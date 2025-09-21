newspaper
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Διεθνής Οικονομία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:19

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
Με το βλέμμα στον πληθωρισμό, στις ανακοινώσεις εταιρικών κερδών αλλά και στις τοποθετήσεις κεντρικών τραπεζιτών της Fed ξεκινάει η εβδομάδα στη Wall Street, που βρίσκεται σε νέα ιστορικά υψηλά μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει το κόστος δανεισμού.

Ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης της Fed ανακοινώνεται σε μια περίοδο που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναζητούν ενδείξεις πώς οι δασμοί επηρεάζουν τις τιμές καταναλωτή. Μια σειρά αξιωματούχων της Fed θα προβούν σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τις οποίες οι επενδυτές θα αναλύσουν αναζητώντας ενδείξεις για την πιθανότητα περαιτέρω μειώσεων στις δύο εναπομένουσες συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους.

Ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης της Fed

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών για τον Αύγουστο αναμένεται να δημοσιευθεί την Παρασκευή, ενώ είχε διατηρηθεί σχετικά σταθερός τον Ιούλιο, μετά την επιτάχυνση που σημείωσε τον Ιούνιο. Η ανακοίνωση της Παρασκευής θα είναι η πρώτη μέτρηση των τιμών από τότε που ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ προειδοποίησε ότι ο αυξημένος πληθωρισμός και η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας δεν αφήνουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής «καμία επιλογή χωρίς κίνδυνο» για το μέλλον.

Ο δείκτης αναμένεται να κινήθηκε με πιο αργό ρυθμό τον περασμένο μήνα, προσφέροντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κάποιο περιθώριο για να αντιμετωπίσουν την αδυναμία της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Bloomberg προβλέπεται να δείξει ότι ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,2% τον Αύγουστο, σε σύγκριση με 0,3% τον Ιούλιο. Σε ετήσια βάση, ο δομικός δείκτης αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, στο 2,9%.

Αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν προγραμματίσει ομιλίες αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων ο Πάουελ και το νεότερο μέλος της Fed, Στίβεν Μιράν.

Οι οικονομολόγοι θα λάβουν την Πέμπτη την τελική αναθεώρηση του ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου, το οποίο αναθεωρήθηκε προς τα πάνω τον Αύγουστο.

Τα εταιρικά αποτελέσματα

Στο εταιρικό ημερολόγιο, η Micron Technology έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της την Τρίτη. Η εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ ανακοίνωσε τον Ιούνιο ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων εν μέσω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης για τα τσιπ μνήμης της από πελάτες κέντρων. Οι αναλυτές είναι γενικά αισιόδοξοι για τη μετοχή της Micron, η οποία έφτασε σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα.

Η Costco αναμένεται να ανακοινώσει τα τριμηνιαία της αποτελέσματα την Πέμπτη. Τον Μάιο, η εταιρεία λιανικής πώλησης χονδρικής ανέφερε αύξηση των πωλήσεων κατά 8% εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα. Τα κέρδη της CarMax την ίδια ημέρα θα παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Ο κλάδος ακινήτων

Αυτή την εβδομάδα επίσης αναμένονται τα στοιχεία για τις νέες και τις εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών τον Αύγουστο εν μέσω της πτώσης των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ένωση Τραπεζιτών Υποθηκών (Mortgage Bankers Association) ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι το επιτόκιο των 30ετών στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου έπεσε στο 6,39% την εβδομάδα που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου, το χαμηλότερο από τις αρχές Οκτωβρίου 2024, ενώ οι αναλυτές της Keefe, Bruyette & Woods προέβλεψαν ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων θα μπορούσαν να προσεγγίσουν το 6% μέχρι το τέλος του έτους.

Καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επανεκκινεί τις μειώσεις των επιτοκίων, οι μετοχές του κλάδου των ακινήτων είναι ένας από τους τομείς της χρηματιστηριακής αγοράς που ενδέχεται να επωφεληθούν, και έχουν ανακάμψει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι αγορές προεξοφλούσαν περαιτέρω νομισματική χαλάρωση, αναφέρει το  Reuters.

Η μείωση των επιτοκίων

Η κίνηση της Fed αναμένεται να βοηθήσει τους τομείς που είναι ευαίσθητοι στα επιτόκια, όπως οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και οι μετοχές καταναλωτικών αγαθών. Οι μετοχές των κατασκευαστικών εταιρειών θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν, εάν η νομισματική χαλάρωση μεταφραστεί σε χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων και πιο ισχυρή οικονομική δραστηριότητα που θα βοηθήσει τον ταλαιπωρημένο τομέα

«Η Fed επανεκκινεί τον κύκλο χαλάρωσης» τονίζει ο Angelo Kourkafas, ανώτερος παγκόσμιος επενδυτικός στρατηγικός στην Edward Jones. «Αν σκεφτούμε τους τομείς που ενδέχεται να επωφεληθούν από αυτό, οι κατασκευαστές κατοικιών είναι ένας από αυτούς».

Ορισμένοι επενδυτές ελπίζουν ότι η επανέναρξη της νομισματικής χαλάρωσης θα ενισχύσει τις ευαίσθητες στην οικονομία μετοχές, διευρύνοντας την ηγετική θέση στην αγορά πέρα από τις τεχνολογικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έχουν οδηγήσει τους δείκτες υψηλότερα.

Ο δείκτης PHLX Housing έχει σημειώσει άνοδο 15% μέχρι στιγμής αυτό το τρίμηνο, έναντι κέρδους άνω του 7% για τον S&P 500, αν και ο δείκτης κατοικιών εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς της χρηματιστηριακής αγοράς σε ετήσια βάση.

Μεταξύ των εταιρειών που σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη αυτό το τρίμηνο περιλαμβάνονται η DR Horton, με άνοδο άνω του 30%, η KB Home, και η Toll Brothers, με άνοδο άνω του 20% και οι δύο. Οι εταιρείες λιανικής πώλησης ειδών σπιτιού Lowe’s και Home Depot έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 20% και 13% μέχρι στιγμής στο τρίμηνο.

Πηγή: ΟΤ

