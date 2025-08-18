sports betsson
H αδερφή του Ντουπλάντις είναι κούκλα και κάνει επίσης άλμα επι κοντώ (pics)
Ο Αρμάντ Ντουπλάντις προέρχεται από αθλητική οικογένεια με την αδερφή του Γιοχάνα να είναι το τελευταίο μέλος που ασχολείται με το άλμα επι κοντώ.

Spotlight

Oι γονείς του Αρμάντ, Γκρεγκ και Έλεν έχουν σουηδική καταγωγή αλλά ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και γεννήθηκε ο Αρμάντ Ντουπλάντις. Ο πατέρας του έκανε επι κοντώ και είναι ο προπονητής του Μόντο και η μητέρα του είχε ασχοληθεί με το έπταθλο, ενώ είναι και αυτή προπονητής στο επί κοντώ.

Ο παγκόσμιος ρέκορντμαν γεννήθηκε στην πόλη Λαφαγιέτ της Λουϊζιάνα και έχει τρία αδέλφια, τον Αντρέας που ασχολήθηκε επίσης με το συγκεκριμένο αγώνισμα και τον Αντουάν που ήταν παίκτης του μπέιζμπολ στο πανεπιστήμιο.

Η μικρότερη αδερφή, η Γιοχάνα γεννημένη τον Ιούλιο του 2002 δεν πρωτοτύπησε και ασχολήθηκε και αυτή με το επι κοντώ.  Πήγε στο Λύκειο του Λαφαγιέτ, όπου έκανε ποδόσφαιρο και στίβο.

Ακολούθησε τα χνάρια του αδερφού της και στην επιλογή της εθνικότητας και επέλεξε τη Σουηδία για να αγωνίζεται. Ήταν πρωταθλήτρια Σουηδίας νεανίδων, καθώς και πρωταθλήτρια στις μικρές ηλικιακά κατηγορίες στην πολιτεία της Λουιζιάνα.

Φοίτησε στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα και εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς του στίβου στο κολεγιακό πρωτάθλημα τον περασμένο Ιούνιο, όπου πήρε την 11η θέση με 4.39 μέτρα, επίδοση που αποτελεί ατομικό της ρεκόρ.

Αυτό το καλοκαίρι αποφάσισε να γίνει και επαγγελματίας και να διαμένει στην Ευρώπη ώστε να μετέχει σε περισσότερους αγώνες.  Πήρε μέρος και στο Σουηδικό Πρωτάθλημα Στίβου κατακτώντας την 4η θέση.

Πριν από λίγες ημέρες αγωνίστηκε και για πρώτη φορά στην ίδια διοργάνωση με τον αδερφό της Μόντο. Συμμετείχε στο διεθνές μίτινγκ Istvan Gyulai Memorial, μία διοργάνωση World Athletics Continental Tour, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, χωρίς να εντυπωσιάσει. Έμεινε στην 8η και τελευταία θέση με καλύτερο άλμα στα 4.19.

Οσο για τη συνέχεια, θεωρείται δύσκολο να μπορέσει να ακολουθήσει τα επιτεύγματα του αδερφού της, ωστόσο αυτό δεν την εμπόδισε να εξασφαλίσει χορηγία από την Puma! Το όνομα Ντουπλάντις μετράει στον παγκόσμιο κλασικό αθλητισμό.

