Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;
Οικονομία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:11

Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;

Καθώς οι υπερ-πλούσιοι του πλανήτη συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τεράστια οικονομικά μέσα, η συζήτηση για το πόσα χρήματα χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κατά την επόμενη δεκαετία, ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πρότεινε πρόσφατα ένα πρόγραμμα αποζημίωσης ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ , εάν ο Μασκ καταφέρει να επιτύχει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης.

Φυσικά δεν κερδίζουν όλοι οι CEO τόσο τιτάνιες αποδοχές, ωστόσο το χάσμα σε σχέση με τον μέσο εργαζόμενο είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι θα θέλαμε να πιστεύουμε.

Έρευνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο μέσος διευθύνων σύμβουλος κερδίζει δέκα φορές περισσότερα από τον μέσο εργαζόμενο.

Στην πραγματικότητα, η πραγματική διαφορά στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία εκτιμάται ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι κερδίζουν 265 έως 300 φορές περισσότερα από τον μέσο Αμερικάνο εργαζόμενο, γράφει ο Brad Elphinstone, Λέκτορας ψυχολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Swinburne σε άρθρο του στο The Conversation.

Η συγκέντρωση τόσο τεράστιου πλούτου εγείρει ένα θεμελιώδες ερώτημα: πόσα χρήματα χρειάζονται πραγματικά οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι;

Λοιπόν, πόσα χρήματα είναι αρκετά;

Οι άνθρωποι θέτουν αυτό το ερώτημα εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης εξήγησε την ιδέα της ευδαιμονίας, λέγοντας:

ανήκει περισσότερο σε εκείνους που έχουν καλλιεργήσει τον χαρακτήρα και το μυαλό τους στο έπακρο και έχουν διατηρήσει την απόκτηση εξωτερικών αγαθών σε μέτρια όρια, παρά σε εκείνους που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν περισσότερα εξωτερικά αγαθά από όσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στερούνται αγαθών της ψυχής.

Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη δεν μας καλεί να αποφεύγουμε εντελώς τα χρήματα ή τον πλούτο, αλλά υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν ο μοναδικός στόχος της ζωής.

Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών έχουν καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά με το πόσα χρήματα χρειάζονται για να επιτευχθεί η μέγιστη ευημερία.

Μια αμερικανική μελέτη του 2010 υποστηρίζει ότι η ευημερία κορυφώνεται στο ποσό των 75.000 δολαρίων ετησίως, ποσό που αναλογεί σε περίπου 64.000 ευρώ.

Φυσικά, αυτό το ποσό πρέπει να αυξηθεί σήμερα για να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό– ο οποίος, αν τα ευρήματα της έρευνας εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα, θα ήταν πιο κοντά στα 111.000 δολάρια (94.000 ευρώ) σε σημερινές τιμές.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το κόστος ζωής στην περιοχή σας.

Η σχετικότητα των χρημάτων

Άλλα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ευημερία μπορεί να αυξάνεται συνεχώς με την αύξηση του πλούτου, αλλά η αύξηση της ευημερίας από 1 εκατομμύριο δολάρια σε 10 εκατομμύρια δολάρια είναι πιθανώς μικρότερη από ό,τι όταν κάποιος μεταβαίνει από τη φτώχεια στη μεσαία τάξη.

Ένα πείραμα του 2022 μελέτησε 200 άτομα από τη Βραζιλία, την Ινδονησία, την Κένυα, την Αυστραλία, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, στα οποία δόθηκαν τυχαία 10.000 δολάρια ΗΠΑ .

Διαπίστωσε ότι τα άτομα σε χώρες με χαμηλότερο εισόδημα «εμφάνισαν αύξηση της ευτυχίας τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνα σε χώρες με υψηλότερο εισόδημα».

Εκτίμηση του χρόνου και των σχέσεων

Δεκαετίες διεθνούς έρευνας έχουν δείξει με συνέπεια ότι οι υλιστικοί στόχοι – η απόκτηση πλούτου και περιουσίας για λόγους που σχετίζονται με την εικόνα και το κύρος – υπονομεύουν την ευημερία.

Αυτό συμβαίνει επειδή η υλιστική προσπάθεια συχνά πηγάζει από χαμηλή αυτοεκτίμηση ή από την τάση να συγκρίνουμε τον εαυτό μας αρνητικά με τους άλλους, και πάντα υπάρχει κάποιος άλλος με τον οποίο μπορούμε να συγκριθούμε.

Οι άνθρωποι μπορούν να κολλήσουν στον «ηδονικό κύκλο», όπου συνηθίζουν το νέο επίπεδο πλούτου και τις πολυτέλειες που τους προσφέρει και στη συνέχεια χρειάζονται περισσότερα για να νιώσουν ευτυχισμένοι.

Αυτό συμβαίνει επίσης επειδή η εργασία που απαιτείται για την απόκτηση αυτού του πλούτου μπορεί να σημαίνει λιγότερο χρόνο για τα χόμπι και τους αγαπημένους.

