15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Μαστροπός: Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος μετά την απολογία του – Κατηγορεί τα θύματα ότι λένε ψέματα
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:58

Μαστροπός: Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος μετά την απολογία του – Κατηγορεί τα θύματα ότι λένε ψέματα

Μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 42χρονος φερόμενος μαστροπός οδηγείται στη φυλακή

Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος φερόμενος μαστροπός ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό, καθώς μετά το τέλος της απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας τον έκριναν από κοινού προσωρινά κρατούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, καθώς και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν, λόγω οικονομικών διαφωνιών.

Ο 42χρονος φαίνεται πως προσέγγιζε τις γυναίκες μέσω γνωστών του ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση ενώ εστίαζε κυρίως στις πιο ευάλωτες οικονομικά λέγοντάς τους ότι έχει γνωριμίες και ότι μπορεί να τις βοηθήσει.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γυναικών, ο 42χρονος φερόμενος ως μαστροπός, τις κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά, τις νάρκωνε και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται και να παίρνουν μέρος χωρίς τη θέλησή τους σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου.

Η εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών ήταν η μία από τις οικονομικές του δραστηριότητες καθώς διατηρούσε και ιστοσελίδα μέσω της οποίας διαφήμιζε τις γυναίκες και κανόνιζε ραντεβού με πελάτες, από τα οποία κέρδιζε σημαντικά οικονομικά οφέλη, κρατώντας τη μερίδα του λέοντος για τον εαυτό του.

Η δράση του

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, είχε αναφέρει σχετικά στο MEGA:

«Δυστυχώς πέρα από τον εξαναγκασμό να πραγματοποιούν ραντεβού οι κοπέλες, τις εξανάγκαζε και με την απειλή βίας σωματικής και ψυχολογικής. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε δανείσει χρήματα στις κοπέλες αυτές και μετά τις εκβίαζε με αυτό. Έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής πέντε θύματα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα, γιατί η δράση του ξεκινά από το 2016.

Υπάρχει και αρκετό υλικό προς εξέταση και ψηφιακά πειστήρια που φαίνεται ότι βιντεοσκοπούσε τα κορίτσια. Είχε δημιουργήσει μία εταιρεία παραγωγής ταινιών. Έκανε και ταινίες με πρωταγωνίστριες τις κοπέλες χωρίς τη θέλησή τους, ανέβαινε το υλικό αυτό σε συγκεκριμένα κανάλια και κάποιος πλήρωνε για να έχει πρόσβαση».

«Δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του, επέλεγε άτομα που είχαν την ανάγκη οικονομικής βοήθειας και δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο ίδιος ανέφερε στα θύματά του ότι είχε και προστασία από υψηλά πρόσωπα και επικαλείτο και τον υπ. Προστασίας του Πολίτη όπως και αστυνομικούς κι ότι κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει».

Για την πρώτη καταγγελία υπογράμμισε: «Η πρώτη καταγγελία ήρθε σε μας από μια κοπέλα που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του του ανθρώπου, συνάντησε έναν αστυνομικό τυχαία στον δρόμο, αυτός την οδήγησε στην αρμόδιά υπηρεσία της ΓΑΔΑ. Ο άνδρας κρατούσε τις γυναίκες σε έναν χώρο όπου και εκεί γίνονταν και ραντεβού στα νότια προάστια αλλά υπάρχουν και άλλοι χώροι».

Economy
Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
Βίντεο λίγο πριν τον ξυλοδαρμό 15.09.25

Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης

Μήνυση έχει υποβάλει οδηγός τρόλεϊ που όπως καταγγέλλει, δέχτηκε επίθεση - Οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των δραστών, με τον έναν να ταυτοποιείται ως γνωστός ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013
Ελλάδα 15.09.25

Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είχε προσδιορίσει τα αίτια θανάτου του άτυχου βρέφους ύστερα από τις αντίθετες γνωματεύσεις ιατροδικαστή και γιατρών σε Ιωάννινα και Πάτρα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Δεσμεύονται Φεράρι, Πόρσε και ακίνητη περιουσία της Σεμερτζίδου της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα
Ελλάδα 15.09.25

Δεσμεύονται Φεράρι, Πόρσε και ακίνητη περιουσία της Σεμερτζίδου της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λοχίας των IDF ο Ισραηλινός που συνελήφθη για τη συμπλοκή στο Σύνταγμα – Αίτημα να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου
Ίδρυμα Hind Rajab 15.09.25

Λοχίας των IDF ο Ισραηλινός που συνελήφθη για το επεισόδιο στο Σύνταγμα - Αίτημα να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου

Το ίδρυμα Hind Rajab ταυτοποίησε τον 29χρονο Ισραηλινό που συνελήφθη μετά το επεισόδιο με Παλαιστίνιους στο Σύνταγμα - Πρόκειται για τον λοχία David Hadar της διαβόητης ταξιαρχίας Γκολάνι των IDF

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 15.09.25

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά από έναν εκπληκτικό αγώνα στο Τόκιο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο -Πρώτος, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Αρμάντι Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
