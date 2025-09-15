Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος φερόμενος μαστροπός ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό, καθώς μετά το τέλος της απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας τον έκριναν από κοινού προσωρινά κρατούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, καθώς και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν, λόγω οικονομικών διαφωνιών.

Ο 42χρονος φαίνεται πως προσέγγιζε τις γυναίκες μέσω γνωστών του ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση ενώ εστίαζε κυρίως στις πιο ευάλωτες οικονομικά λέγοντάς τους ότι έχει γνωριμίες και ότι μπορεί να τις βοηθήσει.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γυναικών, ο 42χρονος φερόμενος ως μαστροπός, τις κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά, τις νάρκωνε και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται και να παίρνουν μέρος χωρίς τη θέλησή τους σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου.

Η εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών ήταν η μία από τις οικονομικές του δραστηριότητες καθώς διατηρούσε και ιστοσελίδα μέσω της οποίας διαφήμιζε τις γυναίκες και κανόνιζε ραντεβού με πελάτες, από τα οποία κέρδιζε σημαντικά οικονομικά οφέλη, κρατώντας τη μερίδα του λέοντος για τον εαυτό του.

Η δράση του

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, είχε αναφέρει σχετικά στο MEGA:

«Δυστυχώς πέρα από τον εξαναγκασμό να πραγματοποιούν ραντεβού οι κοπέλες, τις εξανάγκαζε και με την απειλή βίας σωματικής και ψυχολογικής. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε δανείσει χρήματα στις κοπέλες αυτές και μετά τις εκβίαζε με αυτό. Έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής πέντε θύματα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα, γιατί η δράση του ξεκινά από το 2016.

Υπάρχει και αρκετό υλικό προς εξέταση και ψηφιακά πειστήρια που φαίνεται ότι βιντεοσκοπούσε τα κορίτσια. Είχε δημιουργήσει μία εταιρεία παραγωγής ταινιών. Έκανε και ταινίες με πρωταγωνίστριες τις κοπέλες χωρίς τη θέλησή τους, ανέβαινε το υλικό αυτό σε συγκεκριμένα κανάλια και κάποιος πλήρωνε για να έχει πρόσβαση».

«Δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του, επέλεγε άτομα που είχαν την ανάγκη οικονομικής βοήθειας και δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο ίδιος ανέφερε στα θύματά του ότι είχε και προστασία από υψηλά πρόσωπα και επικαλείτο και τον υπ. Προστασίας του Πολίτη όπως και αστυνομικούς κι ότι κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει».

Για την πρώτη καταγγελία υπογράμμισε: «Η πρώτη καταγγελία ήρθε σε μας από μια κοπέλα που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του του ανθρώπου, συνάντησε έναν αστυνομικό τυχαία στον δρόμο, αυτός την οδήγησε στην αρμόδιά υπηρεσία της ΓΑΔΑ. Ο άνδρας κρατούσε τις γυναίκες σε έναν χώρο όπου και εκεί γίνονταν και ραντεβού στα νότια προάστια αλλά υπάρχουν και άλλοι χώροι».