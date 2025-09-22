Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
The Chase: Έφτασε η ώρα της επιστροφής και της καταδίωξης
Media 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:50

The Chase: Έφτασε η ώρα της επιστροφής και της καταδίωξης

Το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι The Chase, επιστρέφει στις μικρές οθόνες. Από σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18:30, στο MEGA.

Σύνταξη
Spotlight

Το «The Chase» επιστρέφει για 5η σεζόν στο MEGA. Το τηλεπαιχνίδι που ανέβασε τον πήχη της γνώσης και κράτησε τους τηλεθεατές καθηλωμένους, έρχεται με ακόμα μεγαλύτερη αγωνία, απρόσμενες ερωτήσεις και Chasers έτοιμους για κάθε πρόκληση.

Σήμερα στις 18:30, στο MEGA, η Μαρία Μπεκατώρου δίνει ξανά το σύνθημα για την πιο ανατρεπτική καταδίωξη γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης και υποδέχεται παίκτες και Chasers σε νέες, επικές μονομαχίες. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, πάντα άμεση και με αφοπλιστική άνεση στον φακό, μετατρέπει κάθε επεισόδιο σε μία εμπειρία γεμάτη ρυθμό, διασκέδαση και πολλές ανατροπές.

Τέσσερις παίκτες καλούνται να επιστρατεύσουν και φέτος, ταχύτητα, στρατηγική και φυσικά, γνώσεις, για να βρεθούν αντιμέτωποι με έναν από τους «Chasers». Στόχος τους; Να ξεφύγουν από τους αμείλικτους κυνηγούς και να διεκδικήσουν περισσότερα από 10.000 ευρώ.

«Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» – οι αδιαμφισβήτητοι κυρίαρχοι της γνώσης – επιστρέφουν πιο ετοιμοπόλεμοι από ποτέ και δείχνουν ανίκητοι. Είναι όμως;

Από σήμερα και καθημερινά στις 18:30, στο MEGA, η μεγαλύτερη αναμέτρηση γνώσεων ξεκινά και η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο.

«THE CHASE»
ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 18:30

#TheChaseGR

Κατασκευές
Κατασκευές
Αττική Οδός: Εντολή από Δήμα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις μελέτες παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Αττική Οδός: Εντολή από Δήμα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις μελέτες παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

inWellness
inTown
Media
Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε
Δημοσιογραφία και αλγόριθμοι 17.09.25

Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε

Ο καθηγητής Νικ Διακόπουλος, από τους σημαντικότερους ειδικούς παγκοσμίως στη χρήση των αλγορίθμων στην ενημέρωση μιλά στο in για την τεχνητή νοημοσύνη, τους κινδύνους και τα οφέλη και την ανάγκη να μη σταματήσουμε να σκεφτόμαστε κριτικά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Media 16.09.25

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το 5ο τεύχους του περιοδικού Int. Έρχεται μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στην «άλλη Αμερική».

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές
Η ανάρτηση 22.09.25

Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για fake news - «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;», αναρωτιέται

Σύνταξη
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Eίναι στεναχωρημένος» 22.09.25

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Stop στη γενοκτονία» 22.09.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία ενάντια στη σφαγή στη Γάζα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η αναγνώρισή της από μια σειρά χωρών βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα – Η στάση των ΗΠΑ
Πιεσμένος ο Νετανιάχου 22.09.25

Βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα η αναγνώριση της Παλαιστίνης από μια σειρά χωρών - Η στάση των ΗΠΑ

Το Ισραήλ απειλεί να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίποινα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης - Το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά από το Τελ Αβίβ να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
Resto-κουλτούρα 22.09.25

Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s - Aπό τις gastropub στα Wagamama

Στο βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ, ο Άντριου Τουρβίλ παρουσιάζει πώς η εστιατορική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε από το «άνοστο φαγητό» στο καινοτόμο λάιφσταϊλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις
Επιχείρηση καταστολής 22.09.25

H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις

Νέα καμπάνια λογοκρισίας για αναρτήσεις που υποκινούν σε βία, καλλιεργούν αντικοινωνικά αισθήματα ή εκφράζουν απαισιοδοξία για την οικονομία ή γενικά για τη ζωή.

Σύνταξη
Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
Κωπηλασία 22.09.25

Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος

Την προσπάθειά τους ξεκίνησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στην Σανγκάη τα τρία από τα τέσσερα ελληνικά πληρώματα. Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ.

Σύνταξη
Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
Φαμίλια αλά καρτ 22.09.25

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι - «Δεν ήταν καλός γονιός»

«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Δηλώσεις Γκαρά 22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος
Ελλάδα 22.09.25

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος «έφυγε» τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σύνταξη
