Η ειρηνική διαμαρτυρία για τα Τέμπη στην Άνδρο και η κατάπτυστη συμπεριφορά αστυνομικού

Θλιβερές εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου μας γυρίζουν πολλές δεκαετίες πίσω στην Άνδρο.

Κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 10 Σεπτεμβρίου στο νησί, για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αλέξανδρου Γουλανδρή, κάτοικοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία για την τραγωδία των Τεμπών με σύνθημα: «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε το έγκλημα των Τεμπών».

Η καθ’ όλα ειρηνική διαμαρτυρία, σύμφωνα με όσα μαρτυρούν οι εικόνες, δεν άρεσε στον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος της Άνδρου που άρπαξε με το έτσι θέλω πανό των διαδηλωτών και σύμφωνα με μαρτυρίες συνέλαβε διαδηλωτή που αντιστάθηκε.

♬ πρωτότυπος ήχος – nick @nickback980 Ο Διοικητής της Αστυνομίας Ανδρου διέταξε την σύλληψη διαδηλωτή και άρπαξε ο ίδιος το πανό για τα Τέμπη από τα χέρια γυναικών της Ανδρου γιατλι έτσι ήθελε #foryoupage

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο συλληφθείς έμεινε στα κρατητήρια της Άνδρου και το μεσημέρι της Πέμπτης ενημερώθηκαν οι οικείοι του ότι θα πήγαινε με τη διαδικασία του αυτοφώρου στην Σύρο, κατηγορούμενος για αντίσταση κατά της αρχής.

Το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αποκαλυπτικό των προθέσεων αλλά των αντιλήψεων του εν λόγω αστυνομικού καθώς όταν διαδηλώτρια τον ρωτάει για ποιο λόγο παρανομεί, απαντάει «έτσι».

Ο αποκαλυπτικός διάλογος:

Διαδηλώτρια: Eχει το δικαίωμα ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί!

Αστυνομικός Διοικητής: Σας έχουν πει πως είμαι κουφός;

Δ: Γιατί το κάνετε;

Α: Γιατί φωνάζετε; Ακούω, πιο σιγά. Δεν είμαι κουφός!

Δ: Πείτε μου γιατί το κάνατε;

Α: EΤΣΙ!

Δ: Έτσι; Αυτό τι είναι, χουντικό είναι αυτό τώρα που κάνετε;

Α: Αυτό τι είναι τώρα που κάνετε;

Δ: Απαγορεύεται, το καταλαβαίνετε; Αλήθεια τώρα; Από που και έως που άνθρωπέ μου;

Α: Δεν είμαι κουφός.

Δ: Όχι κουφός δεν είστε, παράνομος είστε. Ποιος νόμος σας δίνει αυτό το δικαίωμα; Πείτε μου, ποιος νόμος σας δίνει αυτό το δικαίωμα; Πείτε μου τον νόμο! Αστυνομικός δεν είστε;

Α: Μην φωνάζετε

Δ: Όχι να μου απαντήσετε, αν δεν θέλετε να φωνάζω. Αφού δεν ξέρετε τον νόμο άνθρωπέ μου. Πείτε μου, πείτε μου τον νόμο. Γιατί δεν τον ξέρετε τον νόμο. Από που και ως που απαγορεύεται οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται!

Α: Μην φωνάζετε, δεν είμαστε κουφοί…

Δ: Από που και ως που οι άνθρωποι απαγορεύεται να διαμαρτύρονται και τους παίρνετε με το έτσι θέλω το πανό! Σε ένα δημόσιο χώρο!