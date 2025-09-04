ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών

Τις αντιφάσεις στην πολιτική της κυβέρνησης ως προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με κοινή δήλωση της Ευαγγελίας Λιακούλη, υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας και του Στέφανου Παραστατίδη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Παιδείας του κόμματος, καταγγέλλοντας πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να παίζει, εκτός από το μέλλον της χώρας, με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών».

Όπως σημειώνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, «από τη μία εξαγγέλλει αυστηροποίηση του Κώδικα Δικηγόρων και περιορισμό του αριθμού των δικηγόρων, χωρίς καμία διαβούλευση με τον νομικό κόσμο», ενώ από την άλλη, τονίζουν χαρακτηριστικά, «την ώρα που η κυβέρνηση έχει απορρίψει την ίδρυση νέου- 4ου τμήματος δημόσιας Νομικής Σχολής, αδειοδοτεί νέες νομικές σχολές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια που όμως δημοσιοποιούν προγράμματα σπουδών αμφίβολης ποιότητας, όπου λείπουν βασικά μαθήματα όπως το Συνταγματικό και το Διοικητικό Δίκαιο, το Κληρονομικό, το Ενοχικό, ενώ συμπτύσσονται σε ένα εξάμηνο (!_ μαθήματα που στα δημόσια πανεπιστήμια διδάσκονται σε σειρά ετών».

«Πρόκειται για καταφανή αντίφαση και κυρίως, για ένα επικίνδυνο πείραμα εις βάρος των νέων ανθρώπων, που κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε σπουδές χωρίς επιστημονικό βάθος και επαγγελματική προοπτική», υπογραμμίζουν, προσθέτοντας πως «ούτε οι φοιτητές, ούτε η Δικαιοσύνη της χώρας αντέχουν πτυχία χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο, πτυχία που υπονομεύουν τον θεσμικό ρόλο των πανεπιστημίων και την ίδια την ποιότητα της απονομής δικαιοσύνης».

«Η ΝΔ οφείλει να σταματήσει τα επικίνδυνα πειράματα με τη νέα γενιά»

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω των αρμοδίων κοινοβουλευτικών υπευθύνων Δικαιοσύνης και Παιδείας, ζητά από την κυβέρνηση «να δώσει άμεσες και πειστικές απαντήσεις στην ερώτηση που καταθέσαμε σήμερα στους υπουργούς Δικαιοσύνης και Παιδείας», τονίζοντας πως τα ερωτήματα είναι απολύτως σαφή:

· «Είναι λογικό από τη μια να αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους δικηγόρους, με αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων, νέο πλαίσιο εξετάσεων και προαγωγών τους και από την άλλη να επιτραπούν προγράμματα σπουδών αμφίβολης ποιότητας σε νομικές σχολές ιδιωτικών Πανεπιστημίων;

· »Πώς θα αποτραπεί από την κυβέρνηση η ‘παραγωγή’ αποφοίτων νομικής, που δεν θα διαθέτουν βασικές γνώσεις δικαίου, αν επιτραπεί να παραμείνει το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, όπως σήμερα διαφημίζεται από συγκεκριμένες σχολές – και μετά τη λήξη της προθεσμίας εγκρίσεως;

· »Ποιες θα είναι οι συνέπειες της μη πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των νομικών σχολών από την ΕΘΑΕΕ; Πώς θα προστατευθούν όσοι έχουν ήδη προετοιμάσει τη φοίτησή τους στις σχολές αυτές, μετά την αδειοδότηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων;».

Και καταλήγει πως «η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει τα επικίνδυνα πειράματα με τη νέα γενιά και να διασφαλίσει, με σοβαρότητα και διαφάνεια, ότι οι σπουδές στη νομική θα παραμείνουν αντάξιες του κύρους και της παράδοσης της ελληνικής νομικής επιστήμης».