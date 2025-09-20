Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο 54χρονος πολυτραυματίας, από την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, σε μάντρα χωματουργικών στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KOZANILIFE.GR, ο 54χρονος άντρας, έχει υποστεί ακρωτηριασμό του αριστερού άνω άκρου και του δεξιού κάτω άκρου, με εκτεταμένα εγκαύματα στον κορμό και στην κεφαλή . Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου

Ο 54χρονος άντρας παραμένει διασωληνομένος στη Μοναδα Εντατικής Θεραπείας. Αξίζει να σημειωθεί οτι, κατά την διακομιδή του αρχικά στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, είχε τις αισθήσεις του .

Η κατάσταση της υγείας του 45χρονου

Ο 45χρονος άντρας νοσηλεύεται στο Μαματσειο Νοσοκομείο Κοζάνης με κάταγμα , ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή .

Εικάζεται ότι οι δύο τραυματίες είτε δεν την αντιλήφθηκαν είτε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενοι η έκρηξη να έγινε σε φιάλη οξυγόνου ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ήταν άθικτες. Στη συνέχεια ελέγχθηκε το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή αερίου από το ειδικό λάστιχο της οξυγονοκόλλησης. Τελικά οι έρευνες κατέληξαν ότι όλα έγιναν από μια παλιά οβίδα.