newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Καύσιμα: Δεκαπέντε συλλήψεις από το ελληνικό FBI για λαθρεμπόριο σε βενζινάδικα ανά την Ελλάδα
Ελλάδα 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:24

Καύσιμα: Δεκαπέντε συλλήψεις από το ελληνικό FBI για λαθρεμπόριο σε βενζινάδικα ανά την Ελλάδα

Οι συλληφθέντες αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές κατηγορίες, όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, εκτεταμένη φοροδιαφυγή και εξαπάτηση καταναλωτών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Σε δεκαπέντε συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων έχει προχωρήσει το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

Σε αρκετά από τα ελεγχόμενα πρατήρια εντοπίστηκε λογισμικό παρέμβασης στα συστήματα εισροών – εκροών

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε βενζινάδικα και χώρους αποθήκευσης καυσίμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές κατηγορίες, όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, εκτεταμένη φοροδιαφυγή και εξαπάτηση καταναλωτών καθώς φέρονται να έβαζαν στα αυτοκίνητα λιγότερη ποσότητα καυσίμων από αυτή που αναγραφόταν στις αντλίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετά από τα ελεγχόμενα πρατήρια εντοπίστηκε λογισμικό παρέμβασης στα συστήματα εισροών – εκροών, με σκοπό τη συγκάλυψη των εν λόγω παράνομων πρακτικών.

Η υπόθεση θεωρείται από τις Αρχές ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά τόσο την απώλεια δημοσίων εσόδων όσο και την παραπλάνηση χιλιάδων οδηγών σε όλη τη χώρα.

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Δεκάδες πρατήρια με παράνομα λογισμικά

Περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται μόνο τα τελευταία χρόνια το παράνομο κέρδος – και αντίστοιχα η ζημιά για τους καταναλωτές – μίας από τις μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο καυσίμων, οι οποίες εξαρθρώθηκαν τους προηγούμενους μήνες από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο τεχνικές εταιρείες που συμμετείχαν στο κύκλωμα είχαν δημιουργήσει παράνομα λογισμικά τα οποία είχαν εγκαταστήσει σε τουλάχιστον 224 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα κλέβοντας τους οδηγούς στην αντλία.

Τον Ιούνιο, εξαρθρώθηκε και άλλη οργάνωση λαθραίων καυσίμων, με παράνομο κέρδος πάνω από 280.000 ευρώ.

Εις βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, απάτη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την αγορά πετρελαιοειδών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Business
Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή

Μέλος της κρητικής μαφίας που διακινούσε ναρκωτικά είχε αναπτύξει στενή σχέση με αστυνομικό για να του δίνει πληροφορίες - Σε μια συνομιλία μαζί του έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του

Σύνταξη
Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη
Ελλάδα 02.09.25

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη

Ένας 72χρονος από την Κοζάνη φέρεται να έβαλε στην τσέπη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ - Στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις εκτός Κρήτης που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
Ελλάδα 02.09.25

Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου

Αποκαλυπτικές συνομιλίες έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ του επιχειρηματία που κατηγορείται ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια
Ελλάδα 02.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια

Ο χάρτης, παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Σύνταξη
Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα
Ελλάδα 02.09.25

Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα

Η δική προσδιορίστηκε αφού τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχθηκαν ποινικά στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας και ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
Μπάσκετ 03.09.25

Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πλάτη στον τοίχο 03.09.25

Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το «Dead Man’s Wire» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Άντονι Κυρίτση, ενός περιθωριοποιημένου άνδρα που αισθανόταν ότι εξαπατήθηκε από τους πλούσιους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μακρόν: Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων
Ανακαλέστε 03.09.25

Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων, λέει ο Μακρόν και ζητά αλλαγή στάσης

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του ότι θα προεδρεύσει με τον πρίγκιπα Σαουδικής Αραβίας σε επιτροπή για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών

Σύνταξη
Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»
Ιδρυτική διακήρυξη 03.09.25

Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»

Τις συναντήσεις στο Καστρί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έντονο κλίμα της εποχής μετά τη Χούντα και το αίσθημα της ιστορικότητας των στιγμών περιγράφουν στο in η Ελένη Βούλγαρη και ο Νίκος Μιχαλόπουλος που υπέγραψαν τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη
Το μήνυμά του 03.09.25

Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του στο in αναφέρεται στο μήνυμα της φετινής επετείου της 3ης Σεπτέμβρη - «Πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως παραμένει ισχυρό», επισημαίνει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του
Πολιτική 03.09.25

Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του

Ένα κείμενο του Κώστα Λαλιώτη, γραμμένο το 2023, με αφορμή τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι ένα κείμενο στοχασμού και αυτογνωσίας για την ίδρυση, την εξέλιξη και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει το σχέδιό του για το δημογραφικό, επιχειρώντας να βρεθεί βήματα μπροστά των κυβερνητικών εξαγγελιών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ
Επέτειος ΠΑΣΟΚ 03.09.25

Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε παρέμβασή του στο in τονίζει τη διαχρονικότητα της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ - «Η Ελλάδα της 3ης Σεπτέμβρη είναι η Ελλάδα της Αξιοπρέπειας, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας», αναφέρει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική
Deutsche Welle 03.09.25

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση Zapad, παραπέμποντας σε προσομοίωση πολέμου.

Σύνταξη
Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 03.09.25

Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο