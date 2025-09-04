newspaper
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 14:29
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 14:12
Φωτιά στη Λέσβο – Συνδράμουν 6 εναέρια μέσα
Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Ο 39χρονος αρχηγός και οι δύο ομάδες – Σφραγίστηκαν 8 βενζινάδικα
Ελλάδα 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:16

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Ο 39χρονος αρχηγός και οι δύο ομάδες – Σφραγίστηκαν 8 βενζινάδικα

Ο 39χρονος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης - Μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Αλβανίας οι μεταφορές καυσίμων

Σύνταξη
Νέα δεδομένα: Ο ρόλος του καφέ στη μείωση της θνησιμότητας

Νέα δεδομένα: Ο ρόλος του καφέ στη μείωση της θνησιμότητας

Spotlight

Σε τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ήταν τα κέρδη του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI.

Μέχρι στιγμής, έχουν σφραγιστεί 7 βενζινάδικα καθώς και ένα ακόμη το οποίο ήταν ήδη σφραγισμένο από προηγούμενο έλεγχο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος για ακόμα τρία πρατήρια και τρείς αποθήκες με παράνομες δεξαμενές καυσίμων.

Συνελήφθησαν συνολικά -22- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον -8- άτομα. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα βρίσκονταν σε περιοχές της Αττικής (Άνω Λιόσια, Καματερό, Άγιοι Ανάργυροι, Παλαιό Φάληρο) καθώς και σε περιοχές των Τρικάλων, της Ηπείρου και της Λακωνίας.

YouTube thumbnail

Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο ομάδες

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το κύκλωμα με αρχηγό έναν 39χρονο, λειτουργούσε σε δύο ομάδες.

Η πρώτη υποομάδα, με υπαρχηγό 50χρονο, δραστηριοποιούνταν στη εισαγωγή και μεταφορά στη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων χημικών διαλυτών, μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη νόθευση καυσίμων που διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά.

Ειδικότερα, τα μέλη, έχοντας ως έδρα εικονική εταιρεία μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια ως εγκεκριμένος μεταφορέας χημικών προϊόντων, καθώς και δήθεν προμηθεύτρια εταιρεία που εδρεύει στη Βουλγαρία, εισήγαγαν τους διαλύτες στη χώρα και στη συνέχεια τους μετάγγιζαν προσωρινά σε υπόγειες δεξαμενές εγκατάστασης σε περιοχή των Τρικάλων, όπου κατά το παρελθόν λειτουργούσε πρατήριο υγρών καυσίμων, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας, κυρίως βραδινές ώρες.

Στη συνέχεια, οι ποσότητες παραλαμβάνονταν από βυτιοφόρα που διαχειριζόταν ο 39χρονος αρχηγός της οργάνωσης και κατέληγαν σε υπόγειες δεξαμενές πρατηρίων, όπου αναμειγνύονταν με καύσιμα.

Σημειώνεται ότι, από τα μέσα Αυγούστου, γινόταν απευθείας μετάγγιση-παραλαβή των διαλυτών σε βυτία που διαχειριζόταν ο 39χρονος, σε περιοχή πλησίον της Λάρισας, λόγω παύσης της χρήσης του χώρου στην περιοχή των Τρικάλων.

Με αυτό τον τρόπο, το μίγμα των χημικών διαλυτών και των καυσίμων κατέληγε σε πελάτες των πρατηρίων, ενώ ο εκάστοτε ανεφοδιασμός δεν δηλωνόταν στο σύστημα εισροών – εκροών της Α.Α.Δ.Ε, εξαπατώντας με αυτό τον τρόπο καταναλωτές και Δημόσιο.

Στην ομάδα αυτή:

  • ο 50χρονος, διεύθυνε και συντόνιζε τη λειτουργία της υποομάδας, διαχειριζόταν των χώρο στην περιοχή των Τρικάλων, μεριμνούσε για τις παραγγελίες, τη μεταφορά και παραλαβή των ποσοτήτων από το εξωτερικό και την προσωρινή αποθήκευση στις υπόγειες δεξαμενές,
  • 47χρονος και 54χρονος, είχαν αναλάβει την προσωρινή εναπόθεση των διαλυτών στις υπόγειες δεξαμενές, από κοινού με τον 50χρονο, ενώ
  • 47χρονη, ήταν διαχειρίστρια της βουλγάρικης προμηθεύτριας εταιρείας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί -7- περιπτώσεις μεταφορών διαλυτών από το εξωτερικό, συνολικής ποσότητας -212.213- λίτρων, από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025.

