Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
05.09.2025 | 22:53
Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Κατακαίει δασική έκταση
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα μη κρατικά ΑΕΙ ένα μήνα πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου
OT FORUM 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:12

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα μη κρατικά ΑΕΙ ένα μήνα πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου

Τι δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας στο OT Forum στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια.

Σύνταξη
Την στιγμή που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την υλοποίηση της «ιστορικής μεταρρύθμισης» που δίνει άδεια λειτουργίας σε τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την αξιολόγηση στα προγράμματα σπουδών τους! Αντίθετα, θα έρθει εκ των υστέρων να εγκρίνει τα προγράμματα σπουδών.

Αυτό παραδέχθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας κος Παπαϊωάννου, στο πλαίσιο του ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, επισημαίνοντας πως η αξιολόγηση θα έχει ολοκληρωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ

Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο κάποια προγράμματα σπουδών να μην εγκριθούν! Χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα αρθεί η άδεια λειτουργίας συνολικά του Ιδρύματος. Πρόκειται για εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της σφοδρής κριτικής που ασκείται από σύσσωμη την αντιπολίτευση, η οποία έχει εκφράσει σε υψηλούς τόνους την πλήρη αντίθεση με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης στην Παιδεία.

Αντιρρήσεις έχει εκφράσει και το σύνολο πανεπιστημιακής κοινότητας και επιστημονικοί σύλλογοι για την σπουδή της κυβέρνησης να αναγνωρίσει ως ισότιμα με τα δημόσια ΑΕΙ άρον άρον μη κρατικά ιδρύματα.

Προγράμματα αμφιβόλου ποιότητας

Σκληρά πυρά έχει εξαπολύσει το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως «την ώρα που η κυβέρνηση έχει απορρίψει την ίδρυση νέου- 4ου τμήματος δημόσιας Νομικής Σχολής, αδειοδοτεί νέες νομικές σχολές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια που όμως δημοσιοποιούν προγράμματα σπουδών αμφίβολης ποιότητας, όπου λείπουν βασικά μαθήματα όπως το Συνταγματικό και το Διοικητικό Δίκαιο, το Κληρονομικό, το Ενοχικό, ενώ συμπτύσσονται σε ένα εξάμηνο (μαθήματα που στα δημόσια πανεπιστήμια διδάσκονται σε σειρά ετών».
«Πρόκειται για καταφανή αντίφαση και κυρίως, για ένα επικίνδυνο πείραμα εις βάρος των νέων ανθρώπων, που κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε σπουδές χωρίς επιστημονικό βάθος και επαγγελματική προοπτική», υπογραμμίζει.

Αδιαφάνεια

Την προ ημερών ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολλεγίων (ΠΕΑΚ) επιστράτευσε η Νέα Αριστερά για να εξαπολύσει τα βέλη της στην κυβέρνηση. «Όταν ακόμα και η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων καταγγέλλει σκάνδαλα, αδιαφάνεια και σχέσεις διαπλοκής γύρω από την εφαρμογή του νόμου τότε κάτι “σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας”», τονίζει η Νέα Αριστερά και αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΕΑΚ που κάνει λόγο για:
  • ⁠επιτροπές αδειοδότησης με μέλη σε προφανή σύγκρουση συμφερόντων,
  • «αξιολογήσεις» χωρίς καν αυτοψίες σε κτίρια που παραμένουν… γιαπιά,
  • ⁠ ⁠διαδικασίες που έγιναν «εν κρυπτώ», χωρίς αναρτήσεις στη Διαύγεια,
  • ⁠ ⁠και κυρίως, αδιαφανή προέλευση χρημάτων για εγγυητικές και παράβολα, με το ερώτημα να πλανάται: ξένα πανεπιστήμια ή γνωστά εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα;».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση «αυτό που συμβαίνει στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας». «Η κυβέρνηση παρέκαμψε το Σύνταγμα, διαφήμισε ότι η χώρα θα γέμιζε με παγκόσμιας κλάσης πανεπιστήμια, αυτά δεν ήρθαν ποτέ και στο τέλος με διαδικασίες-εξπρές δίνει άδεια λειτουργίας σε 4 κολέγια να ανοίξουν μεθαύριο ως πανεπιστήμια. Μπείτε στα site τους. Με 10.500 ευρώ ετήσια δίδακτρα γίνεσαι δικηγόρος, με 22.000 γιατρός. Πρόγραμμα σπουδών δεν έχουν καταθέσει αλλά το ακαδημαϊκό προσωπικό έχει κριθεί “επαρκές” για να αδειοδοτηθούν», σημείωσε μεταξύ αλλων.

