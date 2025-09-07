«Οι εταιρείες μου είναι νόμιμες» – Τι λένε τα μέλη του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων
Ο «αρχηγός» του κυκλώματος διατήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας.
Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, είναι τα μέλη του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων.
Οι απολογίες των 22 συλληφθέντων που κατηγορούνται για εμπλοκή σε δίκτυο λαθρεμπορίας και νοθείας καυσίμων, έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, λαθρεμπόριο, απάτη, και εικονικά φορολογικά στοιχεία. Ήδη έχουν απολογηθεί 14 κατηγορούμενοι ενώ 11 εξ αυτών έχουν περάσει και από εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το κύκλωμα λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και δύο βασικές υποομάδες. Η μία μετέφερε διαλύτες από το εξωτερικό και νόθευε τα καύσιμα, η δεύτερη «πείραζε» αντλίες πρατηρίων μέσω παράνομου λογισμικού και μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης. Υπολογίζεται ότι πάνω από 30χιλιάδες αυτοκίνητα εφοδιάστηκαν με τα λαθραία, νοθευμένα καύσιμα.
Δεν μίλησε ο «αρχηγός»
Πρώτος στο γραφείο της ανακρίτριας μπήκε ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας, ενώ οι υπόλοιποι αρνούνται κατηγορηματικά κάθε σχέση με την υπόθεση.
«Δεν έχω καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα. Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα», φέρεται να υποστήριξε ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος.
Υπενθυμίζεται πως το κύκλωμα φέρεται να έχει αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
