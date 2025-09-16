Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα Κυπέλλου ο Ασεχνούν, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το τρίτο, με τον Βόλο να επικρατεί με 3-1 στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης.
Στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης άνοιξε η αυλαία της… καινοτόμας League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Βόλο να επικρατεί 3-1 της τοπικής ομάδας και να βάζει στο «σακούλι» τρεις βαθμούς.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Ασεχνούν, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό και λίγο αργότερα (21΄) έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το 2-0 της θεσσαλικής ομάδας.
Η Ηλιούπολη προσπάθησε να αντιδράσει στο β΄ ημίχρονο και μείωσε με τον Σαμ στο 73΄, αλλά ξανά ο Ασεχνούν διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις το τελικό σκορ.
Ηλιούπολη (Γκουτσίδης): Τσιλιγγίρης, Κεραμίδας (46′ Σαμ), Μπουγαΐδης (81′ λ.τ Μπάρετ), Λεσάι (62′ Ζαφειράκης), Κρέτσι, Χριστόπουλος, Θωμαΐδης, Μίγια (63′ Σάκα), Νεοφυτίδης (72′ Καρανίκας), Μαϊδάνος, Κατσιούλας.
Βόλος (Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τασιούρας, Γροσδής, Τζόκα, Μπουζούκης, Ασεχνούν, Ζαρζάνα, Μακνί.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής
Ηλιούπολη – Βόλος 1-3
(73′ Σαμ – 15′, 93′ Ασεχνούν, 21′ Ζαρζάνα)
Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 17/9 (15:00)
Παναιτωλικός – Άρης 17/9 (15:00)
Αιγάλεω – ΑΕΚ 17/9 (16:00)
Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 17/9 (16:00)
ΟΦΗ – Καβάλα 17/9 (16:00)
Παναθηναϊκός – Athens Kallithea FC 17/9 (17:30)
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 17/9 (17:30)
Μαρκό – ΑΕΛ 17/9 (17:30)
