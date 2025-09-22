Ένας 35χρονος άνδρας αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, αφού κατηγορήθηκε ότι κρατούσε τέσσερις ενήλικες αιχμάλωτους στο υπόγειο του σπιτιού του στη Νότια Καρολίνα, έχοντας εγείρει υποψίες μόνο όταν πέθανε ένα από τα θύματά του.

Την 1η Αυγούστου, ο Donnie Ray Birchfield Jr. συνελήφθη και κατηγορήθηκε για μια μακρά λίστα εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατηγοριών εκμετάλλευσης ευάλωτου ενήλικα, οικονομικής απάτης, παράνομης φυλάκισης και ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με το Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Λάνκαστερ.

Πώς η αστυνομία εντόπισε τον 35χρονο

Οι υποψίες για τη συμπεριφορά του ξεκίνησαν όταν η αστυνομία έμαθε για έναν θάνατο στο σπίτι του στο Λάνκαστερ τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα WSOC-TV 9 και Local 12. Έχει διαπιστωθεί ότι ήταν ο μοναδικός φροντιστής της αποθανούσας γυναίκας και του συζύγου της, αλλά οι αρχές παραμένουν αβέβαιες για το πώς γνώριζε το ζευγάρι.

Οι ερευνητές που διερευνούν τον θάνατο της γυναίκας σημείωσαν στοιχεία σωματικής κακοποίησης και έλλειψη επαρκούς ιατρικής περίθαλψης.

Οι αρχές σύντομα ανακάλυψαν άλλα άτομα που πίστευαν ότι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους στο σπίτι του 35χρονου, καθώς εκείνος έλεγχε το φαγητό τους, τις συνήθειες του μπάνιου και την επικοινωνία τους, σύμφωνα με εντάλματα σύλληψης που έλαβε το WSOC-TV.

Η νεκρή γυναίκα και ο σύζυγός της, ως ευάλωτοι ενήλικες, δεν ήταν σε θέση να φροντίσουν τον εαυτό τους, σύμφωνα με το Local 12.

Οι δύο άλλες αιχμάλωτες ήταν γυναίκες που φέρονται να είχαν ρομαντική σχέση με τον 35χρονο, ανέφερε το μέσο.

Η μία από τις γυναίκες πιστεύεται ότι βρίσκεται στο σπίτι από τον Σεπτέμβριο του 2024 και η άλλη από το 2015.

Ζούσε με τα χρήματά τους

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούσε τα χρήματα των θυμάτων του για να ψωνίζει και να πληρώνει τα χρέη του. Μόνο φέτος, φέρεται να δαπάνησε 11.800 δολάρια από τον τραπεζικό λογαριασμό του ευάλωτου ζευγαριού για να αποπληρώσει δάνεια πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με το Local 12.

«Είναι άρρωστος άνθρωπος αυτός που κάνει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο γείτονας του.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, οι αρχές αναμένουν την έκθεση παθολόγου προτού απαγγείλουν περαιτέρω κατηγορίες.

Ο Μπέρτσφιλντ κρατείται χωρίς εγγύηση στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Λάνκαστερ.