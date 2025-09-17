ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή

Για ένα «μείζον πολιτικό ζήτημα», που προκύπτει με τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως «άλλα κατέθεσε το υπουργείο στο ΣτΕ, άλλα ομολόγησε στη Βουλή ο αρμόδιος υφυπουργός».

Τονίζει, μάλιστα, «μετά τη σημερινή (17/9) συζήτηση στη Βουλή για την επίκαιρη ερώτηση του τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανου Παραστατίδη, είναι προφανές ότι πλέον εγείρεται τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως αλλά και θέμα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας, που δημιουργεί πλέον επιπρόσθετο ενδιαφέρον για την δημοσίευση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ και του σκεπτικού της».

«Τι προκύπτει»

«Σε επίσημο υπόμνημα του Υπουργείου Παιδείας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (25.3.2025), και άλλων κολλεγίων», εξηγεί το ΠΑΣΟΚ, «στη σελίδα 5 αναφέρεται ρητά: ‘…ο ίδιος ο Ν. 5094/2024 (άρθρα 138-139) καθιστά υπόχρεο για την καταβολή αυτών [εγγυητικής επιστολής και παραβόλου] το μητρικό ίδρυμα αλλοδαπής και όχι ένα ημεδαπό κολλέγιο’».

«Σήμερα όμως, στη Βουλή», επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη, «ο υφυπουργός Παιδείας κ. Παπαϊωάννου ομολόγησε το αντίθετο: ‘Τα παράβολα λοιπόν κατατέθηκαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με το υπό σύσταση παράρτημα ΝΠΠΕ μέσω του καταστατικού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον 5094’».

«Η αντίφαση είναι κραυγαλέα», υπογραμμίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, σημειώνοντας πως «άλλα υποστήριξε το υπουργείο στην ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας, άλλα εφαρμόζει στην πράξη», ενώ επισημαίνει ότι «πρόκειται για ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας, που δημιουργεί την αίσθηση παραπλάνησης του Συμβουλίου της Επικρατείας από την κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εγκυρότητα της διαδικασίας και κατ΄επέκταση για το κράτος δικαίου».

Να σημειωθεί ότι ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, μιλώντας στη Βουλή, τόνισε πως «με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του δικού σας νόμου, το Μητρικό Ίδρυμα είναι αποκλειστικά υπόχρεο για την κατάθεση της αίτησης, της εγγυητικής επιστολής και την καταβολή του παραβόλου. Είμαι σαφής. Ναι ή όχι; Γιατί το αποφεύγετε; Το Υπουργείο Παιδείας έχει διαβεβαιώσει επισήμως και εγγράφως το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι προϋπόθεση του νόμου είναι τα ποσά να έχουν καταβληθεί από τα Μητρικά Ιδρύματα. Τι έχει αλλάξει από τότε;».

«Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας: