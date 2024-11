Νάταλι Γουντ: Παραμένει αγαπητή 43 χρόνια μετά τον θάνατό της – Τι λέει η κόρη της

Η Νάταλι Γουντ είχε αποκτήσει δύο παιδιά. Η κόρη της Νατάσα Γκρέγκσον Γουάγκνερ, η οποία ήταν μόλις 11 ετών όταν έχασε τη μητέρα της, εξέφρασε τη βαθιά της περηφάνια για εκείνη. Αυτά δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο People.

Νατάσα Γκρέγκσον Γουάγκνερ: «Ο κόσμος νιώθει ότι γνώριζε τη μητέρα μου»

«Είναι απίστευτο ότι η μητέρα μου παραμένει αγαπητή τόσα χρόνια μετά. Ο κόσμος νιώθει ότι την γνώριζε και έχει μία προστατευτική στάση απέναντί της», δήλωσε.

Εξήγησε πως αυτή η σύνδεση ίσως οφείλεται στο ότι οι θαυμαστές γνώρισαν τη Γουντ από μικρή ηλικία, βλέποντάς τη να μεγαλώνει μέσα από τους ρόλους της. Μεταξύ των ταινιώ στις οποίες πρωταγωνίστησε ήταν το « Επαναστάτης χωρίς αιτία» και το «West Side Story». «Αυτές οι ταινίες άλλαξαν τη ζωή πολλών ανθρώπων», πρόσθεσε.

Ο θάνατος της Γουντ και η κόρη της

Μετά τον θάνατο της Νάταλι Γουντ, η κόρη της μεγάλωσε με τον θετό της πατέρα, Ρόμπερτ Γουάγκνερ, ενώ ο βιολογικός της πατέρας, Ρίτσαρντ Γκρέγκσον, πέθανε το 2019. Σήμερα, μεγαλώνει τη 12χρονη κόρη της, Κλόβερ, διδάσκοντάς της για τη «γιαγιά Νάταλι» και προσπαθώντας να μετατρέψει τη θλίψη της σε κάτι θετικό.

Νάταλι Γουντ – Ρόμπερτ Γουάγκνερ: Μια μυστηριώδης σχέση

Οι δηλώσεις της Νατάσας έρχονται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της συγγραφέως Μάρτι Ρούλι, που ισχυρίζεται πως νέα στοιχεία ίσως ενοχοποιούν τον Ρόμπερτ Γουάγκνερ. Η Ρούλι ανέφερε πως μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι η Νάταλι φώναζε για βοήθεια πριν το τραγικό τέλος της.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, ενώ η Ρούλι σκοπεύει να παρουσιάσει τις νέες μαρτυρίες στο βιβλίο της με τίτλο «Natalie Wood and the Devil She Knew».