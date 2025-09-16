Άρωμα μύθου: Η 13χρονη εγγονή της Νάταλι Γουντ συνεχίζει το θρύλο της γιαγιάς της

Η εγγονή της αείμνηστης σταρ του Χόλιγουντ Νάταλι Γουντ, Κλόβερ, πρωταγωνιστεί σε μια νέα καμπάνια αρωμάτων, που εμπνέεται από την ίδια τη θρυλική ηθοποιό. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κίνηση, που αποτελεί έναν γλυκό φόρο τιμής στη γιαγιά της, αλλά και έναν τρόπο για την κόρη της Γουντ, Νατάσα Γκρέγκσον Βάγκνερ, να ενώσει τρεις γενιές γυναικών.

Η 13χρονη εγγονή της Γουντ, Κλόβερ, είναι το πρόσωπο της νέας σειράς αρωμάτων L’Amour Mēre, ένα πρότζεκτ που επιμελήθηκε η κόρη της ηθοποιού, Νατάσα Γκρέγκσον Βάγκνμερ προσπαθώνυας να γεφυρώσει το παρελθόν και το παρόν μέσα από την όσφρηση.

Δεν ήταν ακριβώς προσχεδιασμένο η 13χρονη εγγονή της Νάταλι Γουντ να είναι το πρόσωπο της σειράς αρωμάτων L’Amour Mēre (από το γαλλικό Μητρική Αγάπη), εμπνευσμένη από τη θρυλική σταρ. «Νομίζω ότι ήταν απλώς ο τρόπος μου να συνδέσω την κόρη μου με τη μητέρα μου», λέει η 54χρονη Νατάσα, η οποία ήταν μόλις 11 ετών όταν η μητέρα της έφυγε από τη ζωή, στις 29 Νοεμβρίου 1981, σε ηλικία 43 ετών.

Η Νατάσα ξεκίνησε να μιλάει πιο ανοιχτά για τη μητέρα της το 2016, όταν κυκλοφόρησε μια σειρά αρωμάτων, με την ονομασία Natalie, εμπνευσμένη από την χαρακτηριστική μυρωδιά γαρδένιας που αγαπούσε η τραγική μητέρα της.

Ήταν το πρώτο της βήμα προς την ανάκτηση της ιστορίας της λαμπερής σταρ, της οποίας η ζωή συχνά επισκιάστηκε από τον μυστηριώδη θάνατό της.

«Πάντα αναζητούσα την ομορφιά», λέει η Νατάσα. «Μου αρέσει η ιδέα να εμφιαλώνεις μια ανάμνηση». Με την πάροδο του χρόνου, η σειρά αρωμάτων οδήγησε σε άλλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυτοβιογραφίας της το 2020, More Than Love, και του ντοκιμαντέρ του HBO, Natalie Wood: What Remains Behind.

Τώρα, η Βάγκνερ επανακυκλοφορεί τη σειρά αρωμάτων, με τρία labels: το Natalie, το C-Love, με βάση το άρωμα τριαντάφυλλου («Αν προσθέσεις το ‘R’ στο C-love, γίνεται Clover», εξηγεί η ίδια), και το Lyublyu, που σημαίνει «αγάπη» στα ρώσικα, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη γιαγιά της Νατάλι, που πάντα έλεγε «σ’ αγαπώ» στα ρώσικα.

Η ιδέα για τη φωτογράφιση γεννήθηκε όταν η Νατάσα πήγε την Κλόβερ στη Νέα Υόρκη για μια εμπορική έκθεση για το L’Amour Mēre και ένας φίλος τους, ο φωτογράφος Τζόναθαν Ρέσλερ, πρότεινε μια πρόχειρη φωτογράφιση στο ξενοδοχείο τους.

Η Κλόβερ, η οποία πήρε το όνομά της από μία από τις διάσημες ταινίες της γιαγιάς της, το Inside Daisy Clover (Έρωτες που σβήνουν την αυγή), είχε φέρει μαζί της το αγαπημένο της μπλουζάκι με το πορτρέτο της Νάταλι Γουντ, μέρος μιας σειράς που η Νατάσα είχε παραγγείλει πριν από λίγα χρόνια ως μέρος της σειράς των αρωμάτων.

Όταν η Κλόβερ το φόρεσε στο τέλος της φωτογράφισης, ο φωτογράφος ρώτησε: «Ποια είναι στο μπλουζάκι σου;». Η Κλόβερ είπε: «Είναι η γιαγιά μου». Και ο φωτογράφος απάντησε: «Πρέπει να σε φωτογραφίσω με αυτό το μπλουζάκι».

Χωρίς μακιγιάζ ή φανταχτερό φωτισμό, τα πορτρέτα της 13χρονης κουβαλούν κάτι από τη φυσική κομψότητα της διάσημης γιαγιάς της, της οποίας η λάμψη έκανε ταινίες όπως το West Side Story, το Gypsy και το Επαναστάτης χωρίς αιτία, τόσο αξέχαστες κλασικές.

Καθώς η Κλόβερ μεγάλωνε, έγινε πιο περίεργη για τη διάσημη γιαγιά της. «Είναι περίεργη για το πόση φήμη και δόξα είχε η μαμά», λέει η Νατάσα Βάγκνερ στο People. «Με ρωτάει: ‘Πόσο διάσημη ήταν; Σαν τον Τζάστιν και τη Χέιλι Μπίμπερ;’».

«Μόλις είδε το Splendor in the Grass [Πυρετός στο αίμα, 1961], που είναι μια αρκετά έντονη ταινία, εντυπωσιάστηκε από το συναισθηματικό εύρος των ερμηνειών της», λέει η Βάγκνερ. «Η Κλόβερ είναι ένα πολύ ευαίσθητο άτομο. Και νομίζω ότι έχει αυτή την ξεχωριστή ποιότητα της γιαγιάς της. Εϊναι ευάλωτη, αλλά ταυτόχρονα και πολύ δυνατή».