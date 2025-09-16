Σε πρόσωπο της ημέρας εξελίσσεται ο Ανδρέας Λοβέρδος που αποφάσισε να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία, μια εξέλιξη που δεν αποτελεί έκπληξη και μάλλον αναμενόμενη ήταν αν ανατρέξουμε στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του…

Tο πεπρωμένο φυγείν αδύνατο…

Όμως, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του κόμματος «Δημοκράτες», δεν ήταν πάντα θετικά διακείμενος προς τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τουλάχιστον έτσι άφηνε να εννοηθεί στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Η… «μεταγραφή αεροδρομίου» για την ΝΔ, κατά την περίοδο 2023-2024, όταν ήταν ανεξάρτητος πολιτικός παράγοντας (ενόψει ευρωεκλογών), ήθελε να παρουσιάσει ένα προφίλ που τον τοποθετούσε «ενδιάμεσο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ κάνοντας κάποιες χαρακτηριστικές δηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σταχυολογώντας μερικές από αυτές:

Τον Απρίλιο του 2024, σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής», κατηγόρησε ανοιχτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η κυβέρνησή του είναι «κυβέρνηση των καρτέλ», υπηρετώντας συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομάδων και όχι τα συμφέροντα των πολιτών. Επικαλέστηκε παραδείγματα οικονομικής πολιτικής που ευνοούν ελίτ. Ανάλογες δηλώσεις έκανε και στο MEGA, ένα μήνα αργότερα.

«Ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των καρτέλ.Δεν είμαι δεκανίκι της ΝΔ είναι αντίπαλος μου.

Είμαι πολιτικός που προέρχεται από την κομμουνιστική αριστερά».

Σε 1.17¨ ο Ανδρέας Λοβερδος αποκαλύπτει τον πολιτικό του τυχοδιωκτισμό. pic.twitter.com/rwLjjC5o36 — Marka2‼ (@Marka2free) September 16, 2025

Σε δηλώσεις του κατά την προεκλογική καμπάνια των «Δημοκρατών», επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την οικονομική πολιτική, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι δεν λαμβάνει μέτρα κατά της εκμετάλλευσης πολιτών από μεγάλες εταιρείες και ότι προωθεί φιλοεπιχειρηματικές πολιτικές εις βάρος των πολιτών.

Στις πρώτες δηλώσεις του, τον Ιούλιο του 2023, ως ανεξάρτητος, χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως «μη μεταρρυθμιστική» και κατηγόρησε τη ΝΔ για έλλειψη πρωτοβουλιών σε κρίσιμα ζητήματα όπως η οικονομική ανάκαμψη και η διακυβέρνηση, τονίζοντας ότι «υπηρετεί παλιά συμφέροντα».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε σταθεί με σφοδρή κριτική απέναντι και στο ζήτημα των Τεμπών. Τότε μιλούσε για «θανατηφόρα» αθέτηση υποσχέσεων από την κυβέρνηση, κατήγγειλε την «ρουσφετολογική» επιλογή του σταθμάρχη και αναρωτιόταν γιατί βιάστηκαν να κλείσουν την εξεταστική επιτροπή χωρίς να ακουστούν όλοι οι μάρτυρες.

Περασμένα, ξεχασμένα….

Το χειροκρότημα στον Κώστα Αχ. Καραμανλή στη Βουλή ήταν προσβολή για τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι σε ισόβιο πένθος, υπογράμμιζε στο MEGA. Σήμερα είναι με «με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».