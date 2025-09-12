Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ανακληθούν οι άδειές τους

Παρέμβαση στη συζήτηση για τα πανεπιστήμια πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ζητώντας να καταργηθεί ο «νόμος – έκτρωμα» που προωθεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης, υπογράμμισε ότι «αυτές τις μέρες που ανοίγουν τα πανεπιστήμια, αποκαλύπτεται πλήρως η βαρβαρότητα που προώθησαν από κοινού κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ στην Ελλάδα σε βάρος των φοιτητών και των οικογενειών τους, με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων, εκπληρώνοντας την αντιδραστική συνθήκη της Μπολόνια».

«Ο νόμος – έκτρωμα που τα προωθεί συνοδεύεται με μπόλικη κοροϊδία»

«Από τη μια για τους φοιτητές επιφυλάσσετε διαγραφές, ενώ εντείνεται η εκρηκτική κατάσταση στις σχολές λόγω έλλειψης στέγης, καθηγητών και υποβάθμισης των πτυχίων. Ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι λυμαίνονται σχολές, παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο των σπουδών, ελέγχουν την έρευνα και στήνουν απευθείας εμπόριο και με ιδιωτικά πανεπιστήμια», υποστήριξε.

Παράλλληλα, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ο νόμος – έκτρωμα που τα προωθεί συνοδεύεται με μπόλικη κοροϊδία, με στήσιμο σχολών χωρίς καν έγκριση των προγραμμάτων σπουδών ή ακόμη και χωρίς πυρασφάλεια».

«Τα μόνα ‘αυστηρά’ σας ‘κριτήρια’ είναι για την τσέπη των πελατών-φοιτητών, με εξωφρενικά δίδακτρα που θα ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο όσο οι έμποροι της παιδείας θα πολυδιαφημίζουν το εμπόρευμά τους, κάνοντας μονόδρομο τον τραπεζικό δανεισμό, καταχρεώνοντας το φοιτητή ως ‘βέλτιστη πρακτική της ΕΕ’», προσέθεσε ο Κώστας Παπαδάκης και ζήτησε «να καταργηθεί ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να ανακληθούν οι άδειές τους. Να μην υπάρξει καμία επιχειρηματική δράση – πτυχία για δουλειά με δικαιώματα, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων».