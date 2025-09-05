89η ΔΕΘ – OT FORUM: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα μη κρατικά ΑΕΙ ένα μήνα πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου
Τι δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας στο OT Forum στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια.
- «Δεν ζήτησα παρέμβαση, δεν ήμουν υποψήφιος» – Τι λέει ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για τη μαφία της Κρήτης
- «Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης
- Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
- Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Την στιγμή που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την υλοποίηση της «ιστορικής μεταρρύθμισης» που δίνει άδεια λειτουργίας σε τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την αξιολόγηση στα προγράμματα σπουδών τους! Αντίθετα, θα έρθει εκ των υστέρων να εγκρίνει τα προγράμματα σπουδών.
Αυτό παραδέχθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας κος Παπαϊωάννου, στο πλαίσιο του ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, επισημαίνοντας πως η αξιολόγηση θα έχει ολοκληρωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου.
Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ
Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο κάποια προγράμματα σπουδών να μην εγκριθούν! Χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα αρθεί η άδεια λειτουργίας συνολικά του Ιδρύματος. Πρόκειται για εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της σφοδρής κριτικής που ασκείται από σύσσωμη την αντιπολίτευση, η οποία έχει εκφράσει σε υψηλούς τόνους την πλήρη αντίθεση με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης στην Παιδεία.
Προγράμματα αμφιβόλου ποιότητας
Αδιαφάνεια
- επιτροπές αδειοδότησης με μέλη σε προφανή σύγκρουση συμφερόντων,
- «αξιολογήσεις» χωρίς καν αυτοψίες σε κτίρια που παραμένουν… γιαπιά,
- διαδικασίες που έγιναν «εν κρυπτώ», χωρίς αναρτήσεις στη Διαύγεια,
- και κυρίως, αδιαφανή προέλευση χρημάτων για εγγυητικές και παράβολα, με το ερώτημα να πλανάται: ξένα πανεπιστήμια ή γνωστά εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα;».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση «αυτό που συμβαίνει στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας». «Η κυβέρνηση παρέκαμψε το Σύνταγμα, διαφήμισε ότι η χώρα θα γέμιζε με παγκόσμιας κλάσης πανεπιστήμια, αυτά δεν ήρθαν ποτέ και στο τέλος με διαδικασίες-εξπρές δίνει άδεια λειτουργίας σε 4 κολέγια να ανοίξουν μεθαύριο ως πανεπιστήμια. Μπείτε στα site τους. Με 10.500 ευρώ ετήσια δίδακτρα γίνεσαι δικηγόρος, με 22.000 γιατρός. Πρόγραμμα σπουδών δεν έχουν καταθέσει αλλά το ακαδημαϊκό προσωπικό έχει κριθεί “επαρκές” για να αδειοδοτηθούν», σημείωσε μεταξύ αλλων.
- ΗΠΑ: Με τιμωρητικούς δασμούς απειλεί ο Τραμπ την ΕΕ για το πρόστιμο στην Google
- Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Κατακαίει δασική έκταση
- Κάνει… πλάκα η Εθνική: 4-0 κόντρα στη Λευκορωσία – Ολα τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου (vids)
- Πίνεις για να ξεχάσεις; – Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης
- Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
- Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις