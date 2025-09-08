science
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Q12: Αυτό είναι το drone που «διέλυσε» το ρεκόρ διάρκειας πτήσης
Τεχνολογία 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:35

Q12: Αυτό είναι το drone που «διέλυσε» το ρεκόρ διάρκειας πτήσης

Τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά ενός νέου drone που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο χρήσης, καθιστώντας τo απαραίτητο εργαλείο για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Spotlight

Η νεοσύστατη εταιρεία SiFly διεκδίκησε και πέτυχε να σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες αφού πέταξε το ηλεκτρικό drone Q12 για περισσότερες από τρεις ώρες, σχεδόν μία ώρα περισσότερο από το προηγούμενο ρεκόρ.

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης, στην κατηγορία βάρους από 5 έως 20 κιλά

Η πτήση πραγματοποιήθηκε στο Amaral Ranches, στην κοιλάδα Salinas της Καλιφόρνια, παρουσία οκτώ επίσημων παρατηρητών, μεταξύ των οποίων ο διακεκριμένος μηχανικός της Apple, Paul Baker και ο αεροδιαστημικός μηχανικός της NASA Ames Research, Chris Silva.

Ανταγωνίζεται τα ελικόπτερα

Το Q12, ναυαρχίδα της SiFly, κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL), σχεδιάστηκε για να συνδυάζει δυνατότητες πτήσεων μεγάλης διάρκειας και εμβέλειας, καθιστώντας το ιδανικό για αποστολές που απαιτούν μόνιμη παρουσία στους αιθέρες.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία το επίτευγμα αποδεικνύει ότι τα drones μπορούν επιτέλους να ανταγωνιστούν τα ελικόπτερα για εργασίες που απαιτούν μεγάλη αντοχή, όπως χαρτογράφηση περιοχής και επιθεωρήσεις υποδομών.

«Αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ σηματοδοτεί μια θεμελιώδη αλλαγή στο τι είναι δυνατόν να κάνουν τα drones», λέει ο Brian Hinman, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SiFly. «Με επιδόσεις επιπέδου ελικοπτέρου το Q12 δημιουργεί εντελώς νέες αγορές, επαναπροσδιορίζοντας τις προσδοκίες της βιομηχανίας».

YouTube thumbnail

Οι δυνατότητες του Q12 είναι πράγματι εντυπωσιακές:

  • Δύο ώρες συνεχούς πτήσης
  • Πάνω από τρεις ώρες πτήσης προς τα εμπρός
  • Χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου 4,5 kg
  • Εμβέλεια πτήσης 145km
  • Πλήρως αρθρωτή, αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική

Αυτές οι προδιαγραφές τοποθετούν τη SiFly ως έναν σοβαρό διεκδικητή στην αγορά βιομηχανικών drone, αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία σήμερα περιορίζεται από τους σύντομους χρόνους πτήσης και τις μικρότερες χωρητικότητες ωφέλιμου φορτίου. Οι νέες τεχνολογίες που ενσωματώνει μπορεί να μεταμορφώσει τα drones από εξειδικευμένα gadgets σε απαραίτητα εργαλεία για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ανοίγει νέους δρόμους

Το Q12 θα μπορούσε ακόμη και να αναλάβει αποστολές που παραδοσιακά διεκπεραιώνονται από ελαφρά ελικόπτερα, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση με χαμηλότερο κόστος και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.

Η πτήση-ρεκόρ όχι μόνο θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για την αντοχή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά ανοίγει επίσης την πόρτα σε μια νέα εποχή όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα γίνουν βασικά εργαλεία για επίμονες επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Κόσμος 04.09.25

Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;

Το Ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Εντονα αισθητός στην Αθήνα [βίντεο]
Δείτε βίντεο 09.09.25 Upd: 00:53

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα

«Δεν νομίζω να πάμε για μεγαλύτερο σεισμό. Περιμένουμε μετασεισμούς» δήλωσε στο in ο Λέκκας - Το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 4 χιλιόμετρα βορειο-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, στην Εύβοια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! – Νίκες για Κόσοβο, Κροατία, Ελβετία (Δείτε τα γκολ, vids)
Προκριματικά Μουντιάλ 09.09.25

Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! - Νίκες για Κόσοβο, Κροατία (vid)

Αδιανόητη εξέλιξη στο Ισραήλ - Ιταλία, εννέα συνολικά τέρματα και τελικά νίκη με 5-4 για τους Ιταλούς! - Τα αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ στα παιχνίδια της Δευτέρας (8/9).

Σύνταξη
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου

Η Εθνική Ελλάδας κατέχει πλέον την τρίτη θέση στον όμιλό της με το όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ να δυσκολεύει. Αυτό είναι το πρόγραμμα των επικείμενων εκτός έδρας αγωνιστικών και η βαθμολογία

Σύνταξη
Νεολαία και φοροελαφρύνσεις: Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος
Φοροελαφρύνσεις 08.09.25

Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ στοχεύουν μεταξύ άλλων στην νεολαία. Όμως όφελος απο τις ελαφρύνσεις θα δει μόλις ο ένας στους τέσσερις φορολογούμενους νέους ως 30 ετών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κολομβία: Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες
Τέλος καλό... 08.09.25

Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες στην Κολομβία

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει συνολικά 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή
Κοινός θρήνος 08.09.25

Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή

Σε μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στον αγώνα της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, με τον καρκίνο και στον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται το πένθος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς
Μπάσκετ 08.09.25

Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς

Ο Άρης τα πήγε καλά απέναντι στη Μονακό για τρία δεκάλεπτα, από την οποία ηττήθηκε με 99-81, στο πρώτο του φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων. Πρώτος σκόρερ ο Φορμπς με 23 πόντους, ενώ 17 πέτυχε ο Τζόουνς.

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
Δείτε φωτογραφίες 08.09.25

Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την «ηθική ευθύνη» για τη βία στο Νεπάλ - «Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως»

Σύνταξη
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
Ποδόσφαιρο 08.09.25

ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (8/9), την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε την θεραπεία του.

Σύνταξη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο