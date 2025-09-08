Μαφία στην Κρήτη: Απολογίες την Τρίτη για τους εκβιασμούς και την εκκλησιαστική περιουσία

Νέος γύρος απολογιών για τους εμπλεκόμενους στην μαφία στην Κρήτη, και πιο συγκεκριμένα για αυτούς που εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία, για έκνομες πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας.

Tα δύο αδέρφια, που φέρονται να ηγούνται της εγκληματικής οργάνωσης απολογήθηκαν την Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή. Αρχικώς είχε δοθεί εντολή να αφεθούν ελεύθεροι με όρους μέχρι τη δικάσιμο, ωστόσο συνελήφθησαν εκ νέου και οδηγήθηκαν στη φυλακή για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τους εκβιασμούς και την εκκλησιαστική περιουσία.

Ειδικότερα, τα δύο αδέρφια κατηγορούνται για εκβίαση από κοινού, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του εξαναγκαζόμενου ή άλλου, τελεσθείσα από πρόσωπα που διαπράττουν τέτοιες πράξεις κατ’ επάγγελμα, για σύσταση συμμορίας. Επίσης, για ηθική αυτουργία από κοινού σε απιστία σε βάρος ΝΠΔΔ με ζημία που ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ.

Ο ένας αδερφός κατηγορείται και για απόπειρα απάτης με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, από δράστη που ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και εμπορία επιρροής κατ’ εξακολούθηση. Ο δεύτερος και για για παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας.

Μαφία στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα επίσκοπος και αρχιμανδρίτης

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί και επίσκοπος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της απιστίας σε βάρος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που ξεπερνάει το ποσό των 120.000 ευρώ, αλλά και ένας αρχιμανδρίτης, που αντιμετωπίζει το αδίκημα της εμπορίας επιρροής (ή «μεσάζοντες»), η οποία αποτελεί ένα αδίκημα που σχετίζεται με την υπηρεσία και περιγράφει αθέμιτη επιρροή για να επηρεαστεί η έκβαση μιας δικαστικής ή διοικητικής υπόθεσης, με αντάλλαγμα, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο ένας εμπλεκόμενος κληρικός εμφανίζεται να έβαλε την υπογραφή του για να περάσει εκκλησιαστική περιουσία αξίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ στα δύο αδέρφια που ηγούνται του κυκλώματος.