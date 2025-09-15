newspaper
Ρόδος: Ελεύθερη η 28χρονη influencer μετά την απολογία της για την «ροζ κοκαΐνη» – Τι υποστήριξε
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:33

Ρόδος: Ελεύθερη η 28χρονη influencer μετά την απολογία της για την «ροζ κοκαΐνη» – Τι υποστήριξε

Στην 28χρονη επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης της μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της

Ελεύθερη αφέθηκε μετά την απολογία της η 28χρονη για την υπόθεση με τη ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της στη Ρόδο.

Μετά την απολογία της, εισαγγελέας και ανακριτής με συμφωνημένη γνώμη αποφάσισαν η 28χρονη να αφεθεί ελεύθερη, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης της μία φορά, το πρώτο πενθήμερο του μήνα, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Τα ναρκωτικά στο αυτοκίνητο

Η 28χρονη γνωστή στη Ρόδο από την παρουσία της στα sociel media βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών, τις οποίες αρνήθηκε κατηγορηματικά στην απολογία της.

Η υπόθεση ξεκίνησε από μια μήνυση εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων, η οποία κατήγγειλε ότι η κατηγορούμενη δεν επέστρεψε το όχημα που είχε νοικιάσει, ούτε εξόφλησε το ποσό του μισθώματος. Στις 11 Σεπτεμβρίου το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σταθμευμένο στο κέντρο της Ρόδου. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του δύο σακουλάκια με ροζ κοκαΐνη, συνολικού βάρους 9,27 γραμμαρίων, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά.

Το απολογητικό υπόμνημα

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr ενώπιον του Ανακριτή, η κατηγορούμενη παρουσίασε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών.

Η ίδια περιέγραψε τη ζωή της, αναφέροντας ότι σπούδασε Θεατρολογία στην Αθήνα και εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση μόδας στη Ρόδο.

Εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, με επεισόδια κατάθλιψης, και οδηγήθηκε στη χρήση κοκαΐνης ως υποκατάστατο των αντικαταθλιπτικών που δεν την βοηθούσαν.

Στην απολογία της τόνισε ότι η ποσότητα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο προοριζόταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση και θα της αρκούσε, όπως είπε, για διάστημα περίπου ενός μηνός.

Υπογράμμισε ότι οι ζυγαριές που βρέθηκαν δεν χρησιμοποιούνταν για εμπορική διάθεση, αλλά της είχαν δοθεί μαζί με την τελευταία προμήθεια ναρκωτικού από άτομο με το παρατσούκλι «Τόμι».

Η ίδια κατέστησε σαφές ότι η απόκρυψη της ουσίας στο όχημα δεν είχε σχέση με διακίνηση, αλλά με την επιθυμία της να προστατέψει την οικογένειά της από το να ανακαλύψει την εξάρτησή της.

Το νομικό σκέλος της υπεράσπισης

Οι συνήγοροι υπεράσπισής της, οι δικηγόροι Στέλιος Αλεξανδρής και Πολυξένη Χατζηγιάννη, επεσήμαναν ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο από τη δικογραφία που να στοιχειοθετεί το αδίκημα της διακίνησης. Αντίθετα, όπως υπογράμμισαν, τα δεδομένα παραπέμπουν αποκλειστικά σε κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά.

Η ίδια παρουσίασε λευκό ποινικό μητρώο, σταθερή διαμονή και επαγγελματική δραστηριότητα στη Ρόδο, στοιχεία που, κατά την υπεράσπισή της, απέκλειαν την πιθανότητα φυγής ή υποτροπής.

