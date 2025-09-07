«Εύκολος» αντίπαλος το Ισραήλ; Ρωτήστε Σερβία και Γαλλία…

Ναι, προφανώς και είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Εθνική μας να βρει (επιτέλους) την επιτυχία που ψάχνει εδώ και χρόνια. Να κάνει το κάτι παραπάνω, να διεκδικήσει μετάλλιο, γιατί όχι να παίξει στον τελικό. Έφτιαξε την μοίρα της η Εθνική μας παίρνοντας την πρωτιά στον όμιλό της και όσα συνέβησαν στους άλλους την έστειλαν στο… εύκολο μονοπάτι.

Εύκολο που λέει ο λόγος όπως τρανά αποδεικνύεται στα νοκ άουτ των 16 του Ευρωμπάσκετ. Ρωτήστε την Σερβία αν είναι εύκολο που πριν ξεκινήσει η διοργάνωση δεν ήταν απλά το φαβορί, ήταν το τεράστιο φαβορί. Ναι, έχασε τον Μπογκντανοβιτς που ήταν μεγάλη απώλεια αλλά μιλάμε για την Σερβία του Γιόκιτς και των πολλών αστέρων (σ.σ. πώς να είδε τον Μίτσιτς ο Ιτούδης άραγε;) που θα δει την συνέχεια της διοργάνωσης από την τηλεόραση. Η Φινλανδία έκανε αυτό που κανείς δεν περίμενε και είναι στα προημιτελικά. Όπως πριν λίγη ώρα η Γεωργία που σόκαρε τους Γάλλους και… έσκασε την δεύτερη μεγάλη βόμβα της Ευρωμπάσκετ.

Και δεν είναι μόνο η Σερβία και η Γαλλία που το φυσάνε και δεν κρυώνει. Τα χρειάστηκε η Τουρκία που είχε νικήσει την Σερβία και της είχε πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο απέναντι στην Σουηδία για να πάρει το εισιτήριο στα προημιτελικά. Ναι, την ίδια απορία είχε και εγώ όταν έμαθα πως οι Σουηδοί παίζουν μπάσκετ. Και όχι μόνο παίζουν αλλά κόντεψαν να στείλουν τον Αταμάν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ο Αταμάν που δεν έχει σταματήσει να διαμαρτύρεται βλέποντας (και εκεί) κάποιους να τον καταδιώκουν. Η Τουρκία που αν και εφόσον μπορεί να ειναι ο μεγάλος μας αντίπαλος στην πορεία για τον τελικό. Φανταστείτε τι έχουμε να ζήσουμε αν…

Και δεν ήταν μόνο η Τουρκία που την σκαπούλαρε με ζόρια. Και η τρομερή και φοβερή Γερμανία τα είδε όλα για σχεδόν τρία δεκάλεπτα από την Πορτογαλία (ναι όντως παίζουν και οι Πορτογάλοι μπάσκετ…).

Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια

Πόσο εύκολο λοιπόν μπορεί να είναι το έργο της Εθνικής μας απέναντι στο Ισραήλ που αν μη τι άλλο το έχουμε; Μπορεί πολύ εύκολο, ας ελπίσουμε, μπορεί όμως και όχι καθώς όπως φαίνεται στην πράξη δεν βρίσκεις εύκολα ματσάκια. Ας ελπίσουμε πως η ομάδα του Σπανούλη με την παρέα του Αντετοκούνμπο και του Παπανικολάου θα βρει τον τρόπο να πάρει τη νίκη και να προχωρήσει έχοντας την ευκαιρία για μια μεγάλη διάκριση. Αν μη τι άλλο μπορεί, και συνάμα οι συγκυρίες την ευνοούν…