Ρόδος: Η κατάθεση της μητέρας της influencer με τη ροζ κοκαΐνη

Την πόρτα του ανακριτή περνά σήμερα γνωστή influencer, καθώς συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση «ροζ κοκαΐνης».

Η υπόθεση φαίνεται να ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου, όταν μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων υπέβαλε μήνυση κατά της νεαρής Ροδίτισσας για υπεξαίρεση οχήματος που είχε νοικιάσει.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η γυναίκα όχι μόνο δεν είχε εξοφλήσει το ποσό των 484 ευρώ για το μίσθωμα, αλλά και δεν είχε επιστρέψει το αυτοκίνητο, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου, σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου, από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Η επέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο συσκευασίες με συνολικά 9,27 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ψηφιακές ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά.

Επίσης, εντοπίστηκε και μια άδεια οδήγησης που ανήκε σε διαφορετική γυναίκα, στην μητερα της Influencer.

Η 30χρονη δεν έχει ομολογήσει ωστόσο σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή. Η υπερασπιστική της γραμμή φέρεται να είναι ότι η ροζ κοκαΐνη ήταν για προσωπική χρήση και ότι εδώ και χρόνια ήταν εθισμένη.

