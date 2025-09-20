newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Τουρκία απλώνει πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών
Πολιτική Γραμματεία 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:30

Η Τουρκία απλώνει πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών

Η Τουρκία, παρότι κατέχει τμήμα της Κύπρου και απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, όχι μόνο φλερτάρει με την Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά εισβάλει σ' αυτήν με όχημα την πολεμική βιομηχανία της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Spotlight

Μετά την τελευταία… κατά λάθος εμφάνιση των ρωσικών drones στην Πολωνία, οι Ευρωπαίοι τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό και ζητούν την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εξέταση της κατάστασης (στη φωτογραφία αρχείου του AA, επάνω, τουρκικά τεθωρακισμένα οχήματα Cobra II σε έκθεση στο Αμπου Ντάμπι).

Και αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται στη ρωσική απειλή, η οποία θέτει τέλος στην εποχή της «ανέμελης πεταλούδας», που πετά δεξιά και αριστερά, χωρίς να πιστεύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι μια ζωή όλα θα έρχονται βολικά.

H Τουρκία κατέθεσε αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, από το οποίο θα διατεθούν κονδύλια της ΕΕ για τις πολεμικές βιομηχανίες

Και, όμως, ούτε Αθήνα ούτε Λευκωσία έσπευσαν να τους δώσουν να καταλάβουν ότι, αμφότερες, αυτήν την απειλή τη ζουν καθημερινά.

Ειδικότερα η Κύπρος τελεί υπό την κατοχή της Τουρκίας, με την οποία η ΕΕ, όχι απλώς φλερτάρει – κατά τρόπον ασύστολο – με τα ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και πολεμικών βιομηχανιών, αλλά, ταυτοχρόνως, εισβάλλει με αυτές στην ΕΕ.

Οπως, μάλιστα, επιβεβαιώθηκε την περασμένη Πέμπτη, η Τουρκία κατέθεσε αίτηση μαζί με τη Νότια Κορέα για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, από το οποίο υπάρχει διάθεση κονδυλίων από την ΕΕ για τις πολεμικές βιομηχανίες των κρατών – μελών και τρίτων χωρών, της τάξης των 150 εκ. ευρώ, γράφει σε ανάλυσή του ο Δρ Διεθνών Σχέσεων, Γιάννος Χαραλαμπίδης.

Η ελληνική κυβέρνηση επανέλαβε ότι θα ασκήσει βέτο λόγω του casus belli της Τουρκίας επί της επέκτασης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο στα 12 ν.μ.

Επί τούτου εγείρονται τρία ερωτήματα: 1. Εχουν Ελλάδα και Κύπρος δικαίωμα βέτο ή η απόφαση τελικά θέλει ειδική πλειοψηφία; 2. Εάν ισχύει το βέτο, θα ασκηθεί; Και αν δεν ισχύει το βέτο θα συγκεντρώσουν αριθμό κρατών και πλειοψηφιών επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ στην αρχή της ειδικής πλειοψηφίας για να μπλοκάρουν την απόφαση; 3. Η Ελλάδα ζητά άρση του τουρκικού casus belli. Η Λευκωσία εγείρει θέμα πλήρους αποχώρησης του Αττίλα από την Κύπρο;

Η ρωσική καταιγίδα και η Τουρκία

Η υπόθεση του SAFE βρίσκεται στη σκιά της ρωσικής καταιγίδας και των πιέσεων των ΗΠΑ, που αναγκάζουν τους Ευρωπαίους: 1. Να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες ως το 5%. 2. Να εξετάσουν εκ νέου τις πολεμικές τους βιομηχανίες και να τις αναπτύξουν. Χωρίς όμως να απεξαρτώνται από τις ΗΠΑ, που έχουν κυρίαρχο ρόλο στο ΝΑΤΟ.

Επί τούτων θα πρέπει να επισημανθεί η συναφής στρατιωτική και διπλωματική σημασία της Τουρκίας, η οποία: Α) Διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά από εκείνον των ΗΠΑ. Β) Εχει αναλάβει διπλωματικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διότι διατήρησε καλές σχέσεις και με τη Μόσχα και με το Κίεβο.

Παρότι δεν υιοθέτησε τη δυτική και δη την ευρωπαϊκή πολιτική των κυρώσεων, κανένα κόστος δεν είχε, και τώρα θεωρείται αναγκαία για την ΕΕ, καθότι είναι η μόνη χώρα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μπορεί να εφαρμόσει την πολιτική τής ανάσχεσης στη Μαύρη Θάλασσα έναντι της όποιας ρωσικής απειλής.

Η Τουρκία προχωρεί είτε σε συνεργασίες μεταξύ των αμυντικών εταιρειών της και εκείνων των κρατών – μελών της ΕΕ είτε σε εξαγορές

Γ) Διαθέτει πλέον μια από τις πιο αξιόπιστες αμυντικές βιομηχανίες στον κόσμο, την οποία χρησιμοποιεί ως εργαλείο διπλωματίας, ισχύος και εξυπηρέτησης συμφερόντων.

Εργαλείο ανεξαρτησίας

Ποια είναι η κατάσταση της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας; Επί τούτου θα ήταν δυνατό να επισημανθούν τα εξής: Το 2024, η Τουρκία διέθετε περί της 3.500 αμυντικές εταιρείες και βιομηχανίες, που είχαν αναλάβει 1.100 έργα. Οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 7 δισ. δολάρια.

Και με τον τρόπο αυτόν η Αγκυρα κατέστη η 11η μεγαλύτερη προμηθεύτρια όπλων παγκοσμίως. Πρόσθετα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι τουρκικές πολεμικές βιομηχανίες εργοδοτούν περί τους 110 χιλιάδες εργαζομένους. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η στρατιωτική απεξάρτηση της χώρας από τρίτους, που φτάνει το 80%.

Και αυτό το ποσοστό είναι συναφές με τους στόχους της Τουρκίας για την εμπέδωσή της ως περιφερειακής δύναμης παγκοσμίων διαστάσεων, στη λογική της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σήμερα λαμβάνει σάρκα και οστά από τη Λιβύη ως την Αλβανία, τα Σκόπια, τις τουρκογενείς χώρες, την Κύπρο και τη Συρία, συν τις βάσεις στο Κατάρ και στη Σομαλία.

Υπάρχει δε μια εισβολή στην Αφρική διά της πώλησης στρατιωτικού υλικού, που εδραιώνει σχέσεις εξαρτήσεων. Η Τουρκία προχωρεί σε αυτόν τον σχεδιασμό της αφού το ποσό για την έρευνα και την ανάπτυξη για αμυντικούς σκοπούς φτάνει τα 3 δισ. δολάρια το 2025.

Τι σημαίνει αυτό; Για την Αγκυρα η άμυνα είναι επένδυση και όχι πεταμένα λεφτά. Αυτή η επένδυση αφορά: 1. Την απεξάρτηση από τρίτους, που αυξάνει τον δείκτη ανεξαρτησίας της χώρας και την ευχέρεια διπλωματικών και στρατιωτικών κινήσεων.

2. Την ασφάλεια της χώρας και την υλοποίηση εθνικών στόχων με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. 3. Τη συνεργασία με άλλα κράτη, γεγονός που εξυπηρετεί στρατιωτικά και οικονομικά συμφέροντα με τη σύναψη σχέσεων αλληλεξαρτήσεως, όπως συμβαίνει με την ΕΕ.

Ποιος Ευρωπαίος θα πολεμήσει;

Στην παρούσα φάση, η Τουρκία δεν διαθέτει ένοπλες δυνάμεις στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Η κουλτούρα είναι διαφορετική από αυτήν της ΕΕ υπό την έξης έννοια: Στην Τουρκία δεν επικράτησε ποτέ η πολιτική της πεταλούδας, αλλά του σκληρού ρεαλισμού και της επεκτατικότητας.

Ο τουρκικός στρατός είναι ετοιμοπόλεμος, ενώ οι Ευρωπαίοι έχουν πρόβλημα επί του πρακτέου. Ποια κοινωνία των κρατών – μελών της ΕΕ θα συγκρουστεί με τη Ρωσία στην πρώτη γραμμή; Και αν αποφασίσουν κάτι τέτοιο στις Βρυξέλλες, είναι η νεολαία των κρατών – μελών έτοιμη να πολεμήσει; Μάλλον όχι.

Συνεργασίες και εξαγορές

Η Τουρκία διαβάζει προ καιρού το σκηνικό στην Ευρώπη και προχωρεί είτε σε συνεργασίες μεταξύ των δικών της αμυντικών εταιρειών και εκείνων των κρατών – μελών της ΕΕ είτε σε εξαγορές. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η Baykar συνεργάζεται με την ιταλική Leonardo για κοινή παραγωγή UAV, που σημαίνει την οιονεί εισβολή στην ευρωπαϊκή αγορά και απόκτηση πρόσβασης σε ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού και αγορές εναέριων συστημάτων.

Η Turkish Aerospace Industries (TAI): Α) Συμμετέχει σε παραγωγή ευρωπαϊκών αεροσκαφών όπως τα Airbus (A400M). Β) Συνδέεται με διεθνή αεροναυπηγικά δίκτυα, που βοηθούν την πολεμική τεχνογνωσία.

Οι Roketsan, ASELSAN, ASFAT, MKE περιλαμβάνονται στη λίστα των 100 μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών στον κόσμο.

Επί τη βάσει επίσημων στοιχείων τουρκικές αμυντικές εταιρείες έχουν προχωρήσει στην εξαγορά ευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών και βιομηχανιών.

Συναφώς επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η CANiK / Samsun Yurt Savunma (SYS) εξαγόρασε τη βρετανική AEI Systems Ltd, που είναι κατασκευαστής πυροβόλων μεσαίου διαμετρήματος. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2023.

Η Baykar εξαγόρασε την ιταλική Piaggio Aerospace, που ασχολείται με την αεροναυπηγική και άλλα αεροπορικά προγράμματα. Η συμφωνία εγκρίθηκε από την ιταλική κυβέρνηση περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2024.

Η ARCA Savunma (ARCA Defense) εξαγόρασε την ιταλική Esplodenti Sabino S.p.A., που κατασκευάζει πυρομαχικά, εκρηκτικά και άλλες υπηρεσίες αποστρατιωτικοποίησης. Η συμφωνία ανακοινώθηκε τον Ιούλιο 2025.

Η τουρκική Sarsılmaz αγόρασε το 2.000 το εμπορικό σήμα της ιταλικής Vincenzo Bernardelli, που αποτελεί κατασκευαστή όπλων και δη συστημάτων φορητού οπλισμού.

Κατάλογος πρόσθετων συνεργασιών σε διάφορους αμυντικούς τομείς μεταξύ τουρκικών και ευρωπαϊκών εταιρειών και δη γαλλικών και γερμανικών

Συμμετοχή στο SAFE και βέτο

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να εξετάσει κάποιος τις ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν εξαγοραστεί από τουρκικές και διατηρούν τις έδρες τους στην ΕΕ. Γιατί;

Διότι θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο συνιστά πρωτοβουλία της ΕΕ, με κονδύλια που φτάνουν το ύψος των 150 δισ. ευρώ έως το 2030.

Στόχος είναι η ενίσχυση κοινών προγραμμάτων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας των κρατών – μελών της ΕΕ με τη συμμετοχή τρίτων κρατών επί τη βάσει κριτηρίων.

Κατ’ ελάχιστον, το 65% της αξίας κάθε έργου πρέπει να υλοποιείται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ΕΕ ή την Ουκρανία. Οι συμμετοχές από τρίτες χώρες περιορίζονται σε 15 με 35%.

Λογικό είναι ότι οι εταιρείες που εξαγοράστηκαν από τουρκικές, αλλά συνεχίζουν να έχουν ως νομική τους έδρα την ΕΕ, θα μπορούν να συμμετέχουν στο SAFE όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Οι άλλες εμπίπτουν στα κριτήρια που έχουν τεθεί για τις τρίτες χώρες και δη τις υπό ένταξη, όπως είναι η Τουρκία.

Επί τούτου έχει προκληθεί συζήτηση, κατά πόσον Κύπρος και Ελλάδα έχουν δικαίωμα βέτο. Αυτό θα φανεί στην πράξη. Οταν θα έρθει η ώρα για τη λήψη της απόφασης.

Εάν κάποιος, για χάρη συζήτησης, υιοθετήσει την επίσημη κυβερνητική θέση των Αθηνών, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι δεν θα συμμετέχουν οι τουρκικές εταιρείες, εκτός και αν αρθεί το casus belli της Αγκυρας, που αφορά στην επέκταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τής Ελλάδας στα 12 ν.μ, όπως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας καθορίζει. Αυτή είναι μια δημόσια θέση, που δεσμεύει την Ελλάδα αφού τη γνωρίζουν οι εταίροι μας.

