Ντεσιρέ: Ποια είναι η 22χρονη εντυπωσιακή σύντροφος του θρυλικού, Αρμάντ Ντουπλάντις (pics)

Ο φοβερός Μόντο Ντουπλάντις, έχει σαρώσει τα πάντα και κατέρριψε ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ με επίδοση στα 6.30. Στο πλάι του κορυφαίου αθλητή του άλματος επί κοντώ βρίσκεται η σύντροφός του, Ντεσιρέ Ινγκλάντερ, η οποία στηρίζει τις προσπάθειές του σε κάθε αγώνα, είναι εκείνη στην αγκαλιά της οποίας σπεύδει ο Σουηδός μετά από κάθε μεγάλη επιτυχία.

Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που η κάμερα έχει απαθανατίσει τον Ντουπλάντις να αγκαλιάζει και να φιλάει την Ντεσιρέ όταν ολοκληρώνει τις προσπάθειες του στους αγώνες.

Η 24χρονη καλλονή είναι σε σχέση με τον χρυσό Ολυμπιονίκη από το 2020 και το ζευγάρι πλέον έχει αρραβωνιαστεί καθώς, τον περασμένο Οκτώβρη ο Ντουπλάντις έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Η εκλεκτή της καρδιάς του Ντουπλάντις έχει σπουδάσει μάρκετινγκ και επικοινωνία, ωστόσο ασχολείται κυρίως με τα social media. Η ίδια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στo instagram και το tik tok.

Οι φωτογραφίες της Ντεσιρέ με τον Ντουπλάντις

Μάλιστα, σε αρκετές αναρτήσεις της, η Ντεσιρέ, έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες μαζί με τον μέλλοντα σύζυγό της, αποσπώντας χιλιάδες like.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι είχε γίνει viral κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς ο Ντουπλάντις μόλις κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο έτρεξε στην αγκαλιά της κοπέλας και το τρυφερό στιγμιότυπο έκανε το γύρο του διαδικτύου.