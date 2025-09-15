newspaper
15.09.2025 | 08:07
«Έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού αλλού υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα
Ρόδος: Η κατάθεση της μητέρας της influencer με τη ροζ κοκαΐνη
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:42

Ρόδος: Η κατάθεση της μητέρας της influencer με τη ροζ κοκαΐνη

Σήμερα το μεσημέρι θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή η γνωστή influencer, που συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση «ροζ κοκαΐνης».

Την πόρτα του ανακριτή περνά σήμερα γνωστή influencer, καθώς συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση «ροζ κοκαΐνης».

Η υπόθεση φαίνεται να ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου, όταν μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων υπέβαλε μήνυση κατά της νεαρής Ροδίτισσας για υπεξαίρεση οχήματος που είχε νοικιάσει.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η γυναίκα όχι μόνο δεν είχε εξοφλήσει το ποσό των 484 ευρώ για το μίσθωμα, αλλά και δεν είχε επιστρέψει το αυτοκίνητο, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.

Η υπερασπιστική της γραμμή της influencer φέρεται να είναι ότι η ροζ κοκαΐνη ήταν για προσωπική χρήση και ότι εδώ και χρόνια ήταν εθισμένη

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου, σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου, από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Η επέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο συσκευασίες με συνολικά 9,27 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ψηφιακές ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά.

Επίσης, εντοπίστηκε και μια άδεια οδήγησης που ανήκε σε διαφορετική γυναίκα, στην μητερα της Influencer.

Η 30χρονη δεν έχει ομολογήσει ωστόσο σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή. Η υπερασπιστική της γραμμή φέρεται να είναι ότι η ροζ κοκαΐνη ήταν για προσωπική χρήση και ότι εδώ και χρόνια ήταν εθισμένη.

Η κατάθεση της μητέρας της influencer

Η πρώτη που έδωσε εξηγήσεις στις αρχές ήταν η μητέρα της influencer.

«Το αυτοκίνητο έχει μισθωθεί στο όνομά μου. Η κόρη μου είχε δηλωθεί ως οδηγός και είχε την αποκλειστική χρήση του αυτοκινήτου. Αγνοώ τα ναρκωτικά που βρέθηκαν μέσα στο όχημα», είπε χαρακτηριστικά.

«Σαφώς αφορούσε μόνο την προσωπική της χρήση. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται σκληρά. Δυστυχώς απέκτησε την έξη πριν πέντε χρόνια και, αν θέλετε, αυτό ήταν ένα καμπανάκι η σύλληψή της, προκειμένου και η ίδια να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να απεξαρτηθεί», τονίζει ο Στέλιος Αεξανδρής, δικηγόρος της influencer.

Η influencer ισχυρίζεται επιπλέον ότι άφησε την κοκαΐνη στο αυτοκίνητο, καθώς δεν ήθελε να την πάρει στο σπίτι της και να τη δουν οι δικοί της.

Stream newspaper
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15.09.25

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
Τέμπη: Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού
Τέμπη 15.09.25

Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού

Το ευρύτερο ρήγμα στην κοινωνία που δημιούργησαν τα Τέμπη και ο «σεισμός» των πανελλαδικών συγκεντρώσεων του Φεβρουαρίου τροφοδοτούν μια δυναμική που μπορεί να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων – Βίντεο από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Κατηγορίες για ρατσισμό 14.09.25

Συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων – Βίντεο από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εκ των εμπλεκομένων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Συνελήφθησαν 5 άτομα, δύο Ισραηλινοί και τρεις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Ακτιβισμός 15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι
Πόλεμος 15.09.25

Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», είπε ο Ζελένσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Επικαιρότητα 15.09.25

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο σήμερα 15 και αύριο16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".

Σύνταξη
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών
Πρεμιέρα 15.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών

Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή - πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών που θα διερευνήσει την υπόθεση από... την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1998 έως και σήμερα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία
Περιβάλλον 15.09.25

Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία από την κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τα 27 εκατ. κατοίκους της χώρας - ηπείρου ζουν σε τομείς που αναμένεται να πληγούν από την άνοδο του επιπέδου των υδάτων ως το 2050, σύμφωνα με την εθνική έκθεση αποτίμησης για την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15.09.25

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
