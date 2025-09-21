newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Intervision: Διαγωνισμός τραγουδιού με παραλίγο «άρωμα Ελλάδας» – Μεγάλος νικητής το Βιετνάμ
Ελλάδα 21 Σεπτεμβρίου 2025

Intervision: Διαγωνισμός τραγουδιού με παραλίγο «άρωμα Ελλάδας» – Μεγάλος νικητής το Βιετνάμ

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός τραγουδιού της Intervision τελείωσε, με 4 δισ. τηλεθεατών «να μπορούν να παρακολουθήσουν» το επανεφευρεθέν τηλεοπτικό πείραμα. Είχε σκάνδαλο, παραίτηση και παρασκήνιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Βιετνάμ αναδείχθηκε νικητής του διαγωνισμού τραγουδιού Intervision που διοργάνωσε η Ρωσία τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αφού η ελληνικής καταγωγής Αυστραλοαμερικανίδα συμμετέχουσα και φαβορί, αποχώρησε την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με τους Ρώσους διοργανωτές, «λόγω πολιτικών πιέσεων».

Αποκλεισμένη από την Eurovision λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία αναβίωσε τον διαγωνισμό τραγουδιού της σοβιετικής εποχής, με σκοπό την προώθηση των «παραδοσιακών οικογενειακών αξιών», στον οποίο τραγουδιστές από 23 χώρες που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας, διαγωνίστηκαν για ένα χρηματικό έπαθλο 30 εκατ. ρουβλιών (305.000 ευρώ).

Η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους κάθε συμμετέχουσας χώρας αποφάσισε ότι το Βιετνάμ ήταν η καλύτερη συμμετοχή. Το Κιργιζιστάν κατέλαβε τη δεύτερη θέση και το Κατάρ την τρίτη. Τα τραγούδια ερμηνεύτηκαν στις εθνικές γλώσσες, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Ρώσος διαγωνιζόμενος «Shaman» (σ.σ. γνωστός για την εθνικιστική αισθητική των τραγουδιών του), το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Γιάροσλαβ Ντρόνοβ, ζήτησε από την κριτική επιτροπή να μην λάβει υπόψη την ερμηνεία του, λόγω του ότι η Μόσχα ήταν η διοργανώτρια πόλη. Η εκπομπή μεταδόθηκε ζωντανά από τη ρωσική τηλεόραση και οι διοργανωτές δήλωσαν ότι μεταδόθηκε σε χώρες με συνολικό πληθυσμό άνω των 4 δισ. ανθρώπων.

YouTube thumbnail

Και το σκάνδαλο της Intervision με ελληνικό χρώμα

H «Vassy» ή Vasilliki Karagiorgos, Αυστραλή με ελληνικές ρίζες που εκπροσωπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποχώρησε την τελευταία στιγμή μετά από «άνευ προηγουμένου πολιτική πίεση από την κυβέρνηση της Αυστραλίας», ανέφεραν οι διοργανωτές σε δήλωσή τους. Μια γρήγορη έρευνα έδειξε πως o αρχικός υποψήφιος των ΗΠΑ αποσύρθηκε για «οικογενειακούς λόγους».

Η Vassy, η οποία ζει στις ΗΠΑ, είναι «μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής», σύμφωνα με τους διοργανωτές του Intervision. Όμως όλες οι αναφορές στην υποστήριξή της προς τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ αφαιρέθηκαν από την ιστοσελίδα της, αφού συμφώνησε να εμφανιστεί στο Intervision. Δέχθηκε μεγάλη πίεση από Ουκρανούς και φιλο-ουκρανούς, καθώς και από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα επειδή «πούλησε τις αξίες της».

View this post on Instagram

A post shared by VASSY (@vassy)


Εκτός από ένα δίδυμο παρουσιαστών που μιλούσαν ρωσικά, η ομάδα των παρουσιαστών περιελάμβανε μια Ινδή παρουσιάστρια που μιλούσε αγγλικά και έναν Κινέζο παρουσιαστή που μιλούσε μανδαρίνικα. Η Ευρώπη εκπροσωπήθηκε από την Σερβία και την Λευκορωσία, πλην της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άνοιξε τον τελικό με μια βιντεοσκοπημένη δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και ευχήθηκε καλή τύχη στους διαγωνιζόμενους. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η Σαουδική Αραβία συμφώνησε να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του επόμενου έτους.

