15.09.2025 | 23:44
15.09.2025 | 23:44
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
15.09.2025 | 22:22
15.09.2025 | 22:22
Ξεβράστηκε και δεύτερο πτώμα άντρα στον Θερμαϊκό
15.09.2025 | 22:12
15.09.2025 | 22:12
Νέος συναγερμός για πτήση drone στην Πολωνία
Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα με την αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:15

Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα με την αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, με την οικογένειά του να αναφέρει πως ήταν θύμα εκφοβισμού και το σχολείο ήταν ενήμερο για αυτό. Ο αδερφός του έγραψε γράμμα στη Μελόνι και τον Πάπα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Μόλις 14 ετών, ο Πάολο αυτοκτόνησε το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους στο δήμο Σάντι Κόσμα ε Νταμιάνο στην πόλη Λατίνα. Η εισαγγελία της πόλης Κασίνο άνοιξε επίσημα φάκελο διερευνώντας εάν υπήρξε υποκίνηση σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με τους γονείς και τον αδελφό του, ο νεαρός ήταν θύμα σχολικού και όχι μόνο εκφοβισμού, με την οικογένεια να αναφέρει ότι είχε το καταγγείλει επανειλημμένα στο σχολείο και στους δασκάλους. Οι ερευνητές άκουσαν τη διευθύντρια του σχολείου και διατάχθηκε η κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου και των κινητών συσκευών του νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Il Fatto Quotidiano, κατασχέθηκαν επίσης τα τηλέφωνα κάποιων συνομηλίκων του.

Οαδελφός του Ιβάν Ρομπέρτο συνέταξε επιστολή στη Τζόρτζια Μελόνι για να της περιγράψει τον εκφοβισμό που υπέστη ο νεαρός. Ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα ανακοίνωσε ότι διέταξε δύο εσωτερικές έρευνες (επιθεωρήσεις). Μια στο γυμνάσιο που φοιτούσε ο Μέντικο στο παρελθόν και στο λύκειο όπου θα έπρεπε να ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά.

Μια κοινωνία, μαθητές μέχρι και εκπαιδευτικοί, φέρονται να οδήγησαν ένα παιδί στην αυτοκτονία

Η μητέρα του Πάολο Σιμονέτα Λα Μάρα, επιβεβαίωσε στη La Repubblica ότι ο γιος της «ήταν θύμα εκφοβισμού», και πως «πάντα καταγγέλλαμε τα πάντα στο σχολείο. Αλλά δεν μας άκουγαν. Ήταν καλός μαθητής, αλλά τελευταία έλεγε ότι δεν του άρεσε πια το σχολείο. Στο δημοτικό σχολείο δέχτηκε επιθέσεις από τους συμμαθητές του και χλευασμούς από τους δασκάλους, στο γυμνάσιο εκφοβισμό από τους καθηγητές»(!).

«Στη συνέχεια, ήρθαν τα σχόλια στο πρώτο έτος του Ινστιτούτου Πληροφορικής Πατσινότι. Άλλο μπούλινγκ, άλλος πόνος. Πόσες φορές τον είδα να κλαίει», είπε. «Ο Πάολο αγαπούσε να έχει πολύ μακριά ξανθά μαλλιά. Μετά τις πρώτες τέσσερις ημέρες του γυμνασίου άρχισαν να τον αποκαλούν «Παολέτα», «αδελφούλα». Τον περίμεναν στην τουαλέτα. Στην αρχή ήταν ένας, μετά έγιναν περισσότεροι».

«Απευθυνθήκαμε αμέσως στο σχολείο, μας διαβεβαίωσαν ότι θα τον βοηθούσαν. Αλλά όλα τελείωσαν μόνο αφού ο Πάολο αποφάσισε να κόψει όλα τα μαλλιά του. Η άλλη φράση για να τον κοροϊδεύουν ήταν «Μικρός Πρίγκιπας», επειδή ο γιος μου δεν έβγαινε από το σπίτι κάθε πρωί αν δεν είχε κάνει ντους».

Σύμφωνα με την αναφορά της μητέρας, η πρώτη καταγγελία υποβλήθηκε στην πέμπτη δημοτικού. «Απευθυνθήκαμε στους καραμπινιέρους επειδή ένας συμμαθητής του έβαλε ένα πλαστικό κατσαβίδι στο λαιμό του γιου μας και έλεγε ότι θα τον σκοτώσει. Και η δασκάλα δεν παρενέβη. Ήμασταν γονείς που ασχολούμασταν πολύ με τη σχολική ζωή του γιου μας και αυτό τους ενοχλούσε. Όλες οι άλλες καταγγελίες ήταν γραπτές και προφορικές προς τα σχολεία, αλλά δεν έκαναν τίποτα».

«Ήταν διαφορετικός από τους άλλους και για αυτό έμεινε μόνος»

Ο Πάολο, λέει η μητέρα του «Ήταν διαφορετικός από τους άλλους και γι’ αυτό παρέμενε μόνος. Αγαπούσε τη μουσική, να πηγαίνει για ψάρεμα με τον πατέρα του, να μαγειρεύει, να βοηθάει στο σπίτι. Και γι’ αυτό τον εκφοβίζαν. Την τελευταία βραδιά, πριν από την τραγωδία, έφτιαξε ψωμί και μπισκότα. Πάντα υπερασπιζόταν τους πιο αδύναμους και γι’ αυτό τον αποκαλούσαν «καρφί»».

Στην κηδεία από τους δώδεκα συμμαθητές του μόνο ένας παρευρέθηκε. Στο ομαδικό τσατ της τάξης έγραψε «Κρατήστε μου θέση στην πρώτη σειρά». Η οικογένειά του πιστεύει ότι «τώρα θέλει να δει πώς θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία».

Οι γονείς ζητούν να μην ξεχαστεί ο γιος τους και να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Να τους «εξηγήσει κάποιος τι συνέβη και να έχει το θάρρος να το καταγγείλει».

Η έχθρα προς το διαφορετικό, το ξένο, αυτό που πάει κόντρα στα πρότυπα συμπεριφοράς, είναι μια ιστορία που συνεχίζει να επαναλαμβάνεται σε όλο τον κόσμο, σε κάθε χώρο και σε κάθε χώρα. Παρά τα ξεκάθαρα ομοφοβικά χαρακτηριστικά των επιθέσεων που δέχονταν, δεν υπάρχει καμία πληροφορία που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τον σεξουαλικό προσανατολισμό του παιδιού. Απλά, δεν ήταν το αγοράκι που ήθελε η τοπική κοινωνία και φρόντισαν να το ξεφορτωθούν.

Wall Street
Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για την Κίνα

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για την Κίνα

Stream newspaper
ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)

Το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα των ερυθρόλευκων έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ του συλλόγου για την κατάκτηση ελληνικού Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου, ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Συναγερμός 15.09.25

Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ

Διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών που κινούνται από Κηφισιά προς Πειραιά - Το συμβάν έλαβε χώρα σε σημείο ανάμεσα στο ΚΑΤ και το Μαρούσι

Σύνταξη
Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο
Eden Project 15.09.25

Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο

Ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, οραματιστής της high-tech αρχιτεκτονικής, απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών. Ένα από τα πλέον εμβληματικά του έργα ήταν και το Eden Project στην Κορνουάλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι του Μάντσεστερ
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι

Μετά το 3-0 επί της Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην απόλυση ενός μπάρμαν υπαλλήλου της, όταν διαπίστωσε πως φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι στο Έτιχαντ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τέμπη: Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη – Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων
Τέμπη 15.09.25

Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη - Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων

Η ταχύτητα που επέδειξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών στην επεξεργασία και την ολοκλήρωση της δικογραφίας για τα Τέμπη, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της δίκης, οδήγησε τη Μαρία Καρυστιανού να σχολιάσει πως «δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα…». Την ίδια ώρα, τριάντα πέντε οικογένειες θυμάτων ζητούν να μην κλείσει δικαστικά η υπόθεση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν
Βαναυσότητα 15.09.25

«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν

«Ένας φιλικός, ήρεμος ερημίτης ονόματι Εντ Γκέιν ζούσε ήσυχα σε μια ερειπωμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι φρίκης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της νέας σεζόν του «Monster», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)
Άλλα Αθλήματα 15.09.25

Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)

Έτοιμος να δοκιμάσει νέα πράγματα στο άλμα επί κοντώ, προκειμένου να «πετάξει» ακόμη ψηλότερα, δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Τόκιο 2025.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά μετά την έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Αριστερά ενώ ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού
«Οικογένεια» 15.09.25

Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη
Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους
Στη Μεγάλη Βρετανία 15.09.25

Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους

Ζευγάρι στη Μεγάλη Βρετανία κρίθηκε ένοχο και καταδικάστηκε σε 14 έτη φυλάκισης, έκαστος, για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης τους

Σύνταξη
Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά

Την βούλησή του να συζητήσει με την ερευνητική κοινότητα τη δυνατότητα ίδρυσης υπουργείου που θα ασχολείται ειδικά με την έρευνα και την ανάπτυξη εξέφρασε ο πρωθυπουργός με τον χρονικό ορίζοντα να τοποθετείται μετά από μια διετία.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

