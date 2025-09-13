Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς, ενώ έχει ακολουθήσει μπαράζ καταγγελιών από ασθενείς του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο συγκεκριμένος γιατρός ζητούσε χρήματα πριν ή μετά το χειρουργείο, με το ποσό να φτάνει μέχρι και τις 5.000 ευρώ, ώστε να εξασφαλίσει στους ασθενείς ταχύτερη και καλύτερη φροντίδα.

«Κανείς δεν μπορεί να επικροτήσει τη στρατηγική ενός συναδέλφου να εκβιάζει τους ασθενείς για να προσφέρει τις υπηρεσίες του», είπε μιλώντας στο MEGA ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη του κατηγορούμενου γιατρού του ΕΣΥ, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία συγγενούς ασθενούς για φακελάκι και κατηγορείται για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος, πήρε αναβολή για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής ζητούσε έως και 5.000 ευρώ φακελάκι πριν ή μετά το χειρουργείο

Γιαννάκος: «Το ΕΣΥ δεν φτιάχτηκε για να καλύπτει τη ματαιοδοξία ελάχιστων γιατρών»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος καταδίκασε το περιστατικό και πρότεινε την αφαίρεση ασκήσεως επαγγέλματος σε όσους γιατρούς προβαίνουν σε τέτοιες πρακτικές.

«Το ΕΣΥ έχει φτιαχτεί για να προσφέρει δωρεάν υπηρεσία στους πολίτες με ισότιμη πρόσβαση. Δεν φτιάχτηκε για να καλύπτει τη ματαιοδοξία ελάχιστων γιατρών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο, το άγχος, τις λίστες αναμονής των ασθενών προκειμένου να βγάλουν χρήματα», είπε.

Ακολούθως, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν θα έπρεπε μόνο να τίθενται σε αργία αυτοί οι ελάχιστοι γιατροί, θα έπρεπε ταυτόχρονα να αφαιρείται και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Γιατί όταν βγαίνει σε αργία λαμβάνει το 50% του μισθού και μπορεί μετά άνετα να χειρουργεί στον ιδιωτικό τομέα και έπειτα από χρόνια να επιστρέφει στο σύστημα».

Όπως αποκαλύπτεται, ο κατηγορούμενος γιατρός του Ιπποκρατείου είχε καταδικαστεί πρωτόδικα στο παρελθόν για φακελάκι σε ποινή ενός έτους με αναστολή, ενώ εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Αναζητούν θυρίδες στο όνομα του γιατρού του Ιπποκρατείου

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση προς κάθε κατεύθυνση, ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρις ότου κριθεί από τη δικαιοσύνη για την πράξη που του αποδίδεται, με την κατηγορία που τον βαραίνει να είναι δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλη Λαμπρόπουλου, πλέον οι Αρχές αναζητούν «βρώμικο» χρήμα, «ξεσκονίζοντας» τα περιουσιακά στοιχεία του καρδιοχειρουργού.

«Τα λεφτά, υπάρχει εικόνα ότι μπορεί να βρίσκονται σε θυρίδες που διατηρούσε ο γιατρός. Θα γίνει έλεγχος από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος να ανοιχθούν θυρίδες, τραπεζικοί λογαριασμοί, να ελεγχθούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Υπάρχει, από πληροφορίες, η αίσθηση ότι σε κάποια από αυτά θα βρεθούν μεγάλα χρηματικά ποσά γιατί αυτό φαίνεται να το έκανε ο γιατρός αρκετά χρόνια».

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι ασθενείς έφταναν συστημένοι από άλλους γιατρούς στον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό, ο οποίος πιθανολογείται ότι έδινε σε αυτούς ένα μέρος των χρημάτων που ζητούσε από τους ασθενείς.

«Υπήρχε η μεθόδευση καρδιολόγοι ή άλλοι γιατροί να συστήνουν καρδιοχειρουργούς ή να στέλνουν και στον ιδιωτικό τομέα ασθενείς που έκριναν ότι είχαν οικονομική άνεση, πάλι κάνοντας κάποιες σχετικές συμφωνίες. Όλα αυτά είναι υπό έλεγχο» αναφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.