view
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 10:08
Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική – Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InView 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:00
Eνσωμάτωση

Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε

Ο καθηγητής Νικ Διακόπουλος, από τους σημαντικότερους ειδικούς παγκοσμίως στη χρήση των αλγορίθμων στην ενημέρωση μιλά στο in για την τεχνητή νοημοσύνη, τους κινδύνους και τα οφέλη και την ανάγκη να μη σταματήσουμε να σκεφτόμαστε κριτικά

Παναγιώτης Σωτήρης
ΣυνέντευξηΠαναγιώτης Σωτήρης
Συνέντευξη: Παναγιώτης Σωτήρης
Κάμερα: Νίκος Αγγελόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου
Ήχος : Νίκος Αγγελόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Spotlight

Ο Νικ Διακόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Northwestern των ΗΠΑ, θεωρείται από τους σημαντικότερους ειδικούς παγκοσμίως στα ζητήματα που αφορούν τη χρήση των αυτοματισμών και των αλγορίθμων στην ενημέρωση. Το βιβλίο του Automating the News. How Algorithms are Rewriting the Media (Αυτοματοποιώντας τα νέα. Πώς οι Αλγόριθμοι ξαναγράφουν τα μέσα ενημέρωσης), που κυκλοφόρησε το 2019 από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, θεωρείται ήδη κλασικό. Είναι, ταυτόχρονα, από αυτούς που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και το πώς αυτή αλλάζει το τοπίο στην ενημέρωση εδώ και χρόνια.

Έχοντας ξεκινήσει τις τις σπουδές και την έρευνά του από τον ευρύτερο χώρο της επιστήμης των υπολογιστών, ο Διακόπουλος δεν υιοθετεί μια τεχνοφοβική στάση. Αντιθέτως, επιμένει ότι τόσο οι αλγόριθμοι όσο και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν εργαλεία που ήρθαν για να μείνουν, προσφέροντας μεγάλες δυνατότητες αλλά και δημιουργώντας μεγάλες προκλήσεις, από τη στιγμή που συνεπάγονται ότι η κοινωνία δεν θα μπορεί πια να θεωρεί δεδομένη την αυθεντικότητα των πληροφοριών με τις οποίες αλληλεπιδρά στο ψηφιακό περιβάλλον. Κάτι που σημαίνει ότι είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίος ο αλγοριθμικός «αλφαβητισμός» και από την πλευρά των εργαζομένων στην ενημέρωση και από τη μεριά του κοινού.

Τα τελευταία χρόνια ο Διακόπουλος ασχολείται ιδιαίτερα με την τεχνητή νοημοσύνη, τις στρατηγικές που επιλέγονται για τη χρήση της στην ενημέρωση, τις τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να καταγράψουμε, μετρήσουμε και αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις της στη δημοσιογραφία αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις επιπτώσεις, τη μελέτη του πώς την προσλαμβάνουν οι δημοσιογράφοι, αλλά και το πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε μορφές λογοδοσίας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Νικ Διακόπουλος βρέθηκε στην Αθήνα ως ένας από τους βασικούς ομιλητές στο 5ο European Data & Computational Journalism Conference, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο δημοσιογραφίας δεδομένων και υπολογιστικής δημοσιογραφίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 8-10 Σεπτεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και της Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Παράλληλα, Διακόπουλος συμμετείχε και στο Θερινό Σχολείο για δημοσιογράφους του IQ Media Hub, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Creative Europe.

To in είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του στο περιθώριο του συνεδρίου για τα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη στην ενημέρωση, τους κινδύνους αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε τελικά όντως να την αξιοποιήσουμε

«Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες»

Σχολιάζοντας τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία ο Διακόπουλος επισημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι κυρίως φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους μέσα από την αυτοματοποίηση. Ο ίδιος πάντως επισημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να μάθουν μια ολόκληρη σειρά νέων τεχνολογιών, μόνο και μόνο για να είναι αποτελεσματικοί στη δουλειά τους.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει παραπληροφόρηση και αποπληροφόρηση»

Ο Διακόπουλος θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν ένα νόμισμα με δύο όψεις. Από τη μια, μπορεί να βοηθήσει τους δημοσιογράφους να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση βοηθώντας την επαλήθευση. Από την άλλη, τα ίδια τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δημιουργήσουν παραπληροφόρηση και αποπληροφόρηση, άρα οι δημοσιογράφοι πρέπει να βοηθήσουν το κοινό να καταλάβει τι είναι αλήθεια και τι όχι.

«Δεν συμβουλεύω τους δημοσιογράφους να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να γράψουν άρθρα»

Σε σχέση με την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης στην ενημέρωση ο Διακόπουλος επισημαίνει ότι είναι εξαιρετικά εκτεταμένη πια και από μεγάλα μέσα ενημέρωσης και από μικρότερα, ενώ οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι έχουν πρόσβαση πια σε εργαλεία όπως το ChatGPT. Ως προς τη χρήση τους ο Διακόπουλος είναι σαφής: δεν συνιστά στους δημοσιογράφους να τη χρησιμοποιούν για τη συγγραφή κειμένων, καθώς εκτός των άλλων πλέον το κοινό αναγνωρίζει πότε κάτι έχει γραφτεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο καθηγητής Νικ Διακόπουλος με τον δημοσιογράφο του in Παναγιώτη Σωτήρη

