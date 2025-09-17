Το αφήγημα του Μαξίμου περί σταθερότητας επικαλέστηκε ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη μεταγραφή του στη ΝΔ.

«Είχαμε μιλήσει (σ.σ με τον πρωθυπουργό) μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου, τότε ήταν η αναταραχή με τα Τέμπη και από την πλευρά μου του είχα πει πως αυτό που κυριαρχεί ‘’να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε μετά’’, με πάει πίσω στο 2012 και η χώρα δεν μπορεί να το ξαναπεράσει αυτό. Και τότε ήταν η επιλογή μου πως θα στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας, την οποία υπηρετεί αυτή τη στιγμή μόνο ένας πολιτικός χώρος, διότι μόνο αυτός διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορεί να εξασφαλίσουν τον χώρο αυτό», είπε, ο κ. Λοβέρδος στον Σκάι, ενώ δεν παράλειψε να κινδυνολογήσει:

«Η Γαλλία σου δίνει ένα παράδειγμα για το τι μπορείς να πάθεις και η Ελλάδα δεν σου δίνει τις δυνατότητες ή τις αρετές μιας μεγάλης χώρας με πολλά αποθέματα. Η Ελλάδα δεν είναι Γαλλία. Συνεπώς, η σταθερότητα είναι μια πολιτική επιλογή, αναγκαία και εγώ την υπηρετώ», υποστήριξε, ενώ σε ερώτηση εάν απειλεί κάποιος αυτή τη σταθερότητα, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε: «Η αστάθεια προκύπτει από την ακυβερνησία, η ακυβερνησία είναι ο βασικός παράγοντας της αστάθειας σε μια χώρα που δεν διαθέτει και το διοικητικό σύστημα της Ιταλίας που αντέχει κλυδωνισμούς. (…)».

Λοβέρδος: Ήρθα στα δύσκολα…

Αναφερόμενος στους λόγους που η προσχώρησή του στη ΝΔ, έγινε τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο κ. Λοβέρδος είπε: «Το γιατί τώρα είναι μια απάντηση που δικαιώνει την επιλογή μου, γιατί η δική μου ένταξη δεν έγινε την περίοδο του 41%. Γίνεται στα δύσκολα ή αν θέλετε στα πιο δύσκολα από εκείνης της εποχής».

Και σε άλλο σημείο, ανέφερε: «Εγώ έκανα μια πολιτική εκλογή που έχει μόνο πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. Ήρθα σε μια περίοδο που η παράταξη το έχει ανάγκη, δεν πήγα στη ΝΔ του 41%».

Πρόσθεσε δε πως «με τον πρωθυπουργό μίλησα μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου και είχα να μιλήσω από το 2022 που μου είχε τηλεφωνήσει για να με συγχαρεί για τη νίκη μου στην υπόθεση της Novartis. Πριν το 2022, είχαμε να μιλήσουμε από το 2019 που κέρδισε τις εκλογές και τον είχα συγχαρεί. Αυτή ήταν η επαφή. Συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου και εκεί έκλεισε το deal».

Αιχμές κατά Ανδρουλάκη

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, άφησε παράλληλα αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη λέγοντας πως οι πολίτες δεν τον βλέπουν σαν εναλλακτική λύση. «Μου φαίνεται πως δεν στέκει πολιτικά ένας πολιτικός ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις και τώρα και προ μηνών και πέρυσι και πρόπερσι για την καταλληλόλητά του ως πρωθυπουργός και οι πολίτες ανταποκρίνονται με 7%, να ζητάει εκλογές».

«Δεν μπορείς να λες για εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί επανειλημμένα σε εκλογές και ο πολίτης δεν σε βλέπει ως εναλλακτική λύση», είπε ο κ. Λοβέρδος.

Για τα σχόλια που έγιναν από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Λοβέρδος σχολίασε: «Είχαμε πει με τον κ. Μητσοτάκη πως η ανακοίνωση αυτής της συνεργασίας θα γίνει ή λίγο πριν ή λίγο μετά τη ΔΕΘ. Ήταν σωστότερο να γίνει μετά τη ΔΕΘ και μετά από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και για αυτό έγινε. Δεν είχε σχέση με τον Ανδρουλάκη.

Εγώ έκανα μια αρχή και θα την υποστηρίξω. Θα δώσω μάχη σταυρού στο νότιο τομέα. Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω, εγώ θέλω να δώσω στη χώρα μου και έχω κάνει μια πορεία που όσα επιθυμεί ένας πολιτικός, σχεδόν τα έχω πετύχει. Δεν έχω κάτι να κερδίσω από αυτό. Το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου είναι μια πρόκληση την οποία μέσα μου έχω καθορίσει ως κυρίαρχη».

Για το ΠΑΣΟΚ συνέχισε λέγοντας πως: «Δεν θα απαντήσω σε έναν πολιτικό χώρο που μου απευθύνεται με ταραχή. Δεν είναι σωστό να απαντήσω ούτε θα ανοίξω βεντέτα. Κάνω μια πολιτική αρχή και μιλάω πολιτικά και με σοβαρότητα».