Σε δεκαπέντε συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων έχει προχωρήσει το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

Σε αρκετά από τα ελεγχόμενα πρατήρια εντοπίστηκε λογισμικό παρέμβασης στα συστήματα εισροών – εκροών

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε βενζινάδικα και χώρους αποθήκευσης καυσίμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές κατηγορίες, όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, εκτεταμένη φοροδιαφυγή και εξαπάτηση καταναλωτών καθώς φέρονται να έβαζαν στα αυτοκίνητα λιγότερη ποσότητα καυσίμων από αυτή που αναγραφόταν στις αντλίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετά από τα ελεγχόμενα πρατήρια εντοπίστηκε λογισμικό παρέμβασης στα συστήματα εισροών – εκροών, με σκοπό τη συγκάλυψη των εν λόγω παράνομων πρακτικών.

Η υπόθεση θεωρείται από τις Αρχές ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά τόσο την απώλεια δημοσίων εσόδων όσο και την παραπλάνηση χιλιάδων οδηγών σε όλη τη χώρα.

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Δεκάδες πρατήρια με παράνομα λογισμικά

Περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται μόνο τα τελευταία χρόνια το παράνομο κέρδος – και αντίστοιχα η ζημιά για τους καταναλωτές – μίας από τις μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο καυσίμων, οι οποίες εξαρθρώθηκαν τους προηγούμενους μήνες από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο τεχνικές εταιρείες που συμμετείχαν στο κύκλωμα είχαν δημιουργήσει παράνομα λογισμικά τα οποία είχαν εγκαταστήσει σε τουλάχιστον 224 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα κλέβοντας τους οδηγούς στην αντλία.

Τον Ιούνιο, εξαρθρώθηκε και άλλη οργάνωση λαθραίων καυσίμων, με παράνομο κέρδος πάνω από 280.000 ευρώ.

Εις βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, απάτη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την αγορά πετρελαιοειδών.