«Ανάγκη να ενσωματωθεί η λογοδοσία στην Τεχνητή Νοημοσύνη»

Σε σχέση με το πώς μπορούν να υπάρχουν αποτελεσματικές αντιστάσεις στις προβληματικές πλευρές της τεχνητής νοημοσύνης, ο Διακόπουλος επισημαίνει τη δυνατότητα που έχουν οι δημοσιογράφοι να αποτελέσουν ένα αντίβαρο εξετάζοντας το πώς χρησιμοποιούνται τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ενημερώνοντας το κοινό και εκθέτοντας τη δύναμη που έχουν αυτά τα συστήματα, έτσι ώστε αυτά να γίνουν καλύτερα κατανοητά και άρα να υπάρξει μια αντίσταση στις αρνητικές επιπτώσεις.

«Ο κίνδυνος είναι ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν χρησιμοποιούνται μόνο από δημοσιογράφους»

Ο Διακόπουλος είναι  έχει μια θετική εικόνα για τους δημοσιογράφους, θεωρώντας ότι είναι ένα επαγγελματικός τομέας όπου υπάρχει ακόμη ένα καλό σύνολο ηθικών αξιών. Όμως, η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρησιμοποιείται μόνο από δημοσιογράφους με αντίληψη κοινωνικής ευθύνης και εκεί βρίσκονται οι μεγάλοι κίνδυνοι.

«Λυπάμαι, αλλά δεν μπορείτε απλώς να πατήσετε ένα κουμπί και να την αφήσετε να κάνει τη δουλειά σας»

Όταν ρωτήθηκε για το ποιες είναι οι συμβουλές του στους δημοσιογράφους αλλά και στο κοινό ο Διακόπουλος ήταν σαφής: πρέπει να ελέγχουν τα πάντα και δεν μπορούν να πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει το ουσιαστικό μέρος της δουλειάς τους. Για να συμπληρώσει ότι χρειαζόμαστε καλή γνώση της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και να επιμείνουμε να σκεφτόμαστε κριτικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

World
Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή
Οι υποψίες 16.09.25 Upd: 22:05

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον εισαγγελέα να ανακοινώνει ότι θα ζητηθεί η εφαρμογή της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Viral 16.09.25

Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Βίντεο 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
«Πέταξαν» για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι: Πάνω από 1.500 στο πλευρό της Εθνικής – Συνθήματα και… πάρτι μέσα στο αεροπλάνο (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

«Πέταξαν» για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι: Πάνω από 1.500 στο πλευρό της Εθνικής – Συνθήματα και… πάρτι μέσα στο αεροπλάνο (vids)

Πάνω από 1.500 θα είναι οι Έλληνες φίλαθλοι που θα στηρίξουν την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Τουρκία, στον ιστορικό ημιτελικό του Eurobasket - Συνθήματα και... πάρτι μέσα στο αεροπλάνο

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο Βανς μετέφερε το φέρετρό του – Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας
Αναζητείται ο δράστης 12.09.25

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μετέφερε το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ - Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «αληθινό φίλο» - Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Μαζικές διαδηλώσεις 12.09.25

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της
Money, money, money 17.09.25

Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της

Η 37χρονη pop star Αντέλ αποφάσισε να πει το «ναι» στις πιέσεις των εκδοτικών ομίλων και έκλεισε συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφία της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)
Champions League 17.09.25

Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Champions League, όπου οι Πειραιώτες ντεμπούταραν πριν από 17 χρόνια με την γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους
Με χρηματοδότηση των συμμάχων 17.09.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία - «Είναι αυτά που ζητούσαν»

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Άρης: Με προβλήματα στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα της League Phase
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

Άρης: Με προβλήματα στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα της League Phase

Ο Άρης θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στο Κύπελλο, στο σημερινό (17/9, 15.00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ενώ ο Χιμένεθ έχει να αντιμετωπίσει τις απουσίες εφτά παικτών, που έμειναν στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβος 17.09.25

Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο «βασιλιάς» του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη «μάχη» με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του Παγκοσμίου πρωταθλητή στο Τόκιο - Ο αγώνας ξεκινά στις 14:49

Σύνταξη
Αιγάλεω: Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων – Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Αιγάλεω 17.09.25

Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων - Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 32χρονος που συνελήφθη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά 3 γυναίκες στο Αιγάλεω κατηγορείται για εμπρησμό, ενώ είναι μπλεγμένος και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
Τέσσερις συλλήψεις 17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Editorial 17.09.25

Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη – Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού
Νέο μπελάς 17.09.25

Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη - Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού

Από το κρυφό οχυρό του στα βουνά του Μεξικού ο Οσεγουέρα μοιάζει ο νέος «βασιλιάς» της κοκαΐνης, όπως σημειώνει η WSJ, την ώρα που ο Τραμπ ρίχνει το βάρος του στον πόλεμο κατά της φαιντανύλης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase

Το κύριο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson διεξάγεται σήμερα με οκτώ αναμετρήσεις και ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη «μάχη».

Σύνταξη
Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής
Κόσμος 17.09.25

Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής

Διαφορετικές είναι οι οικονομικές επιλογές της Gen Z και των millennials, σε σχέση με άλλες γενιές, καθώς αποφασίζουν να καθυστερήσουν μεγάλα «βήματα» όπως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο