Παπανικολάου: «Η θετική ενέργεια του κόσμου μας έδωσε ώθηση – Το μπάσκετ είναι ενιαίο»
Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, Κώστας Παπανικολάου μίλησε μετά την άφιξη της ομάδας στο «Ελ. Βενιζέλος» για το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket 2025.
Με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές της επέστρεψε η Εθνική Ελλάδας από το Eurobasket 2025, γνωρίζοντας την αποθέωση κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Κώστας Παπανικολάου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την αγάπη του κόσμου και στάθηκε στο πόσο σημαντική ήταν η στήριξη σε όλη τη διαδρομή.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παπανικολάου:
«Ευχαριστούμε για την υπέροχη υποδοχή. Νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευλογημένοι, πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα αυτά που βιώνουμε από χθες, κυρίως για τις τις αντιδράσεις που βλέπουμε από τον κόσμο. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, όχι μόνο χθες, αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία.
Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Η θετική τους ενέργεια, έδωσε τη δική της ώθηση. Με αυτή την επιτυχία καταφέραμε να μπούμε στα σπίτι των Ελλήνων. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ από καρδιάς. Η δική μου γενιά ερωτεύθηκε το μπάσκετ με τον κόουτς σαν παίκτη, τον Ζήση, τον Ντικούδη, Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά, τον Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».
