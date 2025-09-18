Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος ο οποίος κατηγορείται για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος έδωσε τη σύντομη απολογία του ενώπιον του ανακριτή παρουσία διερμηνέα, αλλά χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει, χωρίς να πει κάτι παραπάνω. Είπε κατά πληροφορίες, επίσης, ότι έχει ακουστά τον ISIS.

Νωρίτερα, από το Αυτόφωρο είχε αναβληθεί η δίκη του για τις υποθέσεις των επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου προκειμένου να κληθούν τα θύματα έπειτα από αίτημα του κατηγορούμενου.