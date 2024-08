Τα λεφτά προφανώς και φέρνουν την ευτυχία, ξεκαθαρίζει νέα έρευνα που διεξήχθη στη Σχολή Ουάρτον του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Η μελέτη διαπίστωσε πως υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των δύο. Ο Matt Killingsworth, ο οποίος καταγράφει τα επίπεδα ευτυχίας για το —μεγάλης κλίμακας— ερευνητικό του πρόγραμμα, trackyourhappiness.org, πήρε δείγμα από 33.269 εργαζόμενους στις ΗΠΑ ηλικίας 18-65 ετών με εισόδημα νοικοκυριού τουλάχιστον 10.000 δολάρια ετησίως.

Ο Killingsworth χρησιμοποίησε επίσης στοιχεία από άτομα με μέσο καθαρό εισόδημα μεταξύ 3 και 7,9 εκατ. δολαρίων.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι το χάσμα ευτυχίας μεταξύ των συμμετεχόντων με υψηλό και μεσαίο εισόδημα ήταν μεγαλύτερο από ό,τι μεταξύ των συμμετεχόντων με μεσαίο και χαμηλό εισόδημα.

Σε μια έκθεση της Pew Research του 2024 με τίτλο The State of the American Middle Class (Η κατάσταση της αμερικάνικης μεσαίας τάξης), οι Αμερικανοί με μεσαίο εισόδημα ορίζονται ως όσοι «ζουν σε νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα που είναι τα δύο τρίτα έως το διπλάσιο του εθνικού μέσου εισοδήματος των νοικοκυριών», το οποίο είναι περίπου 74.580 δολάρια, σύμφωνα με την απογραφή των ΗΠΑ.

«Ουσιαστικά και στατιστικά πιο ευτυχισμένοι»

«Η διαφορά μεταξύ των πλουσίων και εκείνων με εισόδημα 70-80.000 δολάρια (ετησίως) ήταν σχεδόν τριπλάσια από τη διαφορά μεταξύ 70-80.000 δολαρίων (ετησίως) και του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων εισοδηματικών ομάδων», αναφέρει η μελέτη του Killingsworth.

«Ένα μεγαλύτερο αίσθημα ελέγχου της ζωής μπορεί να εξηγήσει περίπου το 75% της συσχέτισης μεταξύ χρημάτων και ευτυχίας»

Η μελέτη του διαπίστωσε επίσης ότι τα εύπορα άτομα ήταν «ουσιαστικά και στατιστικά πιο ευτυχισμένα από τα άτομα που κερδίζουν πάνω από 500.000 δολάρια ετησίως».

Ο Killingsworth δήλωσε στον Guardian ότι εξεπλάγη από το πόσο μεγάλη είναι η συνολική διαφορά στην ευτυχία μεταξύ των ανθρώπων που είναι πλούσιοι και εκείνων που έχουν χαμηλό εισόδημα.

«Τα χρήματα είναι μόνο ένα από τα πολλά πράγματα που έχουν σημασία για την ευτυχία, και μια μικρή διαφορά στο εισόδημα τείνει να συνδέεται με αρκετά μικρές διαφορές σε αυτήν», δήλωσε ο Killingsworth. «Αλλά αν οι διαφορές στο εισόδημα/πλούτο είναι πολύ μεγάλες, μπορεί να είναι και οι διαφορές στην ευτυχία», εξήγησε.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με μια ευρέως καλυπτόμενη μελέτη του 2010, η οποία διαπίστωσε ότι η ευτυχία αυξάνεται με το εισόδημα, αλλά σταθεροποιείται γύρω στα 75.000 δολάρια.

Γιατί λοιπόν οι πλούσιοι είναι περισσότερο ευτυχισμένοι;

Η απάντηση μπορεί να φαίνεται προφανής, αλλά ο Killingsworth δήλωσε ότι είναι «πιο θεμελιώδης και ψυχολογικά βαθύτερη από το να αγοράζεις απλά περισσότερα πράγματα».

Ο ίδιος είπε: «Ένα μεγαλύτερο αίσθημα ελέγχου της ζωής μπορεί να εξηγήσει περίπου το 75% της συσχέτισης μεταξύ χρημάτων και ευτυχίας. Έτσι, νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού που συμβαίνει είναι ότι, όταν οι άνθρωποι έχουν περισσότερα χρήματα, έχουν μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής τους. Περισσότερη ελευθερία για να ζήσουν τη ζωή που θέλουν να ζήσουν».

Ο Killingsworth δήλωσε ότι το ενδιαφέρον του για τη μελέτη της ευτυχίας πηγάζει από την επιθυμία του να κατανοήσει πώς μπορεί να κάνει τη ζωή καλύτερη.

«Κατά ειρωνικό τρόπο, ενδιαφέρομαι τόσο πολύ για την ευτυχία επειδή τα χρήματα από μόνα τους —τα οποία έχουμε ήδη αρκετά κίνητρα να επιδιώκουμε— είναι μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εξίσωσης για την ευτυχία. Έτσι, ένας από τους λόγους για τους οποίους μελετώ την ευτυχία είναι για να διευρύνω τους ορίζοντές μας πέρα από τα χρήματα».

Και πρόσθεσε: «Τι θα κάναμε διαφορετικά αν παίρναμε στα σοβαρά την ευτυχία; Ως άτομα, οικογένειες, οργανισμοί και κοινωνίες; Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο ερώτημα, στο οποίο δεν θα έχουμε αμέσως τέλειες απαντήσεις».