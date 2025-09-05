Την στιγμή που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την υλοποίηση της «ιστορικής μεταρρύθμισης» που δίνει άδεια λειτουργίας σε τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την αξιολόγηση στα προγράμματα σπουδών τους! Αντίθετα, θα έρθει εκ των υστέρων να εγκρίνει τα προγράμματα σπουδών.

Αυτό παραδέχθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας κος Παπαϊωάννου, στο πλαίσιο του ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, επισημαίνοντας πως η αξιολόγηση θα έχει ολοκληρωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ

Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο κάποια προγράμματα σπουδών να μην εγκριθούν! Χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα αρθεί η άδεια λειτουργίας συνολικά του Ιδρύματος. Πρόκειται για εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της σφοδρής κριτικής που ασκείται από σύσσωμη την αντιπολίτευση, η οποία έχει εκφράσει σε υψηλούς τόνους την πλήρη αντίθεση με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης στην Παιδεία.

Αντιρρήσεις έχει εκφράσει και το σύνολο πανεπιστημιακής κοινότητας και επιστημονικοί σύλλογοι για την σπουδή της κυβέρνησης να αναγνωρίσει ως ισότιμα με τα δημόσια ΑΕΙ άρον άρον μη κρατικά ιδρύματα. Προγράμματα αμφιβόλου ποιότητας Σκληρά πυρά έχει εξαπολύσει το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως «την ώρα που η κυβέρνηση έχει απορρίψει την ίδρυση νέου- 4ου τμήματος δημόσιας Νομικής Σχολής, αδειοδοτεί νέες νομικές σχολές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια που όμως δημοσιοποιούν προγράμματα σπουδών αμφίβολης ποιότητας, όπου λείπουν βασικά μαθήματα όπως το Συνταγματικό και το Διοικητικό Δίκαιο, το Κληρονομικό, το Ενοχικό, ενώ συμπτύσσονται σε ένα εξάμηνο (μαθήματα που στα δημόσια πανεπιστήμια διδάσκονται σε σειρά ετών». «Πρόκειται για καταφανή αντίφαση και κυρίως, για ένα επικίνδυνο πείραμα εις βάρος των νέων ανθρώπων, που κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε σπουδές χωρίς επιστημονικό βάθος και επαγγελματική προοπτική», υπογραμμίζει. Αδιαφάνεια Την προ ημερών ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολλεγίων (ΠΕΑΚ) επιστράτευσε η Νέα Αριστερά για να εξαπολύσει τα βέλη της στην κυβέρνηση. «Όταν ακόμα και η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων καταγγέλλει σκάνδαλα, αδιαφάνεια και σχέσεις διαπλοκής γύρω από την εφαρμογή του νόμου τότε κάτι “σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας”», τονίζει η Νέα Αριστερά και αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΕΑΚ που κάνει λόγο για:

⁠επιτροπές αδειοδότησης με μέλη σε προφανή σύγκρουση συμφερόντων,

«αξιολογήσεις» χωρίς καν αυτοψίες σε κτίρια που παραμένουν… γιαπιά,

⁠ ⁠διαδικασίες που έγιναν «εν κρυπτώ», χωρίς αναρτήσεις στη Διαύγεια,

⁠ ⁠και κυρίως, αδιαφανή προέλευση χρημάτων για εγγυητικές και παράβολα, με το ερώτημα να πλανάται: ξένα πανεπιστήμια ή γνωστά εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα;».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση «αυτό που συμβαίνει στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας». «Η κυβέρνηση παρέκαμψε το Σύνταγμα, διαφήμισε ότι η χώρα θα γέμιζε με παγκόσμιας κλάσης πανεπιστήμια, αυτά δεν ήρθαν ποτέ και στο τέλος με διαδικασίες-εξπρές δίνει άδεια λειτουργίας σε 4 κολέγια να ανοίξουν μεθαύριο ως πανεπιστήμια. Μπείτε στα site τους. Με 10.500 ευρώ ετήσια δίδακτρα γίνεσαι δικηγόρος, με 22.000 γιατρός. Πρόγραμμα σπουδών δεν έχουν καταθέσει αλλά το ακαδημαϊκό προσωπικό έχει κριθεί “επαρκές” για να αδειοδοτηθούν», σημείωσε μεταξύ αλλων.