Μια έρευνα του Χάρβαρντ που παρακολούθησε δύο γενιές ανδρών και τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ξεκινώντας από το 1938, δείχνει ότι οι βαθιές, ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους είναι το κλειδί για την ψυχική και σωματική ευημερία.

Ο Αμερικανός ψυχολόγος Abraham Maslow ανέπτυξε μια «ιεράρχηση» των «αναγκών» των ανθρώπων το 1943.

Αυτή υποδηλώνει ότι η «αυτοπραγμάτωση» – η επίτευξη του αποκορύφωμα της προσωπικής ανάπτυξης – ξεκινά με την κατοχή αρκετών χρημάτων για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε τροφή, στέγη και πρόσβαση στις ευκαιρίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη ως άτομο.

Σύμφωνα με αυτό, έρευνες έχουν δείξει ότι η «χρονική αφθονία» (η μεγιστοποίηση του ελεύθερου χρόνου πληρώνοντας άλλους να κάνουν πράγματα που δεν θέλεις να κάνεις εσύ) και οι «αγορές εμπειριών» (για παράδειγμα, γεύματα έξω με αγαπημένα πρόσωπα, διακοπές) μπορούν να υποστηρίξουν την ευεξία, βοηθώντας τους ανθρώπους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να χτίσουν σχέσεις και να δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα τους μείνουν για πάντα.

Είναι προς το συμφέρον των περισσότερων από εμάς να μειώσουμε το χάσμα του πλούτου

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομική ανισότητα αυξάνεται. Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους , καθώς η στέγαση γίνεται όλο και λιγότερο προσιτή.

Σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, έρευνα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ότι καθώς αυξάνεται η ανισότητα, τα κοινωνικά αποτελέσματα επιδεινώνονται.

Αυτά περιλαμβάνουν αύξηση της εγκληματικότητας, κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ, παχυσαρκία καθώς οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αγοράσουν θρεπτικά τρόφιμα και μείωση της κοινωνικής εμπιστοσύνης.

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

inWellness
inTown
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η στρατιωτική όρεξη για εμπορικές υπηρεσίες στο διάστημα θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία
Νέα έρευνα 20.09.25

Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας στην Ευρώπη - Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία

Η διαφορετική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη - Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχουν παραγκωνιστεί - Τι δείχνει έρευνα για τη σημασία της εργασιακής κινητικότητας στην οικονομία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ξενοδόχοι: Πονοκέφαλος η στασιμότητα στις πληρότητες – Οι προκλήσεις και το στοίχημα του 2026
«Ακριβή» Ευρώπη 20.09.25

Πονοκέφαλος για τους ξενοδόχους η στασιμότητα στις πληρότητες - Οι προκλήσεις και το στοίχημα του 2026

Ανήσυχοι εμφανίζονται οι ξενοδόχοι από τη συνεχιζόμενη πτώση του δολαρίου, τις γεωπολιτικές εντάσεις που κάνουν τους τουρίστες πιο «σφιχτούς» και τα αυξημένα κόστη λειτουργίας των μονάδων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς
Ανισοκατανομή εισοδήματος 20.09.25

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Όμως αυτή είναι η μισή αληθεια. Τι δηλώνουν οικονομολόγοι στο in για το χάσμα μισθών-παραγωγικότητας και την άνιση κατανομή εισοδήματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο χρυσός σε ιστορικά υψηλά – Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο
Ρευστοποιήσεις πολιτών 20.09.25

Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο

Την ίδια στιγμή υπήρξε ρευστοποίηση από πολίτες, καθώς το ράλι στις τιμές μπορεί να εξασφαλίσει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για τα ελληνικά νοικοκυριά που διαθέτουν χρυσές λίρες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 50χρονο αδελφοκτόνο – «Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»
Το τηλεφώνημα λίγο πριν την πνίξει 21.09.25 Upd: 12:44

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 50χρονο αδελφοκτόνο - «Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»

«Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο», είπε ο 50χρονος αδελφοκτόνος.

Σύνταξη
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»
Fizz 21.09.25

O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ο Γούντι Άλεν αποκαλεί «χαζή» την λεγόμενη cancel culture σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ η Ντίλαν Φάροου επαναλαμβάνει τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Παρακολουθήστε στις 12:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ.

Σύνταξη
Το ISIS επιστρέφει! – Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε
Παλαιοί μπελάδες 21.09.25

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει - Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ISIS αποδεικνύονται πιο συχνές, ακριβείς και εξελιγμένες από ποτέ, με χτυπήματα πολύ πέρα από τις παραδοσιακές ζώνες δράσης του στη Συρία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση
Έως τη Δευτέρα 21.09.25

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Σύνταξη
Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει
Cold case 21.09.25

Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει

Η ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, δεν είχε μόνο λάμψη και χρήμα. Είχε και πολλές άσχημες στιγμές - όπως η δολοφονία του 22χρονου Σιντ Γουέλς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
