Συμμορία ξάφριζε τουρίστες στην Χαλκιδική, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες. Στα ίχνη τους έφτασε η αστυνομία, όπου συνέλαβε δύο άτομα.

Ο εντοπισμός των επιτήδειων στη Χαλκιδική

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν δύο άτομα, έναν 19χρονο και έναν 41χρονο, οι οποίοι εμπλέκονται σε δεκατρείς υποθέσεις κλοπών που διαπράχθηκαν το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2025. Οι δράσεις τους στόχευαν κυρίως τουριστικά καταλύματα αλλά και λουόμενους σε παραλίες της περιοχής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 19χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένο όχημα μαζί με τον συνεργό του. Ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κασσάνδρας με τη συνδρομή συναδέλφων τους από τα Μουδανιά.

Ο 41χρονος συνεργός του, εντοπίστηκε σε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής να οδηγεί επίσης κλεμμένο όχημα. Όταν αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, κινήθηκε απειλητικά προς έναν αστυνομικό και στη συνέχεια διέφυγε.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να ερευνηθεί η εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο οποίος τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.