Ο μοχλός πίεσης και το έλλειμμα

Προφανώς η Λευκωσία στηρίζει την Αθήνα, πλην, όμως, δεν έχει διατυπώσει ανάλογη θέση. Δεν έχει, δηλαδή, διευκρινίσει ότι: 1) Καμιά τουρκική εταιρεία δεν είναι δυνατό να συμμετάσχει στο SAFE ενόσω η Κυπριακή Δημοκρατία τελεί υπό κατοχή.

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί μόνο εάν η Τουρκία συμφωνούσε σε ένα χρονοδιάγραμμα πλήρους αποχώρησης τουρκικών στρατευμάτων από τα εδάφη της Κύπρου, που είναι ταυτοχρόνως εδάφη της ΕΕ.

2) Θα πρέπει να ελεγχθεί η συμμετοχή όσων ευρωπαϊκών εταιρειών έχουν εξαγοραστεί από τουρκικά κεφάλαια, διότι πώς μπορεί να φτιάχνουν από τη μια όπλα για την άμυνα της ΕΕ και από την άλλη να κατέχουν την Κύπρο;

Πέραν τούτου, το θέμα θα πρέπει να συνδεθεί με την Ουκρανία κατά τον ακόλουθο τρόπο: Α) Αφενός δεν μπορούν να στέλνονται όπλα στην Ουκρανία και αφετέρου να κατασκευάζονται όπλα εντός της ΕΕ από τον τούρκο εισβολέα και κατακτητή της Κύπρου.

Β) Δεν είναι ούτε ηθικά ούτε πολιτικά ούτε νομικά ορθό να επιβάλλεται εμπάργκο και κυρώσεις στη Ρωσία ως εισβολέα και την ίδια στιγμή να επιβραβεύεται ο τούρκος κατακτητής της Κύπρου. Για ποιες αρχές και αξίες της ΕΕ γίνεται λόγος;

Ερώτημα: Γιατί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν έχει λάβει μια ξεκάθαρη επί τούτου θέση; Τι φοβάται; Οτι οι Τουρκοκύπριοι δεν θα συνεχίσουν την υφιστάμενη διαδικασία για την εξεύρεση κοινού εδάφους, προκειμένου να επαναρχίσουν οι συνομιλίες;

Δεν είναι κόκκινη γραμμή για τον ίδιο η πλήρης αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων; Επί μακρόν, η ΕΕ ήταν ή όχι, όπως ελέγετο, μοχλός για δημοκρατική λύση του Κυπριακού; Είναι ή δεν είναι μια τέτοια σαφής θέση ένα εργαλείο πίεσης προς την Αγκυρα; Πώς αλλιώς θα γίνει διαλλακτικότερη;

Η υπενθύμιση

Η αμυντική βιομηχανία αφορά και χρήματα και όπλα. Η μεν ΕΕ θέλει την Τουρκία και η Τουρκία την ΕΕ, στην οποία ανήκουμε και θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε την κατάσταση μέσω των μηχανισμών που μας προσφέρουν οι Βρυξέλλες.

Διότι, εάν δεν το πράξουμε, η Τουρκία θα εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη θέση της εντός της ΕΕ, παρότι δεν είναι κράτος – μέλος, εκμεταλλευόμενη – και μάλιστα ανενόχλητη – τις συγκυρίες. Γιατί; Διότι, πέραν των αρχών, υπάρχουν και συμφέροντα.

Και όταν οι ημέτεροι οικοδομούσαν στη θεωρία και στην πράξη του αφηγήματος της «ανοχύρωτης πολιτείας» στο πλαίσιο της πολιτικής τής «ανέμελης πεταλούδας», η Αγκυρα διάβαζε ορθά το διεθνές σύστημα και έφτιαχνε αμυντικές βιομηχανίες.

Για να ασκεί επιρροή, να αυξάνει την απεξάρτησή της και ταυτοχρόνως την ανεξαρτησία της, αναγκάζοντας τους Ευρωπαίους να κλείνουν τα μάτια στην κατοχή της Κύπρου. Γιατί να μην το κάνουν, άλλωστε, όταν οι ηγεσίες μας δεν τους το υπενθυμίζουν;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μεγάλη στροφή των εισηγμένων στους Ειδικούς Διαπραγματευτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μεγάλη στροφή των εισηγμένων στους Ειδικούς Διαπραγματευτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα για το πώς ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, ήδη έχει δυναμική και θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από άλλα κόμματα. Ενα πολυσυλλεκτικό κόμμα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25

Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως την άνοιξη και το Συνέδριο. Ο ρόλος των βουλευτών που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Μαξίμου και οι εξορμήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών
Κύθηρα 19.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση του Μαξίμου ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα»

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 19.09.25

Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας

«Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από την Λάρισα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας - Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές επιδοτήσεις 19.09.25

Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της ΝΔ, με την ανικανότητά της, να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα», διαμηνύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος – Το «αντάρτικο» Βλάχου
Ενστάσεις 19.09.25

Εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος - Το «αντάρτικο» Βλάχου

Για δημιιουργία κλίματος εσωστρέφειας κατηγόρησε ο πρωθυπουργός τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Βλάχο, ο οποίος ζήτησε να στηθούν κάλπες - «Θέλετε να κατεβείτε κι εσείς υποψήφιος» τον ρώτησε

Σύνταξη
Φάμελλος: Σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Λάρισα 19.09.25

Φάμελλος: Σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

«Βάσιμη ανησυχία για την αμφισβήτηση της κτηνοτροφικής λειτουργίας και τη μεγάλη επέκταση της ασθένειας - Αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης «απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Σύνταξη
Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη
Παρασκήνιο 19.09.25

Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη

Σε μια κίνηση συμβολικού περισσότερο περιεχομένου προχώρησε ο Γιώργος Βλάχος στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, θέτοντας ζήτημα εκλογής του νέου γραμματέα με κάλπη και όχι δια βοής. Τα μηνύματα και ο έντονος διάλογος με Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ανδρουλάκης: Επίσκεψη στο νοσοκομείο Κυθήρων – Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους
Δείτε φωτογραφίες 19.09.25

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στο νοσοκομείο Κυθήρων - Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Κυθήρων - Μίλησε για «μια Ελλάδα για όλους, που ξεκινάει από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης
Δείτε αναλυτικά 19.09.25

Επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης κατέθεσε ο Κουτσούμπας

«Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ», ρωτά, ανάμεσα, σε άλλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Να σταματήσει η γενοκτονία» στη Γάζα – Πανό στην Ακρόπολη
Δυναμική παρέμβαση 19.09.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία» στη Γάζα - Πανό στην Ακρόπολη κρέμασαν μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ κρέμασαν πανό στα ελληνικά και στα αγγλικά στην Ακρόπολη - «Να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης» - Δείτε βίντεο από την παρέμβαση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»
Άλλα Αθλήματα 20.09.25

Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»

Ο πρόεδρος της World Athletics αποθεώνει τον Σουηδό πρωταθλητή του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, για τα συνεχή του ρεκόρ, αλλά αστειεύεται ότι οι οικονομικές του επιβραβεύσεις «τινάζουν τον προϋπολογισμό»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο – Οι δράσεις
Οι δράσεις 20.09.25

«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025» - Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο

Η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα για το πώς ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, ήδη έχει δυναμική και θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από άλλα κόμματα. Ενα πολυσυλλεκτικό κόμμα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25

Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως την άνοιξη και το Συνέδριο. Ο ρόλος των βουλευτών που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Μαξίμου και οι εξορμήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Κόσμος 20.09.25

Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου

Σύνταξη
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς
Ανισοκατανομή εισοδήματος 20.09.25

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Όμως αυτή είναι η μισή αληθεια. Τι δηλώνουν οικονομολόγοι στο in για το χάσμα μισθών-παραγωγικότητας και την άνιση κατανομή εισοδήματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
AI 20.09.25

Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως σκοπό να φτιάξουν ένα υπερεργαλείο, ένα πλάνο που έχει αρκετά κωλύματα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20.09.25

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών
«Κυνήγι μαγισσών» 20.09.25

Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Με εφαλτήριο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει εκστρατεία κατά φιλελεύθερων οργανώσεων, επικριτών του και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο χρυσός σε ιστορικά υψηλά – Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο
Ρευστοποιήσεις πολιτών 20.09.25

Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο

Την ίδια στιγμή υπήρξε ρευστοποίηση από πολίτες, καθώς το ράλι στις τιμές μπορεί να εξασφαλίσει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για τα ελληνικά νοικοκυριά που διαθέτουν χρυσές λίρες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους
«Δόλιοι ισχυρισμοί» 20.09.25

Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης που έχουν δείξει στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο