Ποσότητα, αλλά και ποιότητα; Πόσα χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι με καλή υγεία
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:00

Ποσότητα, αλλά και ποιότητα; Πόσα χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι με καλή υγεία

Οι Ευρωπαίοι ζουν πολλά χρόνια με καλή υγεία, αλλά η διάρκεια και η ποιότητα αυτών των χρόνων διαφέρουν σημαντικά ανά φύλο και χώρα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Η το προσδόκιμο ζωής με καλή υγεία αποτελεί βασικό δείκτη για την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τελευταίες εκτιμήσεις της Eurostat για το 2023 δείχνουν ότι οι πολίτες ζουν αρκετά σημαντικό αριθμό χρόνων χωρίς σοβαρούς περιορισμούς στις καθημερινές τους δραστηριότητες, αλλά με σημαντικές διαφορές ανά φύλο και χώρα.

Διαφορές ανά φύλο

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι γυναίκες αναμένουν να ζήσουν κατά μέσο όρο 63,3 έτη με καλή υγεία από τη γέννηση, ενώ οι άνδρες 62,8 έτη, καταγράφει το euronews.

Αν και οι γυναίκες ζουν περισσότερα έτη υγιούς ζωής, οι άνδρες συνήθως περνούν μεγαλύτερο ποσοστό της ζωής τους χωρίς περιορισμούς στις δραστηριότητες.

Το συνολικό προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ είναι 84 έτη για τις γυναίκες και σχεδόν 79 για τους άνδρες, πράγμα που σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος της ζωής περνά με περιορισμούς, ιδιαίτερα για τις γυναίκες.

Υψηλότερη και χαμηλότερη διάρκεια υγιούς ζωής

Η γεωγραφική κατανομή των ετών υγιούς ζωής διαφέρει σημαντικά.

Οι άνδρες στη Μάλτα, την Ιταλία και τη Σουηδία ζουν τα περισσότερα χρόνια με καλή υγεία, ενώ οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται στη Λετονία, την Εσθονία και τη Σλοβακία.

Στις γυναίκες, η Μάλτα καταγράφει επίσης τον υψηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία και την Ιταλία.

Αντίθετα, οι γυναίκες στη Λετονία, τη Δανία και τη Φινλανδία αναφέρουν τη χαμηλότερη διάρκεια υγιούς ζωής.

Χρόνια υγιούς ζωής από τη γέννηση, 2023
Πηγη: euronews

Διαφορές φύλου ανά χώρα

Σε 17 χώρες της ΕΕ, οι γυναίκες αναμένουν περισσότερα έτη υγιούς ζωής από τους άνδρες.

Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των φύλων είναι συνήθως μικρή.

Σε κάποιες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Σλοβενία, η Λιθουανία, η Εσθονία και η Λετονία, οι γυναίκες έχουν περισσότερα από τρία χρόνια υγιούς ζωής σε σχέση με τους άνδρες.

Αντίθετα, οι Κάτω Χώρες είναι η μόνη χώρα όπου οι άνδρες υπερτερούν των γυναικών κατά περισσότερα από τρία χρόνια υγιούς ζωής.

Σημασία των δεδομένων

Τα στοιχεία για τη διάρκεια ζωής με καλή υγεία είναι σημαντικά γιατί δείχνουν όχι μόνο πόσα χρόνια ζουν οι πολίτες, αλλά και πόσα από αυτά είναι ενεργά και χωρίς περιορισμούς.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι σε κάποιο βαθμό υποκειμενικά, καθώς εξαρτώνται από την αντίληψη των ερωτηθέντων για την υγεία, καθώς και από κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Μία ποιοτική ζωή

Η ΕΕ εμφανίζει υψηλό προσδόκιμο υγιούς ζωής, αλλά με σημαντικές διαφορές ανά χώρα και φύλο. Οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια με καλή υγεία, αλλά συχνά αντιμετωπίζουν περισσότερους περιορισμούς στις δραστηριότητές τους από τους άνδρες.

Η ανάλυση των στοιχείων αυτών είναι κρίσιμη για την υγεία, την κοινωνική πολιτική και τον προγραμματισμό υπηρεσιών υγείας, καθώς δείχνει τις περιοχές που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και παρεμβάσεις.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

