E-Learning ΕΚΠΑ: Πλήθος Προγραμμάτων Επιμόρφωσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε διάφορους τομείς

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί την κυρίαρχη τεχνολογική εξέλιξη της εποχής μας, η οποία αναπόφευκτα έχει επηρεάσει ριζικά την αγορά εργασίας. Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της: η εξειδίκευση ανά τομέα απασχόλησης και η διαρκής πρόοδος και αναβάθμισή της. Γι’ αυτόν τον λόγο, η σωστή χρήση και η αποτελεσματική αξιοποίηση της ΤΝ στον επαγγελματικό στίβο απαιτεί συνεχή μάθηση και προσαρμογή στις ανάγκες των επαγγελμάτων. Μάλιστα, βάσει του Παγκόσμιου Βαρόμετρου της PwC για το 2025 ( AI Jobs Barometer | PwC 3/6/2025), οι εργαζόμενοι με εξειδίκευση στην ΤΝ βλέπουν ήδη δραστική ενίσχυση των εισοδημάτων τους. Το 2024 καταγράφηκε μέση αύξηση μισθού 56%, διπλάσια από το προηγούμενο έτος, όταν καταγράφηκε άνοδος των μισθών κατά 25% στον κλάδο.

Σύμφωνα με τον Ομ. Καθηγητή Παναγιώτη Πετράκη, Επιστημονικό Υπεύθυνο του E-Learning του ΕΚΠΑ , το οποίο αριθμεί πάνω από 700 προγράμματα επιμόρφωσης και 200.000 εκπαιδευόμενους τα τελευταία 24 χρόνια, κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός οφείλει να επανασχεδιάζει τη σχέση που συνδέει τη μάθηση με το όφελος για τους εκπαιδευόμενους και να επενδύει σε αλλαγές που απαιτούνται, για να εφοδιάζει τους πολίτες του αύριο με τις δεξιότητες του μέλλοντος.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, το E–Learning του ΕΚΠΑ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους τομείς, όπως η Εκπαίδευση, το Management, το Marketing, τα Χρηματοοικονομικά, η Ανάλυση Δεδομένων, η Υγεία, το Web Development, η Κυβερνοασφάλεια κ.ά. Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως: ενίσχυση της διδασκαλίας και εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες, νέες τάσεις στο Digital Marketing και εφαρμογή τους, ανάλυση δεδομένων σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα και χρήση μοντέλων μηχανικής μάθησης, εφαρμογή τεχνικών Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες κτλ.

Έτσι, τα προγράμματα που προσφέρονται καλύπτουν το βασικό αίτημα της εποχής μας στην αγορά εργασίας, δηλαδή την ικανότητα για χρήση και διαχείριση εξειδικευμένων εργαλείων ΤΝ, προκειμένου να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες σε κάθε επαγγελματικό χώρο. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την εκτίμηση ειδικών στον χώρο της ΤΝ, ότι δηλαδή η συμβολή της ΤΝ στον επαγγελματικό χώρο θα είναι αναμφίβολα θετική ( Pew Research Center , 3/4/2025), αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας, στην οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε. Με άλλα λόγια, το ζήτημα δεν είναι αν θέλουμε ή όχι να ασχοληθούμε με την εξειδικευμένη ΤΝ στον επαγγελματικό στίβο, αλλά το πώς θα είμαστε αποτελεσματικότεροι στη χρήση της.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους, ερευνητές, φοιτητές, σε όσους αναζητούν εργασία κ.ά. Καλύπτουν τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές πτυχές της ΤΝ, παρέχοντας ουσιαστικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς η ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες. Τα επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από αντίστοιχα προγράμματα που προσφέρονται από μεγάλες πλατφόρμες του εξωτερικού, συνδυάζουν θεωρητική γνώση με πρακτικές εφαρμογές, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βαθιά κατανόηση και εξειδίκευση σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα που επηρεάζει τη σύγχρονη τεχνολογία.

Ως προς την ποιότητα των προγραμμάτων σταθερή εγγύηση αποτελούν τα μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και εμπειρογνώμονες και στελέχη της αγοράς (περίπου 670 επιστήμονες), που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα προγράμματα E-Learning του ΕΚΠΑ υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω φιλικής προς τον χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας, που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Αναλόγως του αντικείμενου του προγράμματος περιλαμβάνονται, πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις με animation, λογισμικές εφαρμογές, live streaming συναντήσεις αλλά και virtual reality τεχνικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν και διά ζώσης συναντήσεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Ακολουθούν τα προγράμματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη ανά τομέα εφαρμογής:

Management

Project Management using Artificial Intelligence

Business Administration using Artificial Intelligence

Strategic Digital Transformation

Διαχείριση Κρίσεων με Αξιοποίηση Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)

Δημιουργική Ηγεσία και Τεχνητή Νοημοσύνη

Marketing

AI Marketing

ChatGPT και Χρήση του για Επιτυχημένη Διαφήμιση και Digital Marketing

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 4.0: Στρατηγικές, Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και Αυτοματοποίηση

HR

KPIs and HR Management using Artificial Intelligence

Οικονομικά

Artificial Intelligence and Machine Learning Specialist in Financial Services

Παιδαγωγικά

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Σχολική Ψυχολογία

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ειδική Αγωγή

Ανάλυση Δεδομένων

Data Analyst for Business: Αξιοποίηση Εργαλείων ΑΙ στην Πράξη

Web Development

AI Developers: Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης με Python και OpenAI API

Υγεία

Artificial Intelligence in Healthcare

Κυβερνοασφάλεια

Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κυβερνοασφάλεια

Τα προγράμματα που προσφέρονται από το E–Learning του ΕΚΠΑ, πέραν της Τεχνητής Νοημοσύνης, καλύπτουν στο σύνολό τους ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων όπως Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Ναυτιλιακά, Λογιστική, Marketing, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφορική Υγεία, Νοσηλευτική, Διατροφή, Τουριστικά, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, Κοινωνιολογία, Πολιτισμός, Δημιουργική Γραφή κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ελληνόφωνα προγράμματα του E–Learning του ΕΚΠΑ

https://elearningekpa.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τα αγγλόφωνα προγράμματα του E–Learning του ΕΚΠΑ