Οι αυτοκτονίες αντιστοιχούν σε 1 θάνατο στους 100 στον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), εκφράζοντας ανησυχία για τις ανεπαρκείς προόδους που έχουν γίνει για την καταπολέμηση μιας από τις βασικές αιτίες θανάτου μεταξύ των νέων.

«Αν συνεχιστεί η σημερινή τάση, η μείωση θα φτάσει μόνον 12%» σε πέντε χρόνια

«Σε αυτοκτονία οφειλόταν ο θάνατος περίπου 727.000 ανθρώπων μόνον το 2021», δήλωσε η Ντέβορα Κέστελ, επικεφαλής του τμήματος ψυχικής υγείας στον ΠΟΥ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογράμμισε σε νέα έκθεσή του ότι η αυτοκτονία αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες θανάτου μεταξύ των νέων σε όλες τις χώρες και σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά πλαίσια.

Υπερβολικά μικρή η πρόοδος

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμια κλίμακα, η πρόοδος που έχει γίνει είναι υπερβολικά μικρή για να επιτευχθεί ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης που υιοθετήθηκε το 2015 από τον ΟΗΕ, ο οποίος συνίσταται στη μείωση κατά ένα τρίτο των ποσοστών αυτοκτονίας ως το 2030.

«Αν συνεχιστεί η σημερινή τάση, η μείωση θα φτάσει μόνον 12%» σε πέντε χρόνια, σημείωσε η Κέστελ.

Σε παγκόσμια κλίμακα, το ποσοστό αυτοκτονιών μειώθηκε κατά 35% μεταξύ του 2000 και του 2021, παραμένοντας σταθερό στη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 παρά μια αύξηση των παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με την έκθεση.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των αυτοκτονιών, ποσοστό 73%, καταγράφονται στις χώρες χαμηλού ή μέσου εισοδήματος, όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι χώρες υψηλού εισοδήματος παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών

Οι χώρες υψηλού εισοδήματος παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών, αλλά είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις καθώς η τήρηση στατιστικών δεδομένων σε αυτές τις χώρες είναι πιο ανεπτυγμένη από ό,τι στις φτωχές χώρες, διευκρίνισε ο ΠΟΥ.

Η αυτοκτονία παραμένει μια δραματική συνέπεια ορισμένων διαταραχών ψυχικής υγείας, επισήμανε ο οργανισμός.

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν από τέτοιες διαταραχές, με τις πιο συνηθισμένες να είναι το άγχος και η κατάθλιψη, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο πληθυσμό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο οργανισμός αυτός των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τις ψυχικές διαταραχές μεταξύ των νέων, οι οποίοι υπέφεραν ιδιαίτερα στη διάρκεια της COVID-19 και είναι πολύ εκτεθειμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι μια από τις πιο πιεστικές προκλήσεις δημόσιας υγείας», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους στην ανακοίνωση του οργανισμού.

Οι ψυχικές διαταραχές έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες: υψηλές δαπάνες υγείας, αλλά και έμμεσες δαπάνες, ιδιαίτερα όσον αφορά την απώλεια παραγωγικότητας, οι οποίες είναι ακόμη πιο σημαντικές, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος σημείωσε ότι από μόνες τους η κατάθλιψη και το άγχος στοιχίζουν στην παγκόσμια οικονομία 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως.