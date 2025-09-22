Στον Δημήτρη Μελισσανίδη το 51% της Εφημερίδας των Συντακτών

Στον επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη περνάει η Εφημερίδα των Συντακτών καθώς εγκρίθηκε και τυπικά η πώληση της από την Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού.

Ηδη το σχετικό προσύμφωνο υπεγράφη στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και το τίμημα, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς περιλαμβάνει και επενδυτικό πρόγραμμα.

Η συμφωνία προβλέπει την εξόφληση των δεδουλευμένων των εργαζομένων, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι επί 5 μήνες, αλλά και την αποπληρωμή των χρεών της εφημερίδας.

Η διαδικασία οικονομικού ελέγχου (due diligence) ολοκληρώθηκε και οι αλλαγές αναμένεται να δρομολογηθούν άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι επίσης ιδιοκτήτης της «Ναυτεμπορικής», και συγκεκριμένα της εφημερίδας, της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και του καναλιού της.