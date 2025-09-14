Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σίκινο, η κλοπή ταμάτων μεγάλης αξίας που σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, παραμονή της εορτής του Σταυρού, στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας (στην εικόνα πάνω από greecedestination.gr).

Το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα του Σαββάτου, αμέσως μετά το πέρας της λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεκάδες πιστοί είχαν συρρεύσει στον ναό, ακολουθώντας την παράδοση να αφήνουν τα πολύτιμα τάματά τους στην εικόνα. Λίγη ώρα αφότου ο ναός είχε αδειάσει, έγινε αντιληπτό πως τα τάματα μεγάλης αξίας είχαν κάνει φτερά, προκαλώντας αναστάτωση και θυμό.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και η τοπική αστυνομία ενημερώθηκε, ξεκινώντας άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, όπως αναφέρει το cyclades24, είναι το ενδεχόμενο οι δράστες να ήταν ξένοι προς το νησί και να διέφυγαν αστραπιαία με κάποιο σκάφος, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι αυτή την περίοδο η Σίκινος έχει περιορισμένο αριθμό επισκεπτών.