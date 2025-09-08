Όχημα έπεσε από νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα ένα από τα οχήματα που μετέφερε νταλίκα – φορτηγάμαξα αποκολλήθηκε από την πλατφόρμα και έπεσε στο οδόστρωμα.

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε σύγκρουση με κάποιο διερχόμενο όχημα και δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο πρώτο τούνελ στο ρεύμα προς Πειραιά με συνέπεια να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές με το μποτιλιάρισμα να ξεκινά από το Δέλτα Φαλήρου.