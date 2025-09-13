Βίκυ Καγιά: ∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση – Έκανα τον κύκλο µου

Η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε πως τη φετινή σεζόν δεν θα εμφανιστεί στην τηλεόραση, δηλώνοντας ότι αισθάνεται πως ολοκλήρωσε τον κύκλο της στο συγκεκριμένο χώρο. Όπως τόνισε, έχει όμορφες αναμνήσεις από τη διαδρομή της, ωστόσο αναγνώρισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν στιγμές έντασης, τοξικότητας και επιθετικότητας, τις οποίες πλέον αφήνει πίσω της.

To μοντέλο και παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η τηλεόραση δεν αποτελεί το κύριο επαγγελματικό της πεδίο, καθώς η μεγάλη της αγάπη παραμένει το μόντελινγκ. Υπογράμμισε επίσης πως δεν την ενδιαφέρει να βρίσκεται στη μικρή οθόνη απλώς για την παρουσία, αλλά θα το έκανε μόνο αν προέκυπτε κάποιο project που θα ταίριαζε με το ύφος και τις αξίες της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

«Έχω µόνο ωραία πράγµατα να θυµάµαι»

Έχω µόνο ωραία πράγµατα να θυµάµαι. Μιλώντας στο Secret, η Βίκυ Καγιά είπε αρχικά:«∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση. Είµαι µια χαρά. Έκανα τον κύκλο µου στα projects που έκανα. Τον έκλεισα αξιοπρεπώς και πάρα πολύ ωραία. Έχω µόνο ωραία πράγµατα να θυµάµαι. Φυσικά υπήρχε πάρα πολλή ένταση και τοξικότητα και επιθετικότητα, η οποία τώρα πια δεν έχει καµία σηµασία, γιατί πέρασε και ο καιρός και έχουν ξεχαστεί όλα αυτά. Εχουµε πάρει όλοι τον δρόµο µας και είµαστε εκεί όπου ο καθένας θέλει».

Στη συνέχεια, το μοντέλο ξεκαθάρισε πως πρωταρχική της εργασία δεν είναι η παρουσίαση, αλλά το μόντελινγκ: «Οπότε, γιατί να κάνω κάτι που δεν θα µε κάνει χαρούµενη; Θα έκανα κάτι άλλο στην τηλεόραση εφόσον ήταν στα µέτρα µου και εφόσον µου αρέσει. ∆εν θα έβγαινα δηλαδή στο γυαλί απλώς για να είµαι στην τηλεόραση. ∆εν το κρίνω, προς Θεού, απλώς εµένα δεν είναι πρωταρχική µου δουλειά η τηλεόραση. Είναι κάτι το οποίο µου έτυχε, το αγάπησα και το αγαπώ. Αλλά να κουµπώσει κάτι και να µου πηγαίνει, όχι να το κάνω απλά. ∆εν είµαι δηµοσιογράφος που πρέπει να είµαι στην τηλεόραση γιατί αυτή είναι η δουλειά µου».

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @vickykaya_