησης.
Αναστέλλεται από τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτη η λειτουργία τεσσάρων σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω προγραμματισμένης κινητοποίησης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».
Oι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.
Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών, αναφέρει η εταιρεία.
H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.
