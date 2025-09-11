Πρώτη μέρα στο σχολείο: Οι celebrities φωτογραφίζουν τα παιδιά τους πριν χτυπήσει το κουδούνι

Το κουδούνι χτύπησε και η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε για τους μαθητές της χώρας μας.

Πολλοί celebrities φωτογράφισαν τα παιδιά τους με την τσάντα τους δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media, ενώ τους εύχονται «καλή σχολική χρονιά»

Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της στην Α’ Γυμνασίου

«Νέα πίστα: Α’ γυμνασίου. Back to school και τα μυαλά στα κάγκελα. Καλή αρχή στα παιδιά μας ❤❤❤ και σε όλους τους εκπαιδευτικούς» σχολίασε η Βάσω Λασκαράκη και δημοσίευσε μία φωτογραφία της Εύας Τσιμιτσέλη να φεύγει από το σπίτι για την πρώτη της μέρα στο Γυμνάσιο.

Φαίη Σκορδά: οι 2 γιοι της στο πόστο τους για το σχολείο

Η Φαίη Σκορδά δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με τις τσάντες των παιδιών της λίγο πριν ξεκινήσουν για το σχολείο της ευχόμενη «καλή σχολική χρονιά»!

Πέγκυ Ζήνα: Η Ηλέκτρα έφτασε τη Γ΄ Γυμνασίου

Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα φέτος τελειώνει το Γυμνάσιο και συγκινημένη η τραγουδίστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία της έφηβης Ηλέκτρας και σχολίασε: «Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Μα τι τρίτη γυμνασίου;»!

Ελιάνα Χρυσικοπούλου: Οι κόρες της στον αγιασμό

«Άντε καλή αρχή σε όλα τα παιδάκια», έγραψε η Ελιάνα Χρυσικοπούλου με την κόρη της την ώρα που θα έμπαινε στο σχολείο.

Σοφία Μουτίδου: Στο δρόμο για το σχολείο

«Άλλος με τη βάρκα μας. Αγιαμός απλόουτινγκ», έγραψε με χιούμορ πάντα η Σοφία Μουτίδου και δημοσίευσε στο Instagram της ένα στιγμιότυπο με την κόρη της μέαα από το αυτοκίνητο.

Νάταλι Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: Οι ευχές στους γιους της

«Και αν περνούν τα χρόνια, εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σου σε κάθε νέο ξεκίνημα,σε κάθε νέα προσπάθεια, όπου και όταν μας αναζητάς…

Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά μας..

Καλή και φωτισμένη σχολική χρονιά..

#firstdayofschool❤» έγραψαν οι ευτυχισμένοι γονείς Νάταλι Κάκκαβα και Γρηγόρης Γκουντάρας δημοσιεύοντας μία φωτογραφία με τον έναν από τους δυο γιους τους.

Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου

Πρώτη μέρα στο Δημοτικό και για τη Μελίτα Παύλου και οι γονείς της, Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου πόσταραν την μικρούλα που ξεκινά το σχολείο.