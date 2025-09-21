Το Βιετνάμ αναδείχθηκε νικητής του διαγωνισμού τραγουδιού Intervision που διοργάνωσε η Ρωσία τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αφού η ελληνικής καταγωγής Αυστραλοαμερικανίδα συμμετέχουσα και φαβορί, αποχώρησε την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με τους Ρώσους διοργανωτές, «λόγω πολιτικών πιέσεων».

Αποκλεισμένη από την Eurovision λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία αναβίωσε τον διαγωνισμό τραγουδιού της σοβιετικής εποχής, με σκοπό την προώθηση των «παραδοσιακών οικογενειακών αξιών», στον οποίο τραγουδιστές από 23 χώρες που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας, διαγωνίστηκαν για ένα χρηματικό έπαθλο 30 εκατ. ρουβλιών (305.000 ευρώ).

If Vietnam doesn’t win Intervision, we ride at dawn. This is a masterpiece. #intervision pic.twitter.com/DEEHg1n9jA — Verity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@verityrf) September 20, 2025

Η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους κάθε συμμετέχουσας χώρας αποφάσισε ότι το Βιετνάμ ήταν η καλύτερη συμμετοχή. Το Κιργιζιστάν κατέλαβε τη δεύτερη θέση και το Κατάρ την τρίτη. Τα τραγούδια ερμηνεύτηκαν στις εθνικές γλώσσες, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Ρώσος διαγωνιζόμενος «Shaman» (σ.σ. γνωστός για την εθνικιστική αισθητική των τραγουδιών του), το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Γιάροσλαβ Ντρόνοβ, ζήτησε από την κριτική επιτροπή να μην λάβει υπόψη την ερμηνεία του, λόγω του ότι η Μόσχα ήταν η διοργανώτρια πόλη. Η εκπομπή μεταδόθηκε ζωντανά από τη ρωσική τηλεόραση και οι διοργανωτές δήλωσαν ότι μεταδόθηκε σε χώρες με συνολικό πληθυσμό άνω των 4 δισ. ανθρώπων.

Και το σκάνδαλο της Intervision με ελληνικό χρώμα

H «Vassy» ή Vasilliki Karagiorgos, Αυστραλή με ελληνικές ρίζες που εκπροσωπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποχώρησε την τελευταία στιγμή μετά από «άνευ προηγουμένου πολιτική πίεση από την κυβέρνηση της Αυστραλίας», ανέφεραν οι διοργανωτές σε δήλωσή τους. Μια γρήγορη έρευνα έδειξε πως o αρχικός υποψήφιος των ΗΠΑ αποσύρθηκε για «οικογενειακούς λόγους».

We regret to inform you that American singer Brandon Howard will not be able to

participate in “Intervision’25”, as he explained in his video message. Who will represent the United States of America 🇺🇸 now?

Details will follow very soon…#Intervision2025 pic.twitter.com/60hIOYgY8V — Intervision 2025 (@intervisionwld) September 17, 2025

Η Vassy, η οποία ζει στις ΗΠΑ, είναι «μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής», σύμφωνα με τους διοργανωτές του Intervision. Όμως όλες οι αναφορές στην υποστήριξή της προς τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ αφαιρέθηκαν από την ιστοσελίδα της, αφού συμφώνησε να εμφανιστεί στο Intervision. Δέχθηκε μεγάλη πίεση από Ουκρανούς και φιλο-ουκρανούς, καθώς και από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα επειδή «πούλησε τις αξίες της».

View this post on Instagram A post shared by VASSY (@vassy)



Εκτός από ένα δίδυμο παρουσιαστών που μιλούσαν ρωσικά, η ομάδα των παρουσιαστών περιελάμβανε μια Ινδή παρουσιάστρια που μιλούσε αγγλικά και έναν Κινέζο παρουσιαστή που μιλούσε μανδαρίνικα. Η Ευρώπη εκπροσωπήθηκε από την Σερβία και την Λευκορωσία, πλην της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άνοιξε τον τελικό με μια βιντεοσκοπημένη δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και ευχήθηκε καλή τύχη στους διαγωνιζόμενους. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η Σαουδική Αραβία συμφώνησε να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του επόμενου έτους.