89η ΔΕΘ
Πανεπιστήμια: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ

Πανεπιστήμια: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
Πίνεις για να ξεχάσεις; – Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης
The Good Life 05.09.25

Πίνεις για να ξεχάσεις; – Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης

Γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη και η ζαχαρίνη συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης και της σκέψης, προκαλώντας «μακροχρόνια βλάβη» στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25

Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Σύνταξη
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Ζορζ Γουεά: Ο θρύλος του ποδοσφαίρου επικεφαλής ομάδας της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ζορζ Γουεά επικεφαλής της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Η FIFA γνωστοποίησε ομάδα 16 ατόμων αποτελούμενη από άνδρες και γυναίκες, θρύλους του ποδοσφαίρου οι οποίοι θα τεθούν στη μάχη κατά του ρατσισμού - Επικεφαλής ο Ζορζ Γουεά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ
Προειδοποίηση 05.09.25

Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Δανία – Σκωτία

LIVE: Δανία – Σκωτία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Δανία – Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ
«Πυριτιδαποθήκη» η χώρα 05.09.25

«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε επί τρεις ώρες και στο διάστημα αυτό παρουσιάστηκε το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον διοικητή του στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ

Σύνταξη
LIVE: Ουκρανία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ουκρανία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Εσθονία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ιταλία – Εσθονία

LIVE: Ιταλία – Εσθονία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ιταλία – Εσθονία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA και Novasports Prime.

Σύνταξη
Ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος
Τρομακτικό 05.09.25

Ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Ιουνίου, ο προβλεπόμενος ρυθμός πληθωρισμού για το 2025 ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε κάποιο βαθμό

Σύνταξη
Στάρμερ: Προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Νέο υπουργικό συμβούλιο 05.09.25

Σε ευρύ ανασχηματισμό προχώρησε ο Στάρμερ μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης

Αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ στάθηκε η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ επειδή δεν κατέβαλε τον σωστό φόρο για την αγορά ενός σπιτιού

Σύνταξη
Κόρινθος: Αστυνομικοί έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες
Ελλάδα 05.09.25

Αστυνομικοί της Κορινθίας έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες

Αστυνομικοί από υπηρεσίες της Κορινθίας κάνουν πεζοπορία 3 ωρών ο καθένας, για να παραδώσουν 1 ή 2 δενδρύλλια κάνναβης που κόπηκαν από χασισοφυτεία για καταστροφή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γκρεζ – Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα
Ζεστό και αστικό 05.09.25

Γκρεζ - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα

Η κυρίαρχη δύναμη της χαρακτηριστικής χρωματικής παλέτας του Αρμάνι, γνωστή για την έντονη λιτότητα και τη συναισθηματική της απήχηση –γκρεζ (greige) είναι ο συνδυασμός του μπεζ και του γκρι επηρεάζοντας τη μόδα, την ομορφιά και τη διακόσμηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο
Υπουργός Ναυτιλίας 05.09.25

Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο

Αναφερόμενος στην προστασία του θαλάσσιου χώρου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι «η οικολογική και η περιβαλλοντική συνείδηση δεν είναι προνόμιο κανενός», ενώ ακολούθως συνεχάρη τον Σταύρο Παπασταύρου

Σύνταξη
Στη φυλακή τα δύο αδέλφια της κρητικής μαφίας για τη δεύτερη δικογραφία
Ελλάδα 05.09.25

Η δεύτερη δικογραφία έβαλε στη φυλακή τα αδέλφια της κρητικής μαφίας - Θα απολογηθούν την Τρίτη

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά σε διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και την αγοραπωλησία μεγάλης έκτασης εκκλησιαστικής περιουσίας στα Χανιά.

Σύνταξη
