Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;

Κατά την επόμενη δεκαετία, ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πρότεινε πρόσφατα ένα πρόγραμμα αποζημίωσης ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ , εάν ο Μασκ καταφέρει να επιτύχει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης.

Φυσικά δεν κερδίζουν όλοι οι CEO τόσο τιτάνιες αποδοχές, ωστόσο το χάσμα σε σχέση με τον μέσο εργαζόμενο είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι θα θέλαμε να πιστεύουμε.

Έρευνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο μέσος διευθύνων σύμβουλος κερδίζει δέκα φορές περισσότερα από τον μέσο εργαζόμενο.

Στην πραγματικότητα, η πραγματική διαφορά στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία εκτιμάται ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι κερδίζουν 265 έως 300 φορές περισσότερα από τον μέσο Αμερικάνο εργαζόμενο, γράφει ο Brad Elphinstone, Λέκτορας ψυχολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Swinburne σε άρθρο του στο The Conversation.

Η συγκέντρωση τόσο τεράστιου πλούτου εγείρει ένα θεμελιώδες ερώτημα: πόσα χρήματα χρειάζονται πραγματικά οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι;

Λοιπόν, πόσα χρήματα είναι αρκετά;

Οι άνθρωποι θέτουν αυτό το ερώτημα εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης εξήγησε την ιδέα της ευδαιμονίας, λέγοντας:

ανήκει περισσότερο σε εκείνους που έχουν καλλιεργήσει τον χαρακτήρα και το μυαλό τους στο έπακρο και έχουν διατηρήσει την απόκτηση εξωτερικών αγαθών σε μέτρια όρια, παρά σε εκείνους που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν περισσότερα εξωτερικά αγαθά από όσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στερούνται αγαθών της ψυχής.

Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη δεν μας καλεί να αποφεύγουμε εντελώς τα χρήματα ή τον πλούτο, αλλά υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν ο μοναδικός στόχος της ζωής.

Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών έχουν καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά με το πόσα χρήματα χρειάζονται για να επιτευχθεί η μέγιστη ευημερία.

Μια αμερικανική μελέτη του 2010 υποστηρίζει ότι η ευημερία κορυφώνεται στο ποσό των 75.000 δολαρίων ετησίως, ποσό που αναλογεί σε περίπου 64.000 ευρώ.

Φυσικά, αυτό το ποσό πρέπει να αυξηθεί σήμερα για να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό– ο οποίος, αν τα ευρήματα της έρευνας εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα, θα ήταν πιο κοντά στα 111.000 δολάρια (94.000 ευρώ) σε σημερινές τιμές.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το κόστος ζωής στην περιοχή σας.

Η σχετικότητα των χρημάτων

Άλλα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ευημερία μπορεί να αυξάνεται συνεχώς με την αύξηση του πλούτου, αλλά η αύξηση της ευημερίας από 1 εκατομμύριο δολάρια σε 10 εκατομμύρια δολάρια είναι πιθανώς μικρότερη από ό,τι όταν κάποιος μεταβαίνει από τη φτώχεια στη μεσαία τάξη.

Ένα πείραμα του 2022 μελέτησε 200 άτομα από τη Βραζιλία, την Ινδονησία, την Κένυα, την Αυστραλία, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, στα οποία δόθηκαν τυχαία 10.000 δολάρια ΗΠΑ .

Διαπίστωσε ότι τα άτομα σε χώρες με χαμηλότερο εισόδημα «εμφάνισαν αύξηση της ευτυχίας τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνα σε χώρες με υψηλότερο εισόδημα».

Εκτίμηση του χρόνου και των σχέσεων

Δεκαετίες διεθνούς έρευνας έχουν δείξει με συνέπεια ότι οι υλιστικοί στόχοι – η απόκτηση πλούτου και περιουσίας για λόγους που σχετίζονται με την εικόνα και το κύρος – υπονομεύουν την ευημερία.

Αυτό συμβαίνει επειδή η υλιστική προσπάθεια συχνά πηγάζει από χαμηλή αυτοεκτίμηση ή από την τάση να συγκρίνουμε τον εαυτό μας αρνητικά με τους άλλους, και πάντα υπάρχει κάποιος άλλος με τον οποίο μπορούμε να συγκριθούμε.

Οι άνθρωποι μπορούν να κολλήσουν στον «ηδονικό κύκλο», όπου συνηθίζουν το νέο επίπεδο πλούτου και τις πολυτέλειες που τους προσφέρει και στη συνέχεια χρειάζονται περισσότερα για να νιώσουν ευτυχισμένοι.

Αυτό συμβαίνει επίσης επειδή η εργασία που απαιτείται για την απόκτηση αυτού του πλούτου μπορεί να σημαίνει λιγότερο χρόνο για τα χόμπι και τους αγαπημένους.

Μια έρευνα του Χάρβαρντ που παρακολούθησε δύο γενιές ανδρών και τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ξεκινώντας από το 1938, δείχνει ότι οι βαθιές, ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους είναι το κλειδί για την ψυχική και σωματική ευημερία.

Ο Αμερικανός ψυχολόγος Abraham Maslow ανέπτυξε μια «ιεράρχηση» των «αναγκών» των ανθρώπων το 1943.

Αυτή υποδηλώνει ότι η «αυτοπραγμάτωση» – η επίτευξη του αποκορύφωμα της προσωπικής ανάπτυξης – ξεκινά με την κατοχή αρκετών χρημάτων για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε τροφή, στέγη και πρόσβαση στις ευκαιρίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη ως άτομο.

Σύμφωνα με αυτό, έρευνες έχουν δείξει ότι η «χρονική αφθονία» (η μεγιστοποίηση του ελεύθερου χρόνου πληρώνοντας άλλους να κάνουν πράγματα που δεν θέλεις να κάνεις εσύ) και οι «αγορές εμπειριών» (για παράδειγμα, γεύματα έξω με αγαπημένα πρόσωπα, διακοπές) μπορούν να υποστηρίξουν την ευεξία, βοηθώντας τους ανθρώπους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να χτίσουν σχέσεις και να δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα τους μείνουν για πάντα.

Είναι προς το συμφέρον των περισσότερων από εμάς να μειώσουμε το χάσμα του πλούτου

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομική ανισότητα αυξάνεται. Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους , καθώς η στέγαση γίνεται όλο και λιγότερο προσιτή.

Σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, έρευνα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ότι καθώς αυξάνεται η ανισότητα, τα κοινωνικά αποτελέσματα επιδεινώνονται.

Αυτά περιλαμβάνουν αύξηση της εγκληματικότητας, κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ, παχυσαρκία καθώς οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αγοράσουν θρεπτικά τρόφιμα και μείωση της κοινωνικής εμπιστοσύνης.