Παράλληλα, ερευνώνται οι παραδόσεις νοθευμένων ποσοτήτων υγραερίου κίνησης από εταιρεία με έδρα στα Τρίκαλα –πιθανώς με μείωση της περιεκτικότητας του προπανίου-, τις οποίες παραλάμβανε με βυτιοφόρο 46χρονος για λογαριασμό της οργάνωσης.

Η δεύτερη ομάδα

Η δεύτερη υποομάδα, είχε αναλάβει τη συστηματική προμήθεια και διάθεση στην ελληνική επικράτεια μεγάλων ποσοτήτων αμόλυβδης βενζίνης, οι οποίες προέρχονταν από Ρουμανία και Βουλγαρία.

Η δράση της βασιζόταν σε ένα σύνθετο σχήμα εικονικών εξαγωγών προς την Αλβανία, με παραποιημένα τελωνειακά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις.

Στις τελωνειακές αρχές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας δηλωνόταν ότι τα φορτία προορίζονταν για αλβανική εταιρεία, όμως στην πράξη η βενζίνη παρέμενε στην Ελλάδα για παράνομη διάθεση και οι εξαγωγές εμφανίζονταν τυπικά ως ολοκληρωμένες.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), τα μέλη, υπό τις οδηγίες του αρχηγού της υποομάδας, προμηθεύονταν από την Ιταλία ποσότητες ελαίων πετρελαίου, τα οποία ήταν διαφορετικής δασμοφορολογικής κλάσης και είδους από το δηλωμένο στην εκάστοτε διασάφηση εξαγωγής φορτίο. Τα προϊόντα αυτά, τα οποία δεν υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλώνονταν προσχηματικά ότι προορίζονταν για ελληνική εταιρεία, με τόπο παράδοσης περιοχή της Θεσσαλονίκης, δήθεν έδρα ανύπαρκτης νομικής οντότητας, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνταν για να «κλείνουν» οι εκκρεμείς διασαφήσεις εξαγωγής βενζίνης προς την Αλβανία.

Έτσι, κατά τις διελεύσεις από το αρμόδιο Τελωνείο εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βυτιοφόρα οχήματα ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, παρουσίαζαν διαφορετικό φορτίο από το δηλωθέν, και συγκεκριμένα το ιταλικό φορτίο αντί της βενζίνης, δίνοντας την εντύπωση ότι είχαν πράγματι εξαχθεί ποσότητες αμόλυβδης βενζίνης από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ στην ουσία η πραγματική βενζίνη είχε ήδη διοχετευθεί στην εγχώρια αγορά, χωρίς καταβολή των προβλεπόμενων φόρων και τελωνειακών επιβαρύνσεων.

Με τον τρόπο αυτό, το κύκλωμα επιτύγχανε διπλό όφελος: αφενός την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φορολογικών επιβαρύνσεων και αφετέρου τη διασφάλιση της νομιμοφάνειας μέσω παραπλανητικών εγγράφων και δηλώσεων.

Περαιτέρω, οι ποσότητες της βενζίνης που δεν εξάγονταν αποθηκεύονταν προσωρινά σε εγκαταστάσεις σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που μισθώνονταν από τον αρχηγό της υποομάδας και εν συνεχεία, με τη χρήση εικονικών παραστατικών μεταφέρονταν σε χώρους της Δυτικής Αττικής. Εκεί, διοχετεύονταν σε πρατήρια καυσίμων, τα οποία συνδέονταν με τον κεντρικό πυρήνα της οργάνωσης.

Για την κάλυψη της δράσης τους, τα μέλη της δεύτερης υποομάδας, είχαν αναπτύξει ένα ολόκληρο πλέγμα μεθοδεύσεων:

  • εφοδίαζαν τους οδηγούς των βυτιοφόρων με εικονικά παραστατικά (τιμολόγια και φορτωτικές που εμφάνιζαν νόμιμες εταιρείες ως προμηθευτές και πρατήρια ως τόπους παράδοσης), προκειμένου να παραπλανούν τις ελεγκτικές Αρχές σε τυχόν ελέγχους,
  • εγκαθιστούσαν παράνομα λογισμικά στις αντλίες και στα συστήματα εισροών- εκροών πρατηρίων καυσίμων, προκαλώντας ελλειμματικές παραδόσεις έως και 25% σε βάρος των καταναλωτών, οι οποίοι χρεώνονταν κανονικά για ποσότητες καυσίμων που δεν παραλάμβαναν και
  • εφάρμοζαν προγράμματα και εφαρμογές παραποίησης δεδομένων, ώστε να μην καταγράφονται οι πραγματικές ποσότητες βενζίνης και να αποφεύγεται η διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και προγράμματα που παρήγαγαν ψευδείς αναφορές πωλήσεων, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται σημαντικό μέρος των συναλλαγών.
    Μέσω της πρακτικής αυτής, τα πρατήρια της οργάνωσης πωλούσαν νοθευμένα καύσιμα εξαπατώντας τους καταναλωτές και παράλληλα αποκομίζοντας υπερκέρδη.

Τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζε η οργάνωση από την εγκληματική της δραστηριότητα διοχετεύονταν σε εικονικές εταιρείες και επενδύονταν σε νέα πρατήρια καυσίμων, επιχειρήσεις εστίασης και άλλες εμπορικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδίδεται νομιμοφάνεια και να αποκρύπτεται η πραγματική πηγή των χρημάτων.

Από τις αρχές του 2025 έως και την εξάρθρωση της οργάνωσης, έχουν καταγραφεί -38- περιπτώσεις προμήθειας, με τη συνολική ποσότητα που έχει διακινηθεί στην Ελλάδα να υπερβαίνει τα 1,3 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημία στο ελληνικό Δημόσιο.

Μάλιστα, κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, δεν ανευρέθησαν τα ισόποσα αποθέματα, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι οι ποσότητα αυτή είχε ήδη διανεμηθεί στα μέλη του κεντρικού πυρήνα της οργάνωσης.

Τα οχήματα που εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

Διακινούσαν και ναυτιλιακό πετρέλαιο

Μάλιστα, όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι, αξιοποιώντας την υποδομή που είχαν δημιουργήσει, λειτουργούσαν και εκτός των πλαισίων της εγκληματικής οργάνωσης. Ειδικότερα, προμηθεύονταν ποσότητες ναυτιλιακού πετρελαίου, χωρίς παραστατικά αγοράς και εν συνεχεία το διέθεταν με βυτιοφόρα οχήματα, σε οικίες πελατών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χωρίς φορολογικά στοιχεία σε χαμηλή τιμή, κατόπιν παραγγελιών που λάμβαναν για εφοδιασμό με πετρέλαιο θέρμανσης. Ενδεικτικά, σε διάστημα ενός μήνα έλαβαν -29- παραγγελίες για το εν λόγω προϊόν.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αρμόδιου Τελωνείου, οι συνολικές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις ποσότητες λαθραίας και νοθευμένης αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης και ναυτιλίας που διακίνησαν τα μέλη της οργάνωσης, κατά το ερευνώμενο χρονικό διάστημα ανέρχονται συνολικά σε -1.560.020- ευρώ, χωρίς τις χημικές ουσίες- διαλύτες, ενώ εκτιμάται ότι, από τη συνολική τους δράση, από τις αρχές του 2025, τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν τουλάχιστον -3.000.000- ευρώ.

Από τις σωματικές έρευνες αλλά και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, πρατήρια υγρών καυσίμων και οχήματα, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -154.037- λίτρα ναυτικού πετρελαίου,
  • -88.760- λίτρα ελαίου,
  • -3.500- λίτρα πετρελαίου κίνησης,
  • -4.480- λίτρα άγνωστου καυσίμου προς προσδιορισμό από το Χημείο του Κράτους,
  • το χρηματικό ποσό των -800.000- ευρώ,
  • λογισμικά σε πρατήρια βενζίνης που παρενέβαιναν στο σύστημα εισροών –εκροών,
  • -10- παλετοδεξαμενές,
  • περίστροφο και -46- φυσίγγια,
  • -5- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και -2- δίκυκλα,
    βαν,
  • -15- φορτηγά διαφόρων μεγεθών,
  • -10- επικαθήμενα,
  • πλήθος εγγράφων και
  • πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης σφραγίστηκαν -7- πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς και ένα ακόμη το οποίο ήταν ήδη σφραγισμένο από προηγούμενο έλεγχο.

Οι κατασχεθείσες συσκευές με τις οποίες πραγματοποιούνταν η μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και η αλλοίωση των υποσυστημάτων εισροών-εκροών της Α.Α.Δ.Ε., θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα παραδοθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανάκριση, ενώ έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία με ομόλογες Αρχές της Ρουμανίας, της Πολωνίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας για την ταυτοποίηση και των λοιπών μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ.

YouTube thumbnail

