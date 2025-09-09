Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο

Η Εθνική μας ομάδα είναι έτοιμη για την μεγάλη «μάχη» απέναντι στην Λιθουανία, με στόχο φυσικά την πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα έχει την πιο δύσκολη αποστολή (μέχρι την… επόμενη) στο φετινό Eurobasket κι αυτό το γνωρίζουν καλά ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς.

Η Λιθουανία είναι καλή ομάδα, η πιο δυνατή αντίπαλος που θα έχει αντιμετωπίσει στο τουρνουά η Εθνική μας κι αυτό σημαίνει πως θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους, για να πάρουμε την πρόκριση στην τετράδα.

Δεν χρειάζεται βεβαίως να πούμε ότι το μεγάλο «όπλο» της ελληνικής ομάδας θα είναι και στο παιχνίδι με τους Λιθουανούς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής κάνει απίστευτα παιχνίδια στο Eurobasket οδηγώντας την Εθνική στα προημιτελικά και θέλει φυσικά να επαναλάβει την προχθεσινή εμφάνιση εναντίον του Ισραήλ.

Γίνεται επίσης εύκολα αντιληπτό πως οι Λιθουανοί θα δοκιμάσουν πολλά σχήματα για να «κλείσουν» τον δρόμο του Γιάννη προς το καλάθι, ρίχνοντας ψηλά κορμιά στον Έλληνα άσο, για να τον περιορίσουν.

Κι εδώ πρέπει να σταθούμε σ’ ένα στοιχείο του παιχνιδιού, που μπορεί ν’ αποδειχθεί καθοριστικό στην προσπάθεια για πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας διοργάνωσης.

Αυτό δεν είναι άλλο από το ποσοστό που θα έχει η ομάδα μας στο τρίποντο και είναι προφανές πως θέλουμε καλύτερη εικόνα από το 16% που είχαμε στον αγώνα με το Ισραήλ.

Ναι, πήραμε τη νίκη με 4/25 τρίποντα αλλά αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα και είναι απαραίτητο να βρούμε καλά σουτ από τα 6.75 για να διαμορφώσουμε σκηνικό νίκης επί των Λιθουανών.

Την ώρα που η κουβέντα στην ομάδα της Λιθουανίας αφορά σχεδόν… αποκλειστικά την αντιμετώπιση του Γιάννη, εμείς πρέπει να βρούμε τους τρόπους για να «φορτώσουμε» το καλάθι των αντιπάλων μας με μεγάλα σουτ από το «τρίποντο».

Αυτό δηλαδή που έκανε για παράδειγμα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο παιχνίδι του ομίλου απέναντι στην Ισπανία, όταν και πέτυχε 22 πόντους έχοντας 6/9 τρίποντα. Αυτά τα μεγάλα σουτ θα χρειαστεί η Εθνική μας ομάδα και στον αποψινό μεγάλο προημιτελικό απέναντι στην Λιθουνία και αν καταφέρουμε να πάμε σε ποσοστό 40% από την γραμμή των 6.75, θα έχουμε κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρόκρισης στα ημιτελικά του Eurobasket.

Το σίγουρο είναι πως ο βαθμός δυσκολίας του αποψινού αγώνα είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον εναντίον του Ισραήλ κι αυτό από μόνο του λέει πολλά για την συγκέντρωση που πρέπει να έχουμε απέναντι στους Λιθουανούς.