Σε κίνδυνο το Art Basel στο Κατάρ μετά την επίθεση του Ισραήλ

Την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στη Ντόχα του Κατάρ, με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς. Οι εκρήξεις συγκλόνισαν τη συνοικία Λεκταΐφια, ενώ πυκνοί καπνοί υψώθηκαν πάνω από την πολιτιστική περιοχή Κατάρα, γνωστή για τα εστιατόρια και τις εκθέσεις τέχνης της. Τα κύρια καλλιτεχνικά ιδρύματα του Κατάρ, που λειτουργούν υπό τον φορέα Qatar Museums—συμπεριλαμβανομένων του Mathaf: Arab Museum of Modern Art, του Εθνικού Μουσείου του Κατάρ και του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης—βρίσκονται σε κάποια απόσταση από τη ζώνη του πλήγματος.

Σύμφωνα με το Art News, η επίθεση αποτελεί σοκ για το Κατάρ, ένα μικρό κράτος του Περσικού Κόλπου, περισσότερο γνωστό για τον πλούτο του σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τη διοργάνωση του Μουντιάλ 2022, αλλά και τον ταχέως αναπτυσσόμενο πολιτιστικό του τομέα.

The moment the Israeli Air Force struck the Hamas delegation meeting location in Doha, Qatar. 🇶🇦🇮🇱 pic.twitter.com/a68qu2QaAn — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Art Basel Doha

Τον Μάιο, η Art Basel ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Qatar Sports Investments και τη QC+, εμπορικό βραχίονα των Qatar Museums, για την έναρξη της Art Basel Doha τον Φεβρουάριο 2026, με έδρα το M7 στο Design District της πόλης. Η κίνηση θεωρήθηκε ως στρατηγική ώθηση που θα τοποθετούσε το Κατάρ στο κέντρο της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, δίπλα στις μακροχρόνιες διοργανώσεις Art Dubai και Abu Dhabi Art, σύμφωνα με το Art News.

Ωστόσο, η ασφάλεια τέτοιων εγχειρημάτων τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση. Σε αντίθεση με την ιρανική πυραυλική επίθεση του Ιουνίου στην αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ — της οποίας είχε προηγηθεί προειδοποίηση και αναχαιτίστηκε — το ισραηλινό πλήγμα αυτή τη φορά ήρθε απροειδοποίητα. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει εκ των προτέρων την Ντόχα, αλλά το Κατάρ το διέψευσε. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν σκοτώθηκαν κορυφαία στελέχη, επιβεβαίωσε όμως τον θάνατο πέντε μελών της, μεταξύ των οποίων και του γιου του Χαλίλ αλ-Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτή της οργάνωσης, σύμφωνα με το Middle East Eye.

Η Art Basel, σε ανακοίνωσή της, όπως αναφέρεται σε άρθρο του Art News, τόνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και «παραμένει απόλυτα δεσμευμένη» στην επιτυχή διοργάνωση της πρώτης έκθεσης στην Ντόχα. Ωστόσο, οι συλλέκτες και οι έμποροι τέχνης φημίζονται για την ευαισθησία τους απέναντι σε ενδείξεις αστάθειας. Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν στο Κατάρ, ιδίως εάν υπάρξουν αντίποινα ή κλιμάκωση της κρίσης, επισημαίνει το Art News.

Το Κατάρ φιλοξενεί εδώ και χρόνια την ηγεσία της Χαμάς και έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην οργάνωση, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Από την ισραηλινή χερσαία και αεροπορική εισβολή που ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, πολυάριθμες συνομιλίες για κατάπαυση πυρός έχουν διεξαχθεί στην πρωτεύουσα του Κατάρ.