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Συντάξεις: Οι επτά αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Συντάξεις: Οι επτά αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;
Ελλάδα 21.09.25

Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, μοιάζει να κερδίζει έδαφος το ότι οι μετανάστες μπορούν να δώσουν τη λύση

Ναταλία Διονυσιώτη
Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της

Σε προσωπικές και οικογενειακές διάφορες αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δολοφονία της άτυχης γυναίκας από τον ετεροθαλή αδερφός της στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό [βίντεο]
Δείτε πλάνα 20.09.25

Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους περαστικούς της περιοχής

Σύνταξη
Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Δείτε βίντεο 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης
Ελλάδα 20.09.25

Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης

Μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης ο κόσμος απολαμβάνει τον καφέ του, ενώ άλλοι ψωνίζουν στα μαγαζιά. Ξαφνικά όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, ένα τεράστιο δέντρο σπάει και καταπλακώνει θαμώνες μαγαζιού και περαστικούς. Δείτε το βίντεο: Επικράτησε πανικός Στο σημείο επικρατεί πανικός. Τα τραπεζοκαθίσματα παρασύρονται, […]

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο - Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Σύνταξη
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της «Εθνικής Αστυνομίας» της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
Culture Live 21.09.25

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin
Αυτοί είστε! 21.09.25

Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin

Ο Τζέιντεν Σμιθ, γιος του Γουίλ Σμιθ και της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, ορίστηκε ως δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin, σε μια νέα θέση που μόλις δημιουργήθηκε για τον οίκο πολυτελείας. Και το διαδίκτυο είναι μπερδεμένο - για να το θέσουμε ευγενικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα αυτοκίνητα που έσπασαν το… box office
Αυτοκίνητο 21.09.25

Τα αυτοκίνητα που έσπασαν το… box office

Κάποια αυτοκίνητα έμειναν στην ιστορία, όχι επειδή έσπασαν ρεκόρ, ή κέρδισαν κούρσες, αλλά επειδή τα αγάπησε το κοινό που τα έβλεπε στην οθόνη

Σύνταξη
Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;
Ελλάδα 21.09.25

Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, μοιάζει να κερδίζει έδαφος το ότι οι μετανάστες μπορούν να δώσουν τη λύση

Ναταλία Διονυσιώτη
Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε
Κυνήγι εχθρών 21.09.25

Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε

Τελικά η πολιτική των ΗΠΑ είναι πολύ πιο απλή από όσο δείχνει. Ένας δημοκρατικός γερουσιαστής εκνεύρισε τον Τραμπ και ο Τραμπ απέλυσε τον εισαγγελέα που είχε επιφορτιστεί την δίωξή του και έβαλε άλλη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα
Κόσμος 21.09.25

Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα

Σε ένα πολύ ατυχές στατιστικό, τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν από ενόπλους στο Εκουαδόρ ως «παράπλευρες απώλειες» χωρίς φαινομενικά να σχετίζονται με τα συμβάντα ή τις συμμορίες της χώρας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI
Κόσμος 21.09.25

Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» των ΗΠΑ που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI

O Τομ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να δέχθηκε δωροδοκία 50.000 δολαρίων από μυστικούς πράκτορες του FBI και η υπόθεση να έκλεισε μυστηριωδώς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων
Κόσμος 21.09.25

Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων

Οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων στη Συρία συνεχίζονται, την ώρα που δεν διαφαίνεται λύση γύρω από το ζήτημα της μερικής αυτονομίας και αποκέντρωσης, ένα πάγιο αίτημα των Κούρδων της χώρας.

Σύνταξη
Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης
Διάκριση των εξουσιών 21.09.25

Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης

Το δημοψήφισμα που προωθούσε ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, για να αυξήσει τις εξουσίες του, αναβλήθηκε μέχρι να εξεταστούν οι προσφυγές.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος
Πανικός 21.09.25

ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος

H χρέωση για τη βίζα εργασίας για τις ΗΠΑ Η-1Β η οποία θα κοστολογούνταν στις εταιρείες 100.000 δολάρια ανά εργαζόμενο, δεν θα ισχύσει για όσες αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο