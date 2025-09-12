newspaper
Νέα υπηρεσία στο gov.gr: Διαθέσιμη η ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή ιδιωτικών εγγράφων
Ελλάδα 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:39

Νέα υπηρεσία στο gov.gr: Διαθέσιμη η ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή ιδιωτικών εγγράφων

Η πρώτη εφαρμογή της υπηρεσίας αφορά έγγραφα τα οποία υπογράφουν φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών

Σύνταξη
Διαθέσιμη στο gov.gr είναι από σήμερα η υπηρεσία «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου», μέσω της οποίας ένα έγγραφο που δημιουργείται από νομικό πρόσωπο, μπορεί να υπογραφεί ψηφιακά από έναν ή περισσότερους πολίτες.

Η νέα υπηρεσία έχει ως στόχο να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να απλουστεύσει τις διαδικασίες υπογραφής εγγράφων στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ νομικών προσώπων και πολιτών. Αποτελεί επέκταση των υπηρεσιών «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» και «Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού».

Η βασική διαφορά της νέας υπηρεσίας είναι ότι το έγγραφο δημιουργείται από το νομικό πρόσωπο, ενώ μέχρι σήμερα την ψηφιακή βεβαίωση εκκινούσε φυσικό πρόσωπο που αναρτούσε το έγγραφο στις αντίστοιχες υπηρεσίες του gov.gr.

Η πρώτη εφαρμογή της υπηρεσίας αφορά έγγραφα τα οποία υπογράφουν φυσικά πρόσωπα (ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, μεσίτες, πράκτορες, ασφαλιζόμενοι και εκπρόσωποι νομικού προσώπου) στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Σε επόμενο στάδιο, η υπηρεσία θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα:

Το νομικό πρόσωπο μέσω του πληροφοριακού του συστήματος δημιουργεί το σχετικό έγγραφο, το αναρτά στην υπηρεσία του gov.gr και δηλώνει τα ΑΦΜ των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων. Μέσω διαλειτουργικότητας το έγγραφο αναρτάται στη Θυρίδα Πολίτη των φυσικών προσώπων για να υπογράψουν.

Στη συνέχεια, τα φυσικά πρόσωπα συνδέονται με κωδικούς taxisnet στην υπηρεσία «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου» στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την Υποενότητα «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» στο gov.gr και υπογράφουν το έγγραφο.

Όταν το έγγραφο υπογραφεί από όλους, αποστέλλεται στο πληροφοριακό σύστημα του νομικού προσώπου όπου γίνεται και η έκδοσή του.

Κάθε έγγραφο που εκδίδεται μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας αναρτάται στη Θυρίδα Πολίτη κάθε υπογράφοντα στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Φέρει μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, QR code, καθώς και την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επισημαίνεται ότι για να μπορέσει ένα νομικό πρόσωπο να κάνει χρήση της υπηρεσίας για την ανάρτηση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr-ΕΨΠ) ιδιωτικού εγγράφου προς ψηφιακή βεβαίωση ή ψηφιακή συνυπογραφή, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΥΣΕΨΠ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Τεχνολογίας Υποδομών και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η προγραμματιστική διεπαφή παρέχεται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ενέργεια
Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Φαύλος κύκλος 12.09.25

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

Σύνταξη
Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών
Λειψυδρία 12.09.25

Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών

Το in παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Παρατηρητήριο Τεχνητής Λίμνης Μόρνου - Τι δείχνουν τα δεδομένα- Μιλούν οι Κ. Λαγουβάρδος και Γ. Κύρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους
Ελλάδα 11.09.25

Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της πώλησης των εκκλησιαστικών κειμήλιων - Μεταξύ αυτών ο ηγούμενoς της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και ο καλόγερος βοηθός του

Σύνταξη
Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
Ελλάδα 11.09.25

Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.702 σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Επιπλέον αστυνομικοί διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε γονείς και μαθητές

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα
Διεθνής παρουσία 11.09.25

Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα

Το ΕΚΠΑ, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, ιδρύει Παράρτημα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του και εμβαθύνοντας τις ακαδημαϊκές σχέσεις των δύο χωρών.

Σύνταξη
Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Ελλάδα 11.09.25

Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη

Ο 42χρονος χρησιμοποιούσε κάθε τρόπο για να εκβιάσει τα θύματά του και να τα εξαναγκάσει να συμμετέχουν στο κύκλωμα πορνείας που είχε στήσει.

Σύνταξη
Νέο βιβλίο προκαλεί σάλο – Καλλιστεία Μις Γαλλίας, σεξουαλική βία, ομερτά, καταγγελίες
Woman 12.09.25

Νέο βιβλίο προκαλεί σάλο - Πρώην διαγωνιζόμενες των καλλιστείων Μις Γαλλία μιλάνε για σεξουαλική κακοποίηση

Στο βιβλίο Miss France, du rêve à la réalité (Μις Γαλλία, από το όνειρο στην πραγματικότητα) του συγγραφέα Hubert Guérin, δεκάδες πρώην διαγωνιζόμενες και περιφερειακά στελέχη μίλησαν ανοιχτά για τη σεξουαλική βία που υποτίθεται ότι υπέστησαν, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Ouest-France.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)

Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται απόψε (12/9, 21:00) με την Τουρκία στους «4» του Eurobasket και θέλει νίκη για να βρεθεί στον τελικό, να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο και να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Σύνταξη
Ρωσία: Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
«Μαζική επίθεση» 12.09.25

Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας

Σε «μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας», σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης με drones τα οποία έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Tρούμπα: Το τέλος της ιστορικής κακόφημης συνοικίας
Ιστορικό Αρχείο 12.09.25

Όταν έκλεισε η Τρούμπα

Τα καμπαρέ, οι οίκοι ανοχής και η απόφαση της Χούντας για λουκέτο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
«Ελλάδα για όλους» 12.09.25

Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Συγχώνευση υπουργείων, μείωση μετακλητών, αλλαγές στον ΦΠΑ με μηδενισμό σε συγκεκριμένες κατηγορίες, μείωση ΕΝΦΙΑ σε πολύτεκνους και 13ος μισθός είναι μερικές από τις προτάσεις στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος
Διπλωματία 12.09.25

Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος

Οι διπλωμάτες τονίζουν ότι το Ισραήλ προκάλεσε τη δημοσιότητα και αναφέρονται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το δίκαιο του ισχυρού και στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές
Διεθνής αταξία 12.09.25

Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές

Ο ορατός κίνδυνος διάχυσης των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα ως απόλυτο τεστ αντοχής για τη βασισμένη σε κανόνες μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στο φόντο της χαοτικής εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
InView 12.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ
Οικονομία 12.09.25

Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα κόμβο LNG για όλη τη ΝΑ Ευρώπη –Σύσσωμη η επιχειρηματική «αφρόκρεμα» του ενεργειακού τομέα υποδέχθηκε χθες στη Ρεβυθούσα τον Αμερικανό τσάρο της ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Φαύλος κύκλος 12.09.25

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

Σύνταξη
