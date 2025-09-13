Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ

Ο Ολυμπιακός πέτυχε απόλυτα τον στόχο του, πετυχαίνοντας σπουδαία νίκη επί του Πανσερραϊκού με 5-0, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, διάστημα στο οποίο άλλωστε πέτυχε και τα πέντε τέρματα.

Ήταν προφανές πως το βασικό ζητούμενο για την ομάδα του λιμανιού ήταν ν’ ανοίξει το σκορ κόντρα στους Σερραίους αλλά αυτό δεν έγινε στο πρώτο μέρος και χρειάστηκε η ορμή και το «ξεπέταγμα» ενός ακραίου μπακ για να… μπει το νερό στ’ αυλάκι για τους πρωταθλητές.

Και είναι αναμφισβήτητο γεγονός πως δύο ενέργειες του Φρανσίσκο Ορτέγκα έκαναν την διαφορά για τον Ολυμπιακό, με το ξεκίνημα κιόλας του δευτέρου 45λεπτου.

Η σέντρα του Αργεντίνου για το 1-0 του Ελ Κααμπί αλλά και το γκολ που πέτυχε ο Ορτέγκα για το 2-0, ήταν εκείνες οι στιγμές που έκαναν την διαφορά, ήταν οι δύο φάσεις με τις οποίες ο Ολυμπιακός έδιωξε το άγχος και την πίεση.

Κι εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε στα καλά ανεβάσματα που είχε σε αυτό το δεύτερο μέρος ο λατινοαμερικάνος αμυντικός των «ερυθρόλευκων».

Βγήκε πολλές φορές από την πλευρά του ο Ορτέγκα, θέλοντας να δώσει έξτρα παίκτη στην επίθεση της ομάδας του, ειδικά από την στιγμή που ο Πανσερραϊκός είχε μείνει με δέκα παίκτες.

Και τα ανεβάσματα του Ορτέγκα έπαιξαν δίχως άλλο καθοριστικό ρόλο στην άνετη επικράτηση των «ερυθρόλευκων», με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συγχαίρει κάποια στιγμή τον παίκτη του, για την εμφάνιση που πραγματοποίησε.

Τα ανεβάσματα των μπακ και οι καλές σέντρες είναι μεγάλη υπόθεση στην επιθετική λειτουργία μιας ομάδας και ο Ορτέγκα έδειξε με την απόδοσή του, στο ματς με τον Πανσερραϊκό, πως μπορεί να προσφέρει και επιθετικά.

Πάμε όμως μετά τον Ορτεγκ…όλ και τους δύο μίστερ γκολ του Ολυμπιακού, τους δύο σέντερ φορ της ομάδας του λιμανιού που βρήκαν δίχτυα.

Ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ με κεφαλιά – δυναμίτη και ο Ταρέμι πέτυχε δύο τέρματα στο ντεμπούτο του με την φανέλα της ομάδας του Πειραιά.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ο τρόπος που σκόραραν ο Μαροκινός και ο Ιρανός στράικερ, αναδεικνύει την… τέχνη του σέντερ φορ, καθώς και τα τρία γκολ ήταν αυτό που λέμε σεντεροφορίσια.

Με καλές κινήσεις στην περιοχή, με καλές θέσεις (και καλές κεφαλιές στα δύο από τα τρία) και το κυριότερο με καλές συνεργασίες.

Κι επιμένουμε στις συνεργασίες γιατί γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι με την επιστροφή του Ποντένσε ο Ελ Κααμπί και ο Ταρέμι θα έχουν έναν παίκτη να τους «ταΐζει» στην γραμμή κρούσης των «ερυθρόλευκων» κι αυτό ξεκίνησε από σήμερα.

Ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη το επιθετικό «ξέσπασμα» στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και είναι σημαντικό για την ψυχολογία των πειραιωτών, ότι κατάφεραν να πετύχουν πέντε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι σε λίγες μέρες (την Τετάρτη 17/9) οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την Πάφο στην πρεμιέρα τους στην League Phase του Champions League.