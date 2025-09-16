Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»

Σχεδιασμένος από τον γεννημένο στην Ινδία, Βρετανό καλλιτέχνη Anish Kapoor, ο νέος σταθμός της Νάπολης συνδυάζει τέχνη και αρχιτεκτονική, ισορροπημένος και κάπως μυστηριώδης – ένα λειτουργικό γλυπτό.

Με την επίσημη ονομασία Monte Sant’Angelo Subway Station, το εντυπωσιακό νέο έργο υποδομής στη νότια ιταλική πόλη εγκαινιάστηκε επίσημα στις 11 Σεπτεμβρίου του 2025, από τον πρόεδρο της Καμπανίας, Vincenzo De Luca.

«Τέχνη, αρχιτεκτονική και αρχαιολογία»

Το έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αστικής και πολιτιστικής αναγέννησης στην περιοχή Traiano της Νάπολης.

Σε μικρή απόσταση από εκεί, το αρχιτεκτονικό γραφείο της Benedetta Tagliabue με έδρα τη Βαρκελώνη, σχεδίασε πρόσφατα έναν εντυπωσιακό νέο σταθμό με ξύλινο σκελετό για το μετρό και τον σιδηρόδρομο, το Centro Direzionale di Napoli, ο οποίος άνοιξε το 2024.

Αποτελεί μέρος μιας σειράς νέων σταθμών για τη μητροπολιτική σιδηροδρομική γραμμή που τέθηκαν σε λειτουργία το 2004, με σύνθημα το τρίπτυχο «τέχνη, αρχιτεκτονική και αρχαιολογία» και περιλαμβάνει έργα των Foster + Partners, Massimiliano Fuksas, Álvaro Siza, Dominique Perault και Karim Rashid.

«Στην πόλη του Βεζούβιου και τη μυθική είσοδο του Δάντη στην Κόλαση, θεώρησα σημαντικό να προσπαθήσω να κατανοήσω τι σημαίνει πραγματικά να κατεβαίνεις υπόγεια»

Διαθέτει δύο εισόδους

Με το έργο του Anish Kapoor, ο σχεδιασμός υποδηλώνει έντονα μια παρόμοια επιθυμία για μια αρμονική συμβίωση της αρχιτεκτονικής και της τέχνης. Ενώ, φυσικά, το έργο είναι ένα λειτουργικό κτίριο, παρουσιάζει επίσης με σιγουριά τις εξερευνήσεις του καλλιτέχνη, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε παγκοσμίου φήμης έργα όπως το Cloud Gate στο Σικάγο.

Ο νέος σταθμός είναι επενδυμένος με ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα και διαθέτει δύο εισόδους, η καθεμία με ξεχωριστή εμφάνιση: η μία είναι λεία και καθαρή, ενώ η άλλη υψώνεται από το έδαφος, υποδηλώνοντας έναν αφηρημένο «σωματικό όργανο».

Η μυθική είσοδος του Δάντη στην Κόλαση

Ο Anish Kapoor, αναφερόμενος σε τρία βασικά στοιχεία ως σημεία εκκίνησης – «το μυθολογικό αντικείμενο, το σώμα και το κενό» – και συνδέοντας το σχέδιο στενά με τον χώρο του, δήλωσε:

«Στην πόλη του Βεζούβιου και τη μυθική είσοδο του Δάντη στην Κόλαση, θεώρησα σημαντικό να προσπαθήσω να κατανοήσω τι σημαίνει πραγματικά να κατεβαίνεις υπόγεια».

To εντυπωσιακό γλυπτό «Bean» του Anish Kapoor στη Νέα Υόρκη

