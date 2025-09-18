Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω
Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος ο οποίος κατηγορείται για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό.
Ο κατηγορούμενος έδωσε τη σύντομη απολογία του ενώπιον του ανακριτή παρουσία διερμηνέα, αλλά χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο.
Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει, χωρίς να πει κάτι παραπάνω. Είπε κατά πληροφορίες, επίσης, ότι έχει ακουστά τον ISIS.
Νωρίτερα, από το Αυτόφωρο είχε αναβληθεί η δίκη του για τις υποθέσεις των επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.
Η δίκη αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου προκειμένου να κληθούν τα θύματα έπειτα από αίτημα του κατηγορούμενου.
