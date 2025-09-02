European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη
Το μέλλον της ενημέρωσης στην εποχή των δεδομένων, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το θέμα έχει μεγάλο συνέδριο που διοργανώνεται 8,9,10 Σεπτεμβρίου στο ΕΚΠΑ
Το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων & Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Μετά από μια επιτυχημένη πορεία σε Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία και Ελβετία, η Αθήνα και το γίνονται για τρεις ημέρες ο προορισμός όσων ενδιαφέρονται για το μέλλον της ενημέρωσης.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της εξόρυξης δεδομένων και της αυτοματοποίησης, μεταμορφώνουν ραγδαία την παγκόσμια δημοσιογραφική πρακτική. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών τοποθετούνται οι ομιλίες και τα εργαστήρια (workshops) του συνεδρίου.
Κορυφαίοι ομιλητές:
- Cheryl Phillips, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Stanford
- Nick Diakopoulos, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Northwestern
- Laura Ellis, Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης, BBC
- Marc Lavallee, Ιδρυτής Lyra TK, πρώην Διευθυντής & Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης των New York Times
- Dhrumil Mehta, Καθηγητής Δημοσιογραφίας Δεδομένων στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Columbia και στο Harvard Kennedy School
Εγγραφή στο συνέδριο: https://www.more.com/gr-el/conference/european-data-computational-journalism-2025/
Ατζέντα του συνεδρίου: https://www.datajconf.com/
Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και απευθύνεται σε δημοσιογράφους, επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, ερευνητές, δημοσιογράφους δεδομένων και ακαδημαϊκούς.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Έλληνες διοργανωτές:
Κωνσταντίνος Μουρλάς, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών και επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας του Τμήματος Επικοινωνίας κ ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ.
Κατερίνα Σωτηράκου, Διευθύντρια του IQ Media Hub και επισκέπτρια καθηγήτρια στο τμήμα Επικοινωνίας κ ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ.
Παναγιώτης Γερμανάκος, Research Lead σε Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, SAP SE & ΕΚΠΑ
Η θεματολογία του συνεδρίου είναι συναφής με την κατεύθυνση Επιστήμη των Δεδομένων στη Δημοσιογραφία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: “Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης” του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ.
