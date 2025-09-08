Η νεοσύστατη εταιρεία SiFly διεκδίκησε και πέτυχε να σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες αφού πέταξε το ηλεκτρικό drone Q12 για περισσότερες από τρεις ώρες, σχεδόν μία ώρα περισσότερο από το προηγούμενο ρεκόρ.

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης, στην κατηγορία βάρους από 5 έως 20 κιλά

Η πτήση πραγματοποιήθηκε στο Amaral Ranches, στην κοιλάδα Salinas της Καλιφόρνια, παρουσία οκτώ επίσημων παρατηρητών, μεταξύ των οποίων ο διακεκριμένος μηχανικός της Apple, Paul Baker και ο αεροδιαστημικός μηχανικός της NASA Ames Research, Chris Silva.

Ανταγωνίζεται τα ελικόπτερα

Το Q12, ναυαρχίδα της SiFly, κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL), σχεδιάστηκε για να συνδυάζει δυνατότητες πτήσεων μεγάλης διάρκειας και εμβέλειας, καθιστώντας το ιδανικό για αποστολές που απαιτούν μόνιμη παρουσία στους αιθέρες.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία το επίτευγμα αποδεικνύει ότι τα drones μπορούν επιτέλους να ανταγωνιστούν τα ελικόπτερα για εργασίες που απαιτούν μεγάλη αντοχή, όπως χαρτογράφηση περιοχής και επιθεωρήσεις υποδομών.

«Αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ σηματοδοτεί μια θεμελιώδη αλλαγή στο τι είναι δυνατόν να κάνουν τα drones», λέει ο Brian Hinman, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SiFly. «Με επιδόσεις επιπέδου ελικοπτέρου το Q12 δημιουργεί εντελώς νέες αγορές, επαναπροσδιορίζοντας τις προσδοκίες της βιομηχανίας».

Οι δυνατότητες του Q12 είναι πράγματι εντυπωσιακές:

Δύο ώρες συνεχούς πτήσης

Πάνω από τρεις ώρες πτήσης προς τα εμπρός

Χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου 4,5 kg

Εμβέλεια πτήσης 145km

Πλήρως αρθρωτή, αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική

Αυτές οι προδιαγραφές τοποθετούν τη SiFly ως έναν σοβαρό διεκδικητή στην αγορά βιομηχανικών drone, αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία σήμερα περιορίζεται από τους σύντομους χρόνους πτήσης και τις μικρότερες χωρητικότητες ωφέλιμου φορτίου. Οι νέες τεχνολογίες που ενσωματώνει μπορεί να μεταμορφώσει τα drones από εξειδικευμένα gadgets σε απαραίτητα εργαλεία για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ανοίγει νέους δρόμους

Το Q12 θα μπορούσε ακόμη και να αναλάβει αποστολές που παραδοσιακά διεκπεραιώνονται από ελαφρά ελικόπτερα, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση με χαμηλότερο κόστος και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.

Η πτήση-ρεκόρ όχι μόνο θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για την αντοχή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά ανοίγει επίσης την πόρτα σε μια νέα εποχή όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα γίνουν βασικά εργαλεία για επίμονες επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας.