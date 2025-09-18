newspaper
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Ελλάδα 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:14

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος ο οποίος κατηγορείται για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος έδωσε τη σύντομη απολογία του ενώπιον του ανακριτή παρουσία διερμηνέα, αλλά χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει, χωρίς να πει κάτι παραπάνω. Είπε κατά πληροφορίες, επίσης, ότι έχει ακουστά τον ISIS.

Νωρίτερα, από το Αυτόφωρο είχε αναβληθεί η δίκη του για τις υποθέσεις των επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου προκειμένου να κληθούν τα θύματα έπειτα από αίτημα του κατηγορούμενου.

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Economy
ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  
Απάντηση ΟΛΜΕ 18.09.25

Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  

Για τα κενά στα σχολεία φταίνε οι νεοδιορισθείσες εκπαιδευτικοί που ζητάνε άδεια εγκυμοσύνης και ανατροφής παιδιού υποστηρίζει το υπ. Παιδείας. Στοχοποίηση των εκπαιδευτικών καταγγέλλει η ΟΛΜΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα
Ελλάδα 18.09.25

Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και, έπειτα από την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, μόνο Κασιδιάρης, Ρουπακιάς και Λαγός παραμένουν στη φυλακή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»
Επίθεση Λύκου 18.09.25

Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο θανάτωσης του - Ανησυχία στον δήμο Σιθωνίας- Τι λέει στο in o προϊστάμενος του Τμήματος Aγριας Ζωής και Θήρας στη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και ο υπεύθυνος τύπου στην «Καλλιστώ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Γαλλία: Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί – Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Το in στο Παρίσι
Φορολογήστε τους πλούσιους 18.09.25 Upd: 14:20

Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί - Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία - Το in στο Παρίσι

Οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτούν προϋπολογισμό λιτότητας - Live ανταπόκριση από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»
Κόσμος 18.09.25

Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»

Το Ισραήλ έχοντας την «ακλόνητη στήριξη» των ΗΠΑ και την ανοχή ή τη χλιαρή αντίδραση κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, «διαπράττει γενοκτονία» και μετατρέπει τη Γάζα σε κρανίου τόπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Διαβήτης: «Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή του που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή
Εκατομμύρια ασθενείς 18.09.25

«Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή διαβήτη που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή

Ο διαβήτης αυτού του τύπου υπολογίζεται ότι έχει προσβάλει 25 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο - Σε φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες εντοπίζονται οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφεύγει ο Παναθηναϊκός κατά της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία που κλείνει την Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση

Αρχικά, τα μέλη συζήτησαν και συμφώνησαν επί των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην δημοσιότητα των συνεδριάσεων και την συχνότητα των εργασιών (3 φορές την εβδομάδα)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν
Μπάσκετ 18.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 12:30 τη φιλική αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Παρτιζάν στα πλαίσια του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του
No Escape from Now 18.09.25

«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του

Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, το ντοκιμαντέρ No Escape from Now έρχεται να μας βάλει στα τελευταία χρόνια της ζωής του πρωτοπόρου της heavy metal.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι
On Field 18.09.25

Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι

Η συνύπαρξη των Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο, δείχνει πιθανώς και το μέλλον της ομάδας σε τακτικό επίπεδο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια

Το φημολογούμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχει απήχηση, στο επίκεντρο η προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων, νέες εκδηλώσεις στην κεντροαριστερά για να μη χάσουν το τρένο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;
Πολιτική 18.09.25

Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;

Έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ προκαλεί η ανακοίνωση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ. Το πλήθος των τοποθετήσεων και των πολιτικών του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που κάνουν το άνοιγμα του πρωθυπουργού να απευθύνεται όχι στο Κέντρο αλλά στα δεξιά της Δεξιάς

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Μπάσκετ 18.09.25

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...

Σύνταξη
