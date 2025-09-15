Ρόδος: Η κατάθεση της μητέρας της influencer με τη ροζ κοκαΐνη
Σήμερα το μεσημέρι θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή η γνωστή influencer, που συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση «ροζ κοκαΐνης».
- Στον ανακριτή σήμερα ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία – Τι λέει ο δικηγόρος του
- Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
- «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»
- Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία από την κλιματική αλλαγή
Την πόρτα του ανακριτή περνά σήμερα γνωστή influencer, καθώς συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση «ροζ κοκαΐνης».
Η υπόθεση φαίνεται να ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου, όταν μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων υπέβαλε μήνυση κατά της νεαρής Ροδίτισσας για υπεξαίρεση οχήματος που είχε νοικιάσει.
Σύμφωνα με τη μήνυση, η γυναίκα όχι μόνο δεν είχε εξοφλήσει το ποσό των 484 ευρώ για το μίσθωμα, αλλά και δεν είχε επιστρέψει το αυτοκίνητο, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.
Η υπερασπιστική της γραμμή της influencer φέρεται να είναι ότι η ροζ κοκαΐνη ήταν για προσωπική χρήση και ότι εδώ και χρόνια ήταν εθισμένη
Το όχημα εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου, σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου, από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.
Η επέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε απλή υπεξαίρεση.
Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο συσκευασίες με συνολικά 9,27 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ψηφιακές ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά.
Επίσης, εντοπίστηκε και μια άδεια οδήγησης που ανήκε σε διαφορετική γυναίκα, στην μητερα της Influencer.
Η 30χρονη δεν έχει ομολογήσει ωστόσο σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή. Η υπερασπιστική της γραμμή φέρεται να είναι ότι η ροζ κοκαΐνη ήταν για προσωπική χρήση και ότι εδώ και χρόνια ήταν εθισμένη.
Η κατάθεση της μητέρας της influencer
Η πρώτη που έδωσε εξηγήσεις στις αρχές ήταν η μητέρα της influencer.
«Το αυτοκίνητο έχει μισθωθεί στο όνομά μου. Η κόρη μου είχε δηλωθεί ως οδηγός και είχε την αποκλειστική χρήση του αυτοκινήτου. Αγνοώ τα ναρκωτικά που βρέθηκαν μέσα στο όχημα», είπε χαρακτηριστικά.
«Σαφώς αφορούσε μόνο την προσωπική της χρήση. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται σκληρά. Δυστυχώς απέκτησε την έξη πριν πέντε χρόνια και, αν θέλετε, αυτό ήταν ένα καμπανάκι η σύλληψή της, προκειμένου και η ίδια να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να απεξαρτηθεί», τονίζει ο Στέλιος Αεξανδρής, δικηγόρος της influencer.
Η influencer ισχυρίζεται επιπλέον ότι άφησε την κοκαΐνη στο αυτοκίνητο, καθώς δεν ήθελε να την πάρει στο σπίτι της και να τη δουν οι δικοί της.
- Συγκέντρωση της ΚΝΕ στο Εφετείο ενάντια στην αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου
- Ο Ταρέμι και το ρεκόρ που «κυνήγησε» στο ντεμπούτο του (vids)
- Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΖ’)
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ κοντράρονται για τον πρώτο τίτλο της σεζόν
- Ρεκόρ, αποθέωση και Free Palestine: Οι καλύτερες στιγμές των φετινών βραβείων Emmy
- Emmy 2025: Ο Όουεν Κούπερ του Adolescence έγινε ο μικρότερος νικητής όλων των